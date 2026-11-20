Nach den Angaben des Berichts nutzt der Serverhersteller IEIT Systems, der seit März 2025 auf der US-Entity-List steht, weiterhin neuere AMD-Firmware. Genannt werden mindestens sechs Versionen, die jüngste vom 19. Oktober 2026. Außerdem sollen Marken wie Maginfra, Kaytus und Aivres Server mit AMD-Prozessoren vertreiben. Hunterbrook verweist zudem auf 67 Millionen US-Dollar Lizenzeinnahmen, die AMD 2025 von zwei chinesischen Chipfirmen erhalten habe, die seit 2019 gelistet sind, und auf eine Beteiligung des Packaging-Spezialisten Tongfu Microelectronics. Der Bericht argumentiert, AMD sei Exportrisiken ähnlich stark ausgesetzt wie Nvidia.

Wichtig für die Einordnung: Nachrichtenberichten zufolge konnte der Bericht nicht unabhängig bestätigt werden. Es handelt sich um Vorwürfe, nicht um den Nachweis eines Verstoßes. AMD erklärte laut Berichten, die Exportkontrollen einzuhalten und Prüfprozesse zu unterhalten. Eine Untersuchung des US-Handelsministeriums wurde bislang nicht bestätigt. Hunterbrook hat ein wirtschaftliches Interesse an fallenden Kursen, was bei der Bewertung der Vorwürfe mitzudenken ist.

Das Marktumfeld verstärkte den Druck: Die Nasdaq verlor am Donnerstag rund 2,3 Prozent, der sechste Verlusttag in Folge. In Asien gerieten KI-nahe Werte zusätzlich unter Druck. Die Kursangaben unterscheiden sich je nach Handelsplatz und Zeitpunkt deutlich, weshalb dieser Artikel Spannen nennt: Auf Tradegate lag die Aktie am Donnerstag gegen 18:00 Uhr bei 441,10 Euro, ein Minus von 8,7 Prozent; für Freitagmorgen liegen indikative Kurse im Bereich von rund 428 bis 446 Euro vor.