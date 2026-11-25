Die Amentum Aktie (ISIN US0239391016, Ticker AMTM) ist nach den Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 am Dienstag um rund 20 Prozent auf 24,80 US-Dollar gesprungen (NYSE, Schlusskurs 24.11.2026) – obwohl der Umsatz im Geschäftsjahr um 4 Prozent und im vierten Quartal um 8 Prozent fiel. Gefeiert wurden höhere Margen, ein starker Cashflow, ein erstes Aktienrückkaufprogramm über bis zu 500 Millionen Dollar und ein Ausblick, der den Gewinn je Aktie stabil hält.
Amentum Aktienanalyse: Aktie springt um 20 Prozent, obwohl der Umsatz sinkt – was feiert die Börse am Staatsauftragnehmer?
Die Amentum Aktie (US0239391016) sprang nach den Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 um rund 20 Prozent. Die Amentum Aktienanalyse zeigt Zahlen, Ausblick, Analystenurteile und die Amentum Aktienprognose des Marktes.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amentum Holdings, Inc., Chantilly (Virginia, USA)
- ISIN / Ticker
- US0239391016 / AMTM (NYSE)
- Geschäftsjahr
- bis 2. Oktober 2026
- Auftragsbestand
- 48,3 Mrd. USD
- Konsens-Kursziel
- rund 30 USD (12 Analysten, Spanne 23–40 USD)
Stand: 24.11.2026, NYSE, Schlusskurs 24.11.2026. Ein Kurs vom 25.11.2026 lag bei Redaktionsschluss nicht vor; ein Kurs in Euro (Tradegate) ebenfalls nicht.
Für Anleger, die nach einer Amentum Aktienanalyse suchen, lautet die Frage: Reicht ein Auftragnehmer für US-Regierung, Raumfahrt und Nukleartechnik mit sinkendem Umsatz als Basis für eine nachhaltige Neubewertung? Die Amentum Aktie bleibt trotz des Sprungs mit rund 14 Prozent im Minus seit Jahresbeginn und deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 38,11 Dollar.
Was ist passiert?
Warum ist die Amentum Aktie am 24. November gesprungen?
Amentum legte die Zahlen am 24. November vor US-Börsenstart vor. Im vierten Quartal sank der Umsatz auf 3,62 Milliarden Dollar (minus 8 Prozent, das Vorjahresquartal enthielt eine zusätzliche Woche), das bereinigte EBITDA stieg um 1 Prozent auf 304 Millionen Dollar, die Marge um 70 Basispunkte auf 8,4 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 Dollar nach 0,63 Dollar. Der freie Cashflow sprang um 42 Prozent auf 370 Millionen Dollar. Die Kurslücke zwischen Ergebnis und Reaktion erklärt sich laut Marktkommentaren vor allem mit der Erleichterung über den Ausblick und die Kapitalrückgabe: Ein Analysehaus sprach von einem leichten Umsatz-Rückstand, aber besseren Margen und besserem Cashflow.
Vorstandschef John Heller sagte laut Unternehmensmeldung: „Amentum closed fiscal year 2026 with strong execution." Nach dem Quartalsende genehmigte der Verwaltungsrat ein erstes Aktienrückkaufprogramm von bis zu 500 Millionen Dollar; nach Angaben des Finanzchefs sollen davon rund die Hälfte im Geschäftsjahr 2027 eingesetzt werden. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 6,1 Milliarden Dollar entspricht das Programm etwa 8 Prozent des Börsenwerts (eigene Berechnung).
Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Amentum?
Amentum ist ein Technologie- und Engineering-Dienstleister, der überwiegend für US-Regierungsbehörden arbeitet. Das Geschäft ist in zwei Segmente gegliedert: Digital Solutions (Cyber, IT, Raumfahrt-Dienste) und Global Engineering Solutions (Infrastruktur, Umweltsanierung, Nukleartechnik). Rund 80 Prozent des Umsatzes stammen von der US-Regierung, etwa 20 Prozent von anderen Kunden. Das Geschäft ist langfristig angelegt: Nach Unternehmensangaben sind 94 Prozent des für das Geschäftsjahr 2027 erwarteten Umsatzes durch Auftragsbestand oder Verlängerungen abgedeckt; Aufträge im Volumen von rund 25 Milliarden Dollar stehen zur Vergabe an.
