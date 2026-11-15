Amgen Aktie : Diese Wachstumstreiber könnten den Biotech-Giganten beflügeln!

Argus habe das Kursziel für die Aktie von Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) von 460 auf 515 USD angehoben und das "buy"-Rating bestätigt. Die US-Investmentgesellschaft verweise in einer aktuellen Research Note auf die vielversprechenden Wachstumsperspektiven des Biotechnologie-Konzerns. Amgen verfüge sowohl über eine starke Entwicklungspipeline mit potenziellen neuen Medikamenten als auch über ein kontinuierlich wachsendes Portfolio bereits zugelassener Produkte. Besonders positiv bewerte Argus die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Das bestehende Produktportfolio habe ein kräftiges Absatzmengenwachstum verzeichnet und damit die robuste Nachfrage nach den Medikamenten des Unternehmens unterstrichen.