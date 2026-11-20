Nach Medienberichten stützt sich der Short-Report darauf, dass der chinesische Server-Anbieter Inspur Information, der seit März 2025 auf der US-Entity-List steht, weiterhin neuere AMD-Firmware erhalten haben soll, mindestens sechs Versionen, zuletzt am 19. Oktober. Der Report räumt selbst ein, dass die Unterlagen für sich genommen keinen Exportverstoß belegen. AMD weist die Darstellung zurück und spricht davon, dass sie die Geschäftspraktiken und Beziehungen des Konzerns verzerre. Für Anleger zählt dennoch das Signal: Das Thema Exportkontrollen ist zurück auf dem Tisch.