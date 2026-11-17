Solide, aber ohne Rückenwind: Barclays-Analyst Terry Ma bestätigt für die American-Express-Aktie das Rating „Equal Weight“ und das Kursziel von 340 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 319,05 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Abstand von rund 7 Prozent.
American-Express-Aktie: Premiumkarten im Seitwärtsmodus – Barclays bleibt neutral
Barclays-Analyst Terry Ma bestätigt „Equal Weight“ und ein Kursziel von 340 US-Dollar für die American-Express-Aktie. Zuletzt hatte Barclays das Ziel schrittweise gesenkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- American Express Company
- Handelssymbol
- AXP (NYSE)
- Analyst
- Terry Ma
- Bank
- Barclays
- Rating
- Equal Weight (bestätigt)
- Kursziel
- 340 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur American-Express-Aktie
Ziel zuletzt gesenkt – Ma bleibt neutral
Terry Ma hält an seiner neutralen Einschätzung fest.
American Express gibt Kredit- und Charge-Karten aus und betreibt zugleich ein eigenes Zahlungsnetz. Das Unternehmen ist stark auf wohlhabende Privatkunden und Firmenkunden ausgerichtet.
Barclays hatte das Kursziel im Juli auf 364 US-Dollar angehoben, Anfang Oktober aber auf 342 und danach auf 340 US-Dollar gesenkt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Terry Ma zu lesen ist:
Neutrale Einstufung
Barclays erwartet eine Entwicklung im Rahmen des Sektors.
Gesenkte Ziele
Das Kursziel liegt deutlich unter dem Stand vom Sommer.
Begrenzter Abstand
Das Ziel liegt rund 7 Prozent über dem Schlusskurs vom 16. November.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Konsens optimistischer
Im Schnitt sehen Analysten laut TipRanks ein höheres Kursziel als Barclays.
Am selben Tag stufte Ma auch Capital One („Overweight“) und OneMain („Equal Weight“) ein.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Terry Ma. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 340 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
American Express Company (AXP): Halten, Kursziel 340,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Terry Ma, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:59 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:59 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Terry Ma, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.