Der wichtigste Wachstumsbereich ist die Nukleartechnik: Sie trug im Geschäftsjahr 2026 rund 500 Millionen Dollar zum Umsatz bei; das Management nennt ein jährliches Wachstum von 10 bis 15 Prozent bis 2030. Hinzu kommen ein neues Nuklear-Hauptquartier in Oak Ridge und nach Medienberichten die Rolle als bevorzugter Anbieter für das britische Sellafield-Programm (bis zu 2,8 Milliarden Dollar über 15 Jahre). Als Gegenwind gilt der Rückbau von NASA-Aufträgen: Das Insourcing ist nach Angaben des Managements weitgehend abgeschlossen, der verbleibende NASA-Umsatz liegt bei rund einer Milliarde Dollar pro Jahr.
Wie sehen die Zahlen und die Bewertung aus?
Im Gesamtjahr sank der Umsatz um 4 Prozent auf 13,825 Milliarden Dollar, der Nettogewinn lag bei 338 Millionen Dollar (1,38 Dollar je Aktie). Das bereinigte EBITDA stieg um 3 Prozent auf 1,132 Milliarden Dollar, die Marge um 50 Basispunkte auf 8,2 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 13 Prozent auf 2,51 Dollar. Der freie Cashflow erreichte 583 Millionen Dollar (plus 13 Prozent).
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026
|Ausblick Geschäftsjahr 2027
|Umsatz
|13,825 Mrd. USD (-4 %)
|13,80–14,05 Mrd. USD
|Bereinigtes EBITDA
|1,132 Mrd. USD (+3 %)
|1,135–1,175 Mrd. USD
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|2,51 USD (+13 %)
|2,50–2,70 USD
|Freier Cashflow
|583 Mio. USD (+13 %)
|mindestens 600 Mio. USD
Bereinigte Kennzahlen nach Unternehmensdefinition. Q4 2025 enthielt eine zusätzliche Woche. FY = Geschäftsjahr (endet Anfang Oktober).
Quelle: Amentum Holdings, 8-K / Pressemitteilung vom 23./24.11.2026; Präsentation zum Geschäftsjahr 2026
|Bereich
|Umsatz Geschäftsjahr 2026
|Bereinigtes EBITDA Geschäftsjahr 2026
|Digital Solutions
|5,735 Mrd. USD (+3 %)
|441 Mio. USD
|Global Engineering Solutions
|8,090 Mrd. USD (-9 %)
|691 Mio. USD
|Auftragsbestand gesamt
|48,3 Mrd. USD (+2,4 %)
|Book-to-Bill: 1,1
Auftragsbestand enthält eine NASA-Entbuchung von rund 1,5 Mrd. USD. Book-to-Bill: Verhältnis von Neuaufträgen zu Umsatz.
Quelle: Amentum Holdings, 8-K / Pressemitteilung vom 23./24.11.2026
Die Bilanz bleibt der Schwachpunkt: Die Bruttoverschuldung liegt bei rund 3,57 Milliarden Dollar, die liquiden Mittel bei 521 Millionen Dollar – netto rund 3,05 Milliarden Dollar oder das 2,7-Fache des EBITDA. Das Ziel des Managements liegt bei 2,0 bis 2,5. Im vierten Quartal tilgte Amentum freiwillig 287 Millionen Dollar eines Kredits.
Bei der Bewertung ergibt sich auf Basis der Mitte der Guidance für das bereinigte Ergebnis je Aktie von 2,60 Dollar ein erwartetes KGV von rund 9,5 (eigene Rechnung bei 24,80 Dollar). Auf Basis des Nettogewinns von 1,38 Dollar je Aktie wäre es rund 18. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu bereinigtem EBITDA liegt bei rund 8 (eigene Rechnung). Belastbare, datierte Vergleichswerte für Wettbewerber wie Leidos, SAIC, CACI, Booz Allen oder KBR lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
Was sagen die Analysten zur Amentum Aktienprognose?
