Die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, FSE: AMD, NASDAQ: AMD) hat am Donnerstag einen der härtesten Tage seit Wochen erlebt: Nach einem Bericht des Investors und Medienhauses Hunterbrook, das nach eigener Angabe auf fallende AMD-Kurse gesetzt hat, gab das Papier zeitweise bis zu 10 Prozent nach und schloss in den vorliegenden Kursdaten rund 8 Prozent tiefer bei etwa 480 bis 490 US-Dollar. Auslöser sind Vorwürfe zu möglichen Verbindungen zu chinesischen Unternehmen, die auf der US-Sanktionsliste stehen. In dieser AMD Aktienanalyse geht es darum, was belegt ist, was Behauptung bleibt und wie die AMD Aktienprognose der Analysten aussieht.
AMD Aktienanalyse: Short-Report, rund 8 Prozent Minus an einem Tag - Wie viel China-Risiko steckt wirklich im Kurs?
Die AMD Aktie fiel nach einem Short-Bericht von Hunterbrook um rund 8 Prozent. Die AMD Aktienanalyse ordnet Vorwürfe, Zahlen, Bewertung und die Spanne der AMD Aktienprognose von Analysten ein.
Der Auslöser
Was ist bei der AMD Aktie passiert?
Hunterbrook wirft AMD vor, dass der Konzern über Umwege weiter Geschäft mit chinesischen Firmen berührt, denen die USA den Zugang zu Hochleistungschips verwehren wollen. AMD weist die Darstellung nach Berichten zurück.
Nach den Angaben des Berichts nutzt der Serverhersteller IEIT Systems, der seit März 2025 auf der US-Entity-List steht, weiterhin neuere AMD-Firmware. Genannt werden mindestens sechs Versionen, die jüngste vom 19. Oktober 2026. Außerdem sollen Marken wie Maginfra, Kaytus und Aivres Server mit AMD-Prozessoren vertreiben. Hunterbrook verweist zudem auf 67 Millionen US-Dollar Lizenzeinnahmen, die AMD 2025 von zwei chinesischen Chipfirmen erhalten habe, die seit 2019 gelistet sind, und auf eine Beteiligung des Packaging-Spezialisten Tongfu Microelectronics. Der Bericht argumentiert, AMD sei Exportrisiken ähnlich stark ausgesetzt wie Nvidia.
Wichtig für die Einordnung: Nachrichtenberichten zufolge konnte der Bericht nicht unabhängig bestätigt werden. Es handelt sich um Vorwürfe, nicht um den Nachweis eines Verstoßes. AMD erklärte laut Berichten, die Exportkontrollen einzuhalten und Prüfprozesse zu unterhalten. Eine Untersuchung des US-Handelsministeriums wurde bislang nicht bestätigt. Hunterbrook hat ein wirtschaftliches Interesse an fallenden Kursen, was bei der Bewertung der Vorwürfe mitzudenken ist.
Das Marktumfeld verstärkte den Druck: Die Nasdaq verlor am Donnerstag rund 2,3 Prozent, der sechste Verlusttag in Folge. In Asien gerieten KI-nahe Werte zusätzlich unter Druck. Die Kursangaben unterscheiden sich je nach Handelsplatz und Zeitpunkt deutlich, weshalb dieser Artikel Spannen nennt: Auf Tradegate lag die Aktie am Donnerstag gegen 18:00 Uhr bei 441,10 Euro, ein Minus von 8,7 Prozent; für Freitagmorgen liegen indikative Kurse im Bereich von rund 428 bis 446 Euro vor.
Das Geschäft
Wie verdient AMD sein Geld – und warum zählt China?
AMD entwickelt Prozessoren (Ryzen, EPYC), Grafik- und KI-Beschleuniger (Instinct) sowie Chips für eingebettete Systeme und Spielekonsolen und lässt sie bei Partnern wie TSMC fertigen. Das Wachstum kommt inzwischen aus dem Rechenzentrum: Im dritten Quartal 2026 stand das Segment für 8,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und damit für rund 64 Prozent des Konzernumsatzes. Eine Partnerschaft mit OpenAI über sechs Gigawatt Rechenleistung, die ab der zweiten Jahreshälfte 2026 mit dem ersten Gigawatt starten soll, gilt als zentraler Wachstumstreiber.
