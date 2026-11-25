Amentum legte die Zahlen am 24. November vor US-Börsenstart vor. Im vierten Quartal sank der Umsatz auf 3,62 Milliarden Dollar (minus 8 Prozent, das Vorjahresquartal enthielt eine zusätzliche Woche), das bereinigte EBITDA stieg um 1 Prozent auf 304 Millionen Dollar, die Marge um 70 Basispunkte auf 8,4 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 Dollar nach 0,63 Dollar. Der freie Cashflow sprang um 42 Prozent auf 370 Millionen Dollar. Die Kurslücke zwischen Ergebnis und Reaktion erklärt sich laut Marktkommentaren vor allem mit der Erleichterung über den Ausblick und die Kapitalrückgabe: Ein Analysehaus sprach von einem leichten Umsatz-Rückstand, aber besseren Margen und besserem Cashflow.

Vorstandschef John Heller sagte laut Unternehmensmeldung: „Amentum closed fiscal year 2026 with strong execution." Nach dem Quartalsende genehmigte der Verwaltungsrat ein erstes Aktienrückkaufprogramm von bis zu 500 Millionen Dollar; nach Angaben des Finanzchefs sollen davon rund die Hälfte im Geschäftsjahr 2027 eingesetzt werden. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 6,1 Milliarden Dollar entspricht das Programm etwa 8 Prozent des Börsenwerts (eigene Berechnung).