Der Konsens ist mehrheitlich positiv: Zwölf Analysten stufen die Aktie im Schnitt mit „Outperform" ein, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 30 US-Dollar, die Spanne reicht von 23 bis 40 US-Dollar. Das aktuelle Niveau von 24,80 Dollar liegt damit unter dem Durchschnitt, aber im unteren Bereich der Spanne. Morgan Stanley hob das Kursziel am 25. November von 24 auf 27 US-Dollar an und bleibt bei „Equal-weight".
|Kennzahl
|Wert
|Anzahl Analysten
|12
|Durchschnittliches Rating
|Outperform
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 30 USD
|Spanne der Kursziele
|23–40 USD
|Morgan Stanley
|Equal-weight, Kursziel 27 USD (zuvor 24 USD)
Konsensdaten ohne exakten Zeitstempel; die Aufteilung nach Kaufen, Halten und Verkaufen lag nicht vor.
Quelle: Konsensdaten eines Kursdatenanbieters; Morgan Stanley, Einschätzung vom 25.11.2026
Wichtig: Der Kurssprung vom 24. November ist in dieser Konsensspanne nur teilweise abgebildet, einzelne Häuser dürften ihre Ziele in den kommenden Tagen noch anpassen.
Wie sieht der Chart der Amentum Aktie aus?
Der Kurssprung auf 24,80 Dollar bringt die Aktie zurück in die Nähe der Mitte ihrer Jahresspanne: Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 38,11 Dollar, das Tief bei 17,72 Dollar (Stand Ende Oktober). Das Minus seit Jahresbeginn schrumpfte durch den Sprung auf rund 14 Prozent. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie und den RSI lagen nicht belastbar vor und werden deshalb nicht genannt. Ob der Sprung hält, zeigt sich in den kommenden Handelstagen – nach Gewinnmitnahmen oder einem Anschlusskauf.
Wie geht es weiter? Die Amentum Aktienprognose und die Termine
Die Amentum Aktienprognose des Marktes lässt sich in zwei Szenarien fassen, wie sie Analysten diskutieren: Im optimistischen Fall liefert die Nukleartechnik das erwartete Wachstum, der Rückkauf läuft an und der Cashflow bleibt über 600 Millionen Dollar – dazu passen Kursziele im Bereich von 30 bis 40 Dollar. Im vorsichtigen Fall bremst der Rückgang bei NASA und Digital Solutions den Umsatz weiter, und die Aktie bleibt eine günstige, aber wachstumsarme Dienstleisterbewertung – dazu passt das Morgan-Stanley-Ziel von 27 Dollar. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Die nächsten Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden laut Schätzungen am 9. Februar 2027 erwartet; das Unternehmen hat den Termin nach den vorliegenden Informationen noch nicht bestätigt. Für das erste Quartal erwartet das Management einen Umsatz von rund 3,15 Milliarden Dollar und einen saisonal negativen freien Cashflow von 75 bis 100 Millionen Dollar. Ein Investorentag ist nicht angekündigt.
FAQ: Häufige Fragen zur Amentum Aktie
Warum ist die Amentum Aktie am 24. November gesprungen? Anleger reagierten auf höhere Margen, einen starken Cashflow, das erste Aktienrückkaufprogramm von bis zu 500 Millionen Dollar und einen stabilen Ausblick; die Aktie schloss bei 24,80 Dollar.
Wie lautet die Amentum Aktienprognose der Analysten? Im Konsens von zwölf Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 30 Dollar, die Spanne reicht von 23 bis 40 Dollar. Morgan Stanley hob sein Ziel auf 27 Dollar an.
Welche Prognose gibt Amentum für 2027? Umsatz von 13,80 bis 14,05 Milliarden Dollar, bereinigtes EBITDA von 1,135 bis 1,175 Milliarden Dollar, bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,50 bis 2,70 Dollar und mindestens 600 Millionen Dollar freier Cashflow.
Wann kommen die nächsten Amentum-Zahlen? Voraussichtlich am 9. Februar 2027; der Termin ist nach vorliegenden Informationen noch nicht bestätigt.
Wie risikoreich ist die Amentum Aktie? Die Abhängigkeit von US-Regierungsaufträgen, die Verschuldung und starke Kursausschläge sind die wichtigsten Risiken; bei US-Werten kommt das Währungsrisiko hinzu.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag genannte Einschätzung von Morgan Stanley ist eine Empfehlung eines Dritten und wird von aktiencheck.de unverändert und ohne eigene Bewertung weitergegeben. Offenlegungen von Morgan Stanley: Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Dieser Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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- Empfehlung
Amentum Holdings, Inc. (AMTM): Halten, Kursziel 27,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley vom 25.11.2026, 08:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 13:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 13:41 MEZ
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- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley.
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