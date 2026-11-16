Amgen Aktie Dow Jones Gewinner: Das Plus schmilzt bis zum Mittag, doch der Biotech-Riese hält sich in den Top 5 – bleibt das 52-Wochen-Hoch in Reichweite?

Die Amgen Aktie (Ticker: AMGN, Nasdaq; ISIN: US0311621009) gehört auch zur Mittagszeit zu den Dow Jones Gewinnern, hat aber einen Teil ihres frühen Vorsprungs abgegeben. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) notierte das Papier bei 468,50 USD und damit 0,61 Prozent über dem Freitagsschluss von 465,67 USD – Platz fünf im Dow. Zur Eröffnung hatte Amgen noch mehr als 1 Prozent im Plus gelegen. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Montag nicht.

Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte. Gesundheitswerte zählten laut CNBC-Daten gegen 10:30 Uhr Ortszeit mit einem Plus von rund 0,7 Prozent zu den stärksten Sektoren des Tages.