China ist für AMD zweischneidig. Der Markt ist groß, doch jede Verschärfung der US-Exportregeln trifft Hersteller wie AMD unmittelbar. Hunterbrook nennt für 2025 einen Umsatzanteil von 22,4 Prozent für China und Hongkong sowie 12,4 Prozent für Singapur; diese Zahlen sind von AMD nicht bestätigt. Je nachdem, wie streng Washington Lieferketten über Dritte prüft, könnte das Risiko größer sein, als es die offiziellen Segmentzahlen zeigen. Genau das macht den Bericht für Anleger relevant, auch wenn die Vorwürfe unbewiesen sind.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen der AMD Aktie?
Die Zahlen für das dritte Quartal 2026, veröffentlicht am 3. November, waren stark. Der Umsatz stieg laut AMD um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie (non-GAAP) um 74 Prozent auf 2,09 US-Dollar. Für das vierte Quartal stellt das Management rund 17 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, plus/minus 3 Prozent, bei einer non-GAAP-Bruttomarge von etwa 55 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|13,4 Mrd. $
|+45%
|Nettogewinn (non-GAAP)
|3,5 Mrd. $
|–
|Gewinn je Aktie (non-GAAP)
|2,09 $
|+74%
|Bruttomarge (non-GAAP)
|56%
|–
|Segment Data Center
|8,5 Mrd. $
|+97%
|Segment Client & Gaming
|3,7 Mrd. $
|−8%
|Segment Embedded
|1,1 Mrd. $
|+29%
|Ausblick Q4 (Umsatz)
|ca. 17 Mrd. $
|ca. +66%
GAAP = nach US-Rechnungslegung, non-GAAP = bereinigt. Segmentwachstum jeweils gegenüber dem Vorjahresquartal.
Quelle: AMD, Form 8-K vom 3. November 2026
Bei der Bewertung ändert sich das Bild mit dem Kursrutsch. Vor der Schwäche, am 13. November bei 534 US-Dollar, lag das KGV auf Basis der Gewinne der letzten zwölf Monate bei rund 116, das erwartete KGV bei rund 35 und das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei etwa 19. Nach Daten von LSEG vom 19. November liegt das erwartete KGV auf Sicht von zwölf Monaten bei rund 31, nahezu gleichauf mit Intel (rund 32). Hohe Wachstumserwartungen sind also weiter eingepreist; die Aktie reagiert entsprechend empfindlich auf jede Nachricht, die diese Erwartungen berührt. Das Beta von rund 2,5 über fünf Jahre bestätigt das.
Analysten
Wie sieht die AMD Aktienprognose der Analysten aus?
Die Zahlen der Analysten stammen aus der Zeit vor dem Short-Bericht. Nach einer Erhebung von S&P Global (Stand 13. November) decken 54 Analysten die Aktie ab: 42 mit „Strong Buy“, fünf mit „Buy“, sieben mit „Hold“, keiner mit „Sell“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 658 US-Dollar, der Median bei 650 Dollar, die Spanne reicht von 525 bis 1.250 Dollar. Nach LSEG-Daten vom 19. November liegt der Median bei 649 Dollar. Rating-Änderungen nach dem Hunterbrook-Bericht sind bislang nicht bekannt.
|Merkmal
|S&P Global
|LSEG
|Anzahl Analysten
|54
|56
|Kaufen (inkl. Strong Buy)
|47
|56
|Halten
|7
|0
|Verkaufen
|0
|0
|Kursziel (Ø bzw. Median)
|658 $ (Ø)
|649 $ (Median)
|Spanne der Kursziele
|525–1.250 $
|–
Vorliegende Erhebungen stammen teils aus der Zeit vor dem Short-Bericht. Die Anbieter klassifizieren Ratings unterschiedlich.
