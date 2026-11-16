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Amgen Aktie Dow Jones Gewinner: Das Plus schmilzt bis zum Mittag, doch der Biotech-Riese hält sich in den Top 5 – bleibt das 52-Wochen-Hoch in Reichweite?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Die Amgen Aktie ist am Montagmittag Dow Jones Gewinner, aber mit nachlassendem Tempo: +0,61 Prozent auf 468,50 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ). Rückenwind geben Gesundheitswerte und die Sjögren-Daten der Vorwoche, der Dividenden-Stichtag naht.

Bürogebäude auf dem Amgen-Campus in Thousand Oaks, Kalifornien, davor eine weiße Fahne mit blauem Amgen-Schriftzug und die US-Flagge vor blauem Himmel
Bild: Foto: Amgen Inc. / Amgen Newsroom Image Library

Die Amgen Aktie (Ticker: AMGN, Nasdaq; ISIN: US0311621009) gehört auch zur Mittagszeit zu den Dow Jones Gewinnern, hat aber einen Teil ihres frühen Vorsprungs abgegeben. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) notierte das Papier bei 468,50 USD und damit 0,61 Prozent über dem Freitagsschluss von 465,67 USD – Platz fünf im Dow. Zur Eröffnung hatte Amgen noch mehr als 1 Prozent im Plus gelegen. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Montag nicht.

Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte. Gesundheitswerte zählten laut CNBC-Daten gegen 10:30 Uhr Ortszeit mit einem Plus von rund 0,7 Prozent zu den stärksten Sektoren des Tages.

Kurs der Amgen Aktie, 16.11.2026, ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ)
468,50 USD
Veränderung zum Freitagsschluss – Platz 5 im Dow Jones
+0,61 %
Kursplus seit Jahresbeginn (eigene Berechnung)
rund +43 %
Quelle: Investing.com (Kurs ca. 12:40 Uhr ET), onvista (Vortagesschluss), chartrow (Jahresschluss 2025) und eigene Berechnung

Dow Jones Gewinner am Mittag

Warum steigt die Amgen Aktie heute?

Einen konkreten Auslöser vom Montag gibt es nicht. Schon vorbörslich lag die Aktie bei Lang & Schwarz gut 1 Prozent im Plus, ohne dass eine Nachricht vorlag. Das Bild setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen.

  1. Defensive Gesundheitswerte gefragt

    Der Ausverkauf bei KI- und Chipwerten rund um Nvidia treibt Anleger in Branchen mit stabilen Cashflows. Im Dow standen neben Amgen auch UnitedHealth unter den Gewinnern.

  2. Nachwirkung der Studiendaten

    Am 11. November meldete Amgen positive Phase-3-Daten für Dazodalibep beim Sjögren-Syndrom: Beide Dosierungen erreichten den primären Endpunkt nach 48 Wochen. Auf Wochensicht legte die Aktie in Deutschland danach um 2,6 Prozent zu.

  3. Dividenden-Stichtag naht

    Für die Quartalsdividende von 2,52 USD ist am Freitag, 20. November, Stichtag. Wer bis dahin Aktionär ist, ist bezugsberechtigt.

Warum das Plus im Tagesverlauf abbröckelte, lässt sich aus den Quellen nicht belegen. Denkbar sind Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf der vergangenen Monate – das ist eine Einordnung, keine gesicherte Erklärung.

Dow Jones Gewinner und Verlierer am 16.11.2026 am Mittag
AktieKurs in USDVeränderung
Procter & Gamble172,84+1,79 %
McDonald's275,59+1,33 %
Visa429,52+0,88 %
UnitedHealth410,91+0,85 %
Amgen468,50+0,61 %
Goldman Sachs893,19-2,55 %
Alphabet (A)286,65-3,08 %
Amazon258,10-3,21 %
Caterpillar577,39-3,80 %
Nvidia156,58-3,85 %

Quelle: Investing.com, Stand ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ); Abgleich MarketScreener 12:48 Uhr ET

Kursbild

Wie stark ist die Amgen Aktie 2026 gelaufen?

Amgen ist einer der stärksten Dow-Werte des Jahres. Gemessen am Schlusskurs Ende 2025 von 327,31 USD hat die Aktie nach eigener Berechnung rund 43 Prozent zugelegt; allein seit Mitte Mai waren es laut Trefis gut 43 Prozent. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 312,39 bis 483,99 USD – bis zum Hoch fehlen gut 3 Prozent. Die 50-Tage-Linie liegt bei rund 425 USD, die 200-Tage-Linie bei rund 381 USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt rund 27 und liegt damit über dem Marktdurchschnitt.

Fundament

Was treibt das Geschäft von Amgen?

Im dritten Quartal, vorgelegt am 3. November, stieg der Umsatz um 8 Prozent auf 10,37 Mrd. USD und übertraf die Erwartungen von rund 10,07 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 6,45 USD nach Prognosen von 5,79 USD. Wachstumstreiber waren das Cholesterinmittel Repatha mit einem Plus von 37 Prozent auf 1,085 Mrd. USD, das Osteoporosemittel Evenity (plus 39 Prozent) und das Asthmamittel Tezspire (plus 43 Prozent). Für 2026 peilt Amgen einen Umsatz von 38,9 bis 39,7 Mrd. USD und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 22,90 bis 23,70 USD an.

Die größte Fantasie liegt im Abnehmmittel MariTide: Für die Phase-3-Studien MARITIME-CV und MARITIME-OSA ist die Patientenrekrutierung abgeschlossen, die Studien zur Gewichtsreduktion laufen. Neue Daten liegen noch nicht vor.

Termine

Welche Termine stehen bei Amgen an?

Am 20. November ist Stichtag für die Quartalsdividende von 2,52 USD je Aktie, ausgezahlt wird am 11. Dezember 2026. Die Zahlen zum vierten Quartal werden nach Kalenderangaben am 2. Februar 2027 erwartet.

Häufige Fragen zur Amgen Aktie

Warum steigt die Amgen Aktie heute?

Eine Unternehmensnachricht gab es am 16. November bis zum Mittag nicht. Die Aktie (AMGN, Nasdaq; ISIN US0311621009) profitiert von der Stärke der Gesundheitswerte im Tech-Ausverkauf und den Phase-3-Daten zu Dazodalibep vom 11. November.

Ist Amgen heute ein Dow Jones Gewinner?

Ja. Mit +0,61 Prozent auf 468,50 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) lag Amgen auf Platz 5 der 30 Dow-Werte.

Wann ist der Dividenden-Stichtag bei Amgen?

Am 20. November 2026; die Dividende von 2,52 USD je Aktie wird am 11. Dezember ausgezahlt.

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