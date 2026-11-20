Die AMD Aktie (ISIN US0079031078, Ticker AMD) hat am Donnerstag, dem 19. November 2026, an der Nasdaq 7,7 Prozent auf 489,19 US-Dollar verloren. Zwischenzeitlich rutschte der Kurs bis auf 470,56 Dollar, ein Tagesminus von mehr als 11 Prozent, bevor sich der Titel etwas erholte. Auslöser waren nach Medienberichten ein kritischer Report des Researchhauses Hunterbrook, dessen Schwesterfonds auf fallende AMD-Kurse wettet, und neue US-Lizenzpflichten für Chiplieferungen nach Südostasien. Diese AMD Aktienanalyse ordnet ein, was dahintersteckt, wie solide die Zahlen sind und was Analysten zur AMD Aktienprognose sagen.
AMD Aktienanalyse: Minus 7,7 Prozent nach Short-Report, Kurs bei 489 Dollar - Wie viel Luft hat die Aktie noch?
Die AMD Aktie (ISIN US0079031078) verlor am Donnerstag 7,7 Prozent auf 489,19 US-Dollar, nachdem ein Short-Report und neue US-Lizenzregeln den Chipwerten zusetzten. Die AMD Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und die Marken, auf die Anleger jetzt schauen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices Inc.
- Ticker / Handelsplatz
- AMD / Nasdaq
- ISIN
- US0079031078
- Rekordschluss
- 649,42 USD (06.10.2026)
- 52-Wochen-Spanne
- 188,22 - 658,52 USD
- Nächste Zahlen
- Q4/Gesamtjahr 2026, Termin offen
Stand: 19.11.2026, Kurse: Nasdaq-Schluss 19.11.2026; Kurs für den 20.11. liegt der Redaktion nicht verlässlich vor
Ein belastbarer Freitagskurs mit Uhrzeit liegt der Redaktion bei Redaktionsschluss nicht vor; alle Kursangaben beziehen sich deshalb auf den Nasdaq-Schluss vom 19. November.
Was ist passiert?
Warum ist die AMD Aktie so stark gefallen?
Nach einer Rally von rund 45 Prozent in fünf Handelstagen bis zum 12. November (von 404,40 auf 585,30 Dollar) hat die AMD Aktie einen Großteil des Anstiegs wieder abgegeben. Der Donnerstag war der bisher härteste Tag dieser Korrektur.
Nach Medienberichten stützt sich der Short-Report darauf, dass der chinesische Server-Anbieter Inspur Information, der seit März 2025 auf der US-Entity-List steht, weiterhin neuere AMD-Firmware erhalten haben soll, mindestens sechs Versionen, zuletzt am 19. Oktober. Der Report räumt selbst ein, dass die Unterlagen für sich genommen keinen Exportverstoß belegen. AMD weist die Darstellung zurück und spricht davon, dass sie die Geschäftspraktiken und Beziehungen des Konzerns verzerre. Für Anleger zählt dennoch das Signal: Das Thema Exportkontrollen ist zurück auf dem Tisch.
Hinzu kommt der regulatorische Rahmen: Am selben Tag traten neue US-Lizenzpflichten für bestimmte Chips nach Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand und Brasilien in Kraft. Allein auf China und Hongkong entfielen 2025 rund 22 Prozent des AMD-Umsatzes, auf Singapur gut 12 Prozent. Dazu kommen Gewinnmitnahmen nach der Rally und ein insgesamt schwaches Chipumfeld: Der Nasdaq 100 steht auf dem tiefsten Stand seit April, in Asien und Europa gerieten Halbleiterwerte ebenfalls unter Druck.
Geschäftsmodell
Wie verdient AMD sein Geld – und warum zählt das Rechenzentrum?
Advanced Micro Devices entwickelt Prozessoren und Beschleuniger und lässt sie bei Auftragsfertigern produzieren. Das Geschäft hat drei Säulen: Rechenzentrum (EPYC-Serverprozessoren und Instinct-KI-Beschleuniger), Client und Gaming (Ryzen-PC-Chips, Radeon-Grafik, Spielkonsolen-Chips) sowie Embedded. Die Wachstumsgeschichte der AMD Aktie hängt fast vollständig am Rechenzentrum, denn dort konkurriert AMD mit Nvidia um die Budgets der großen Cloud-Anbieter für KI-Infrastruktur.
Zahlen und Bewertung
Wie stark waren die Zahlen – und ist die AMD Aktie teuer?
Im dritten Quartal 2026, das AMD am 3. November vorlegte, stieg der Umsatz um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar und lag über dem Konsens von rund 13,1 Milliarden. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie legte um 74 Prozent auf 2,09 Dollar zu (Erwartung: etwa 1,94 bis 1,97 Dollar). Die bereinigte Bruttomarge lag bei 56 Prozent.
|Segment
|Umsatz
|Veränderung
|Rechenzentrum
|8,5 Mrd. USD
|+97 %
|Client und Gaming
|3,7 Mrd. USD
|-8 %
|Embedded
|1,1 Mrd. USD
|+29 %
|Konzern
|13,4 Mrd. USD
|+45 %
Umsatz in Milliarden US-Dollar; Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal.
Quelle: AMD-Unternehmensmitteilung vom 03.11.2026
Das Bild ist zweigeteilt: Das Rechenzentrum fast verdoppelt sich, Gaming schrumpft um 40 Prozent auf 773 Millionen Dollar. Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, plus/minus 3 Prozent, bei einer bereinigten Bruttomarge von etwa 55 Prozent. Für 2027 hat Konzernchefin Lisa Su nach Medienberichten ein Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent in Aussicht gestellt.
