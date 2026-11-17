Die AMD Aktie (Ticker: AMD, ISIN: US0079031078) ist am Montag mitten in einen breiten Chip-Ausverkauf geraten: An der Nasdaq schloss sie bei 504,28 US-Dollar, ein Minus von 5,58 Prozent. Auslöser waren eine neue US-Exportregel für KI-Chips nach Südostasien und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen am heutigen Dienstagabend – der ersten Bilanz nach dem Rücktritt von Jensen Huang. Diese AMD Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Rückschlag steckt, wie die Zahlen aussehen und welche Szenarien Analysten für die AMD Aktienprognose diskutieren.
AMD Aktienanalyse: Minus 5,6 Prozent im Chip-Ausverkauf, neue US-Exportregeln, heute Nvidia – wie belastbar ist das Plus von 135 Prozent?
Die AMD Aktie hat am Montag 5,6 Prozent verloren: Neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Nervosität vor den ersten Nvidia-Zahlen nach dem Huang-Rücktritt drückten den gesamten Sektor. Unsere AMD Aktienanalyse ordnet Rekordquartal, OpenAI-Deal, Bewertung, Analystenstimmen und die Szenarien zur AMD Aktienprognose ein.
Der Auslöser
Was ist bei der AMD Aktie am Montag passiert?
Der Nasdaq 100 verlor am Montag 2,67 Prozent auf 27.197 Punkte, der Halbleiterindex PHLX SOX laut Yahoo Finance sogar 5,28 Prozent. Gemessen am Börsenwert gehörte AMD zu den großen Verlierern des Tages. Nvidia gab laut Investing.com 4,1 Prozent auf 156,14 Dollar nach, auch Broadcom, Micron und SK Hynix rutschten deutlich ab.
Den Anstoß gab das US-Handelsministerium: Eine neue Regel verlangt Lizenzen für die Ausfuhr moderner KI-Chips an Rechenzentren in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien. Ziel ist laut Berichten, dass chinesische Unternehmen nicht länger per Fernzugriff auf US-Hochleistungschips in ausländischen Rechenzentren ausweichen. Für AMD ist das doppelt relevant: Das Unternehmen liefert neben Grafikprozessoren auch Serverprozessoren in genau solche Cloud-Standorte.
Dazu kommt ein Stimmungswechsel. Nach Huangs Rücktritt am 12. November galt AMD zunächst als Gewinner – die Aktie schloss an diesem Tag bei 585,30 Dollar. Seitdem hat sie in zwei Handelstagen rund 14 Prozent abgegeben (Freitag −8,75 Prozent, Montag −5,58 Prozent). Am Dienstagmorgen stabilisierte sich das Papier: Auf Tradegate notierte die AMD Aktie um 07:54 Uhr bei 462,00 Euro, nach einem Xetra-Schluss von 466,25 Euro am Montag.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient AMD sein Geld?
AMD entwickelt Prozessoren und Grafikchips, lässt sie aber fremdfertigen. Der wichtigste Bereich ist das Rechenzentrum: EPYC-Serverprozessoren und die KI-Beschleuniger der Instinct-Reihe (MI350, MI450). Dazu kommen PC-Prozessoren (Ryzen), Grafikkarten und Konsolenchips sowie das Embedded-Geschäft aus der Xilinx-Übernahme. Im dritten Quartal stammten knapp zwei Drittel des Umsatzes aus dem Rechenzentrum.
Strategischer Kern der KI-Wette ist die Partnerschaft mit OpenAI vom 6. Oktober 2025: OpenAI will über mehrere Chip-Generationen 6 Gigawatt Rechenleistung mit AMD-GPUs aufbauen, das erste Gigawatt mit MI450 ab der zweiten Jahreshälfte 2026. Im Gegenzug erhielt OpenAI Optionsscheine auf bis zu 160 Millionen AMD-Aktien, die an Liefermeilensteine und Kursziele geknüpft sind. Finanzchefin Jean Hu stellte damals Umsätze in zweistelliger Milliardenhöhe in Aussicht. Laut Quartalsbericht laufen inzwischen Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI und Oracle auf den ersten Helios-Racksystemen mit MI450.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der AMD Aktie?
Am 3. November meldete AMD ein Rekordquartal: Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf 13,38 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumssegment wuchs um 97 Prozent auf 8,55 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 2,09 Dollar (Vorjahr: 1,20 Dollar). Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 3 Prozent) und eine bereinigte Bruttomarge von etwa 55 Prozent in Aussicht – das entspräche rund 66 Prozent Wachstum.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q2 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|13.377
|11.536
|9.246
|Rechenzentrum
|8.546
|6.718
|4.341
|Client (PC)
|2.949
|3.062
|2.750
|Gaming
|773
|779
|1.298
|Embedded
|1.109
|977
|857
|Bruttomarge bereinigt
|56 %
|56 %
|54 %
|Operatives Ergebnis bereinigt
|3.923
|3.094
|2.238
|EPS bereinigt (USD)
|2,09
|1,66
|1,20
Bereinigt = Non-GAAP. Q3 2026 endete am 26.09.2026.
Quelle: AMD, Form 8-K vom 03.11.2026
Nicht alles glänzt: Der freie Cashflow fiel im dritten Quartal auf 554 Millionen Dollar (Vorjahr: 1,53 Milliarden), weil AMD Vorräte für den Helios-Hochlauf aufbaute – der Lagerbestand liegt laut Berichten bei 11,5 Milliarden Dollar. Gaming brach um 40 Prozent ein. Die Bilanz ist solide: 