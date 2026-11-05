Aktien des Tages AMGN aktien neutral Pharma & Gesundheit

Amgen Aktie: Imdelltra könnte zum Wachstumstreiber werden - Oppenheimer erhöht Kursziel

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 19:47 1 Min. Oppenheimer

Amgen überzeugt mit starken Quartalszahlen und vielversprechenden Studiendaten: Oppenheimer hebt das Kursziel an und bestätigt "outperform" - besonders das Krebsmedikament Imdelltra gilt als unterschätzter langfristiger Wachstumstreiber, während weitere Therapieerfolge zusätzliche Chancen eröffnen

Bild: Amgen Inc.

Jay Olson, Analyst von Oppenheimer, belässt die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse unverändert auf "outperform" und steigert sein Kursziel von 480 auf 520 USD. Die Medikamente Repatha, Evenity, Uplizna und Imdelltra hätten die Erwartungen übertroffen und damit die Umsatzrückgänge bei Prolia und Xgeva ausgeglichen, erkläre Olson. Oppenheimer betrachte die praxisverändernden Überlebensdaten aus der DeLLphi-305-Studie zu Imdelltra als einen wichtigen neuen langfristigen Wachstumstreiber, dessen Potenzial weiterhin unterschätzt werde. Darüber hinaus würden die positiven Ergebnisse der Phase-3-Studien zu Dazodalibep und Tezspire das Portfolio von Amgen im Bereich entzündlicher und autoimmuner Erkrankungen weiter ausbauen. Als Nächstes stünden die Studienergebnisse zu Dazodalibep bei symptomatischem Sjögren-Syndrom an. Amgen Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬆️ 520 USD (zuvor: 480 USD)

Rating: 🟢 "outperform" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Jay Olson, Oppenheimer | 05.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.