Bei der Bewertung gehen die Datenanbieter weit auseinander. Auf Basis des Konsens-Gewinns für 2026 von 6,81 Dollar je Aktie ergibt sich beim Kurs von rund 488 Dollar ein KGV von etwa 72 (Redaktionsrechnung). Auf Basis der Gewinnschätzungen für die kommenden zwölf Monate fällt die Bewertung deutlich niedriger aus; die Spanne der veröffentlichten Werte reicht grob von 28 bis 36. Wer die AMD Aktie bewertet, muss also entscheiden, wie viel vom erwarteten Wachstum 2027 bereits im Kurs steckt.
|Unternehmen
|Kurs
|Tagesveränderung
|AMD
|489,19 USD
|-7,7 %
|Nvidia
|145,98 USD
|-3,3 %
|Broadcom
|346,65 USD
|-2,1 %
|Intel
|55,72 USD
|+1,9 %
Kurse in US-Dollar; Tagesveränderung laut Börsenplatz-Anzeige. Kennzahlen der Wettbewerber lagen der Redaktion nicht vor.
Quelle: Nasdaq-Schlusskurse 19.11.2026
Analysten
Was sagen Analysten zur AMD Aktienprognose?
Die Wall Street bleibt mehrheitlich zuversichtlich. Je nach Erhebung decken 32 bis 55 Analysten die Aktie ab, die große Mehrheit rät zum Kauf, Verkaufsempfehlungen sind kaum vertreten. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter zwischen rund 600 und 660 Dollar, die Einzelziele streuen von 260 bis 1.250 Dollar. Zu beachten: Ein großer Teil der Ziele entstand vor dem Short-Report und den neuen Lizenzregeln.
|Kennzahl
|Wert
|Anzahl Analysten
|32 bis 55
|Kaufempfehlungen
|Mehrheit (z. B. 27 von 32 in drei Monaten)
|Halten
|wenige (z. B. 5 von 32)
|Verkaufen
|praktisch keine
|Ø Kursziel
|rund 600 bis 660 USD
|Spanne der Einzelziele
|260 bis 1.250 USD
Die Zahlen unterscheiden sich je nach Erhebung und Zeitraum; es handelt sich um Konsenswerte, nicht um eine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analysten-Konsens verschiedener Datenanbieter
Aus Sicht des Marktes ergeben sich daraus unterschiedliche Szenarien, die Analysten und Marktbeobachter diskutieren: Im optimistischen Fall erweist sich der Short-Report als Randthema, der Rechenzentrums-Boom trägt die Zahlen, und der Kurs nähert sich wieder dem Rekordniveau von rund 650 Dollar. Im vorsichtigen Fall verschärfen sich die Exportregeln, die Bewertung schrumpft weiter, und die Aktie testet tiefere Unterstützungen. Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Charttechnik
Wo liegen bei der AMD Aktie die wichtigen Marken?
Die Aktie notiert unter ihren kurz- und mittelfristigen Durchschnitten: Die 20-Tage-Linie verläuft bei rund 501 Dollar, die 50-Tage-Linie bei etwa 542 Dollar. Der Relative-Stärke-Index liegt mit rund 43 bis 45 im neutralen Bereich, also weder überkauft noch überverkauft. Als Unterstützungen nennen Marktbeobachter 472,57 Dollar, darunter etwa 441,76 und 410,44 Dollar. Ein Tagesschluss unter 472,57 Dollar gilt als charttechnisches Warnsignal. Auf der Oberseite liegen Widerstände bei rund 510 bis 530 Dollar und bei etwa 587 Dollar. Die 200-Tage-Linie konnte die Redaktion nicht belegen.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der AMD Aktie jetzt?
Exportregeln: Neue Details zu den Lizenzpflichten und zu möglichen Untersuchungen rund um Inspur.
Nvidia-Zahlen: Die Quartalszahlen des Branchenführers gelten als Stimmungsgeber für alle KI-Chipwerte; ein Termin war der Redaktion nicht belegt.
AMD-Zahlen: Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 stehen noch aus, ein Termin ist offen.
Chartmarken: Die Unterstützung bei rund 472 Dollar und der Widerstand bei rund 510 bis 530 Dollar.
FAQ
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Warum ist die AMD Aktie am 19. November gefallen? Nach Medienberichten belastete ein kritischer Short-Report zu Lieferungen an Inspur, zusammen mit neuen US-Lizenzpflichten und Gewinnmitnahmen nach der Rally. Der Kurs schloss bei 489,19 Dollar, minus 7,7 Prozent.
Wie sieht die aktuelle AMD Aktienprognose von Analysten aus? Die große Mehrheit der Analysten empfiehlt laut Konsens den Kauf; die durchschnittlichen Kursziele liegen je nach Erhebung bei rund 600 bis 660 Dollar. Das ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie teuer ist die AMD Aktie? Auf Basis des Konsens-Gewinns 2026 liegt das KGV bei etwa 72, auf Basis der Schätzungen der nächsten zwölf Monate deutlich niedriger.
Welche Rolle spielt der Rechenzentrumsbereich? Er erzielte im dritten Quartal 8,5 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 97 Prozent, und ist der wichtigste Wachstumstreiber.
Wann legt AMD die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 stehen noch aus; ein Termin ist der Redaktion nicht bekannt.
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