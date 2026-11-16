Die Amgen Aktie (Ticker: AMGN, Nasdaq; ISIN: US0311621009) ist am Montagnachmittag (deutscher Zeit) unter den größten Dow Jones Gewinnern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) kostet das Papier des Biotech-Konzerns 471,18 US-Dollar, ein Plus von 1,18 Prozent. Einen konkreten Auslöser aus dem Unternehmen gibt es nicht. Stattdessen profitiert Amgen von einer Umschichtung an der Wall Street: Während Technologiewerte im Sog der Nvidia-Turbulenzen nachgeben, greifen Anleger bei defensiven Gesundheits- und Konsumwerten zu.
Amgen Aktie Dow Jones Gewinner: Anleger suchen Schutz in Gesundheitswerten – nimmt der Biotech-Riese Kurs aufs 52-Wochen-Hoch?
Die Amgen Aktie gehört zum US-Handelsstart am Montag zu den größten Dow Jones Gewinnern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notiert sie bei 471,18 US-Dollar, ein Plus von 1,18 Prozent. Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht – Anleger schichten vor den Nvidia-Zahlen aus Technologie in defensive Gesundheits- und Konsumwerte um.
Die Kursbewegung
Warum steigt die Amgen Aktie heute – obwohl der Dow Jones fällt?
Der Gesamtmarkt startet schwach in die Woche. Der Dow Jones Industrial Average verliert gegen 9:46 Uhr Ortszeit 0,26 Prozent auf 52.211 Punkte, der breitere S&P 500 und vor allem die technologielastige Nasdaq geben deutlicher nach. Belastet wird die Stimmung von Nvidia: Nach dem Rücktritt von Vorstandschef Jensen Huang berichtete die Financial Times, Huang und Verbündete drängten auf seine Rückkehr. Am Dienstag legt der Chipkonzern Quartalszahlen vor. Hinzu kommt eine Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen von 5,13 Prozent.
Umschichtung in defensive Werte
Die Rangliste der Dow Jones Gewinner liest sich wie ein Lehrbuch für Defensive: Procter & Gamble, McDonald's, Amgen, UnitedHealth und Travelers führen, dahinter folgen Visa, Coca-Cola, Walmart und Johnson & Johnson. Unten stehen Alphabet, Amazon, Caterpillar und Goldman Sachs.
Gesundheitssektor mit relativer Stärke
Laut einer Analyse des US-Marktstrategen Lance Roberts vom 16. November liegen Gesundheitswerte gemessen an ihrem relativen 50-Tage-Trend zum S&P 500 rund 9 Prozent über Trend, Technologie und Halbleiter deutlich darunter.
Rückenwind aus dem Geschäft
Amgen hatte Anfang November starke Quartalszahlen vorgelegt und neue Herz-Kreislauf-Daten zum Cholesterinsenker Repatha präsentiert. Das stützt die Aktie als verlässlichen Wert in unruhigen Zeiten – eine Einordnung, keine konkrete Tagesnachricht.
|Rang
|Gewinner
|Veränderung
|Verlierer
|Veränderung
|1
|Procter & Gamble
|+1,45 %
|Alphabet
|-2,11 %
|2
|McDonald's
|+1,32 %
|Amazon
|-1,83 %
|3
|Amgen
|+1,18 %
|Caterpillar
|-1,52 %
|4
|UnitedHealth
|+1,13 %
|Goldman Sachs
|-1,23 %
|5
|Travelers
|+0,89 %
|Chevron
|-0,91 %
Quelle: Investing.com, Stand 9:45 Uhr ET (15:45 Uhr MEZ), 16.11.2026
Das Geschäft
Was treibt die Amgen Aktie fundamental an?
Im dritten Quartal steigerte Amgen den Umsatz um 8 Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 14 Prozent auf 6,45 Dollar. Für 2026 peilt der Konzern nun 38,9 bis 39,7 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 22,90 bis 23,70 Dollar an – mehr als zuvor in Aussicht gestellt. Getragen wird das Wachstum von jüngeren Medikamenten: Repatha legte um 37 Prozent zu, das Asthmamittel Tezspire um 43 Prozent, das Lungenkrebsmittel Imdelltra um 128 Prozent. Gegenwind kommt dagegen von Nachahmerprodukten bei den Knochenmitteln Prolia und Xgeva.
Neue Impulse lieferte die Fachtagung der American Heart Association: Am 9. November präsentierte Amgen Auswertungen der Studie VESALIUS-CV. Bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung ohne früheren Herzinfarkt oder Schlaganfall senkte Repatha die Rate schwerer Herz-Kreislauf-Ereignisse um 39 Prozent. Eine unabhängige gesundheitsökonomische Analyse stuft das Mittel zudem als kosteneffektiv ein.
Charttechnik und Bewertung
Wie weit ist die Amgen Aktie vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Die Amgen Aktie hat in diesem Jahr kräftig zugelegt. Laut dem Analysehaus Trefis gewann sie zwischen Mitte Mai und dem 13. November rund 43,5 Prozent, der S&P 500 nur 2,6 Prozent; seit Jahresbeginn liegt das Plus bei rund 45 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch markierte das Papier bei 483,99 Dollar, die Spanne reicht laut RTTNews bis 312,39 Dollar hinab. Mit 471,18 Dollar fehlen bis zu diesem Hoch noch rund 2,6 Prozent. Gemessen an der Mitte der Gewinnprognose (23,30 Dollar) ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 20. Auf Basis der vergangenen zwölf Monate nennt Trefis ein KGV von 26,8 – über den 21,9 des S&P 500.
Ausblick
Was sollten Anleger der Amgen Aktie jetzt beachten?
Kurzfristig dürfte die Amgen Aktie weniger von eigenen Nachrichten als vom Gesamtmarkt abhängen. Am Dienstag berichtet Nvidia, für Donnerstag ist der Börsengang von Anthropic geplant. Fallen diese Ereignisse positiv aus, könnte Kapital in Technologiewerte zurückfließen – dann verlieren defensive Titel womöglich ihren relativen Vorteil. Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf die Zahlen zum vierten Quartal und den Ausblick auf 2027, die Amgen voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres vorlegt, sowie auf weitere Studiendaten zu MariTide. Die Quartalsdividende beträgt derzeit 2,52 Dollar je Aktie.
Häufige Fragen zur Amgen Aktie als Dow Jones Gewinner
Warum steigt die Amgen Aktie heute?
Die Amgen Aktie (AMGN, ISIN US0311621009) steigt ohne konkrete Unternehmensnachricht. Anleger schichten wegen der Nvidia-Turbulenzen aus Technologie in defensive Gesundheits- und Konsumwerte um, davon profitiert Amgen.
Wie stark legt die Amgen Aktie zu?
Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notiert sie laut Investing.com bei 471,18 Dollar, ein Plus von 1,18 Prozent. Damit liegt sie auf Platz drei der Dow Jones Gewinner.
Wie lief das letzte Quartal von Amgen?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 8 Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 14 Prozent auf 6,45 Dollar.
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