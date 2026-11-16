Amgen Aktie Dow Jones Gewinner: Anleger suchen Schutz in Gesundheitswerten – nimmt der Biotech-Riese Kurs aufs 52-Wochen-Hoch?

Die Amgen Aktie hat in diesem Jahr kräftig zugelegt. Laut dem Analysehaus Trefis gewann sie zwischen Mitte Mai und dem 13. November rund 43,5 Prozent, der S&P 500 nur 2,6 Prozent; seit Jahresbeginn liegt das Plus bei rund 45 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch markierte das Papier bei 483,99 Dollar, die Spanne reicht laut RTTNews bis 312,39 Dollar hinab. Mit 471,18 Dollar fehlen bis zu diesem Hoch noch rund 2,6 Prozent. Gemessen an der Mitte der Gewinnprognose (23,30 Dollar) ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 20. Auf Basis der vergangenen zwölf Monate nennt Trefis ein KGV von 26,8 – über den 21,9 des S&P 500.