American Express gibt Kredit- und Charge-Karten aus und betreibt zugleich ein eigenes Zahlungsnetz. Das Unternehmen ist stark auf wohlhabende Privatkunden und Firmenkunden ausgerichtet.

Barclays hatte das Kursziel im Juli auf 364 US-Dollar angehoben, Anfang Oktober aber auf 342 und danach auf 340 US-Dollar gesenkt.