Quelle: S&P Global (Stand 13.11.2026), LSEG (Stand 19.11.2026)
Die AMD Aktienprognose der Analysten bleibt damit trotz des Rückschlags klar positiv: Das Konsens-Kursziel liegt rund ein Drittel über dem Kurs von 19. November. Zu beachten ist, dass Kursziele der Entwicklung nachlaufen und nach Berichten wie diesem oft angepasst werden. Es handelt sich um Konsensdaten von Dritten und nicht um eine Einschätzung von aktiencheck.de.
Chart
Was sagt die Charttechnik zur AMD Aktie?
Vor dem Rückgang notierte die Aktie am 13. November bei 534 Dollar und damit unter ihrer 50-Tage-Linie bei rund 555 Dollar, aber deutlich über der 200-Tage-Linie bei rund 423 Dollar; der Relative-Stärke-Index (RSI) lag mit etwa 50 im neutralen Bereich. Das Tagestief vom 19. November bei rund 480 Dollar liegt damit weiterhin über der 200-Tage-Linie. Das 52-Wochen-Hoch steht bei 658,52 Dollar, das Tief bei 188,22 Dollar. Wer die Aktie beobachtet, achtet beschreibend auf das Tief vom Donnerstag um 480 Dollar und die 200-Tage-Linie als nächste größere Marken. Aussagen über die weitere Richtung lassen sich daraus nicht ableiten.
Ausblick
Welche Szenarien diskutieren Markt und Analysten für die AMD Aktie?
Die Diskussion lässt sich in zwei Lager fassen. Das erste sieht im Rückgang eine Überreaktion: Mit der Bewertung im Bereich von Intel, den starken Zahlen und einem Konsens-Kursziel um 650 Dollar sei der Rückschlag eine Chance für Investoren mit langem Horizont. Ein Autor auf Seeking Alpha rechnet etwa mit 575 Dollar auf Basis des 25-Fachen eines erwarteten Gewinns von 23 Dollar je Aktie für 2028 – eine Einzelmeinung und kein Konsens. Das zweite Lager verweist darauf, dass Hunterbrook ein Thema anstößt, das auch ohne Beweis Anleger verunsichert: Wenn Washington Exportregeln verschärft, nennen Berichte als möglichen Zeitraum das erste Quartal 2027, wären Folgen für Lizenz- und Servergeschäft denkbar. Beide Szenarien hängen an Fakten, die noch nicht vorliegen.
Termine
Was beobachten Anleger bei der AMD Aktie jetzt?
Die offizielle Antwort von AMD und mögliche Reaktionen der US-Behörden auf den Hunterbrook-Bericht.
Neue Einschätzungen von Analysten, die nach dem Kursrutsch Kursziele und Ratings überprüfen.
Den Start der OpenAI-Auslieferungen mit den MI450-Beschleunigern im zweiten Halbjahr 2026.
Mögliche Verschärfungen der US-Exportkontrollen, die Berichte für Anfang 2027 diskutieren.
Die Zinsdebatte vor der Fed-Sitzung im Dezember, die Wachstumswerte der Nasdaq belastet.
Den nächsten Quartalsbericht; ein Termin lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
FAQ
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Warum ist die AMD Aktie gefallen? Auslöser war ein Bericht von Hunterbrook am 19. November mit Vorwürfen zu Verbindungen zu sanktionierten chinesischen Firmen. Hinzu kamen ein schwacher Nasdaq-Handel und Zinssorgen. AMD weist die Darstellung zurück.
Sind die Vorwürfe gegen AMD bewiesen? Nein. Nach Medienberichten ließ sich der Bericht nicht unabhängig bestätigen. Hunterbrook ist nach eigener Angabe auf fallende Kurse positioniert.
Wie lautet die AMD Aktienprognose der Analysten? Nach Erhebungen von S&P Global (13. November) liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 658 Dollar, die Spanne reicht von 525 bis 1.250 Dollar. Die Erhebung stammt aus der Zeit vor dem Bericht.
Wie teuer ist die AMD Aktie? Das erwartete KGV liegt nach LSEG-Daten bei rund 31, auf Basis der letzten zwölf Monate bei rund 116 (13. November, 534 Dollar).
Wann legt AMD die nächsten Zahlen vor? Ein Termin für den Bericht zum vierten Quartal lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.