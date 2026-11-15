Argus habe das Kursziel für die Aktie von Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) von 460 auf 515 USD angehoben und das "buy"-Rating bestätigt. Die US-Investmentgesellschaft verweise in einer aktuellen Research Note auf die vielversprechenden Wachstumsperspektiven des Biotechnologie-Konzerns. Amgen verfüge sowohl über eine starke Entwicklungspipeline mit potenziellen neuen Medikamenten als auch über ein kontinuierlich wachsendes Portfolio bereits zugelassener Produkte. Besonders positiv bewerte Argus die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Das bestehende Produktportfolio habe ein kräftiges Absatzmengenwachstum verzeichnet und damit die robuste Nachfrage nach den Medikamenten des Unternehmens unterstrichen.
Amgen Aktie : Diese Wachstumstreiber könnten den Biotech-Giganten beflügeln!
Argus erhöht Kursziel
Nach Einschätzung von Argus dürfte Amgen auch in den kommenden Jahren von mehreren wichtigen Wachstumstreibern profitieren. Dazu würden insbesondere neu eingeführte Medikamente, Biosimilars - also Nachfolgeprodukte biologischer Arzneimittel - sowie zusätzliche Präparate zählen, die durch Unternehmensübernahmen und Lizenzvereinbarungen in das Produktportfolio aufgenommen würden. Das Analysehaus erwarte, dass diese verschiedenen Wachstumssäulen künftig einen zunehmend wichtigen Beitrag zur Umsatzentwicklung von Amgen leisten würden. Dabei könnte die Kombination aus innovativen Medikamenten, einem breiteren Produktangebot und gezielten strategischen Zukäufen die langfristige Wettbewerbsposition des Konzerns weiter stärken.
Mit der Kurszielanhebung unterstreiche Argus seine optimistische Einschätzung der Amgen-Aktie. Die bestätigte Kaufempfehlung signalisiere, dass die Investmentgesellschaft weiterhin attraktive langfristige Perspektiven für den Biotechnologiekonzern sehe. Für Anleger stelle sich damit die spannende Frage: Stehe die Amgen-Aktie dank neuer Milliardenmedikamente, wachsender Absatzmengen und einer vielversprechenden Entwicklungspipeline vor der nächsten großen Kursrally? (Analyse vom 12.11.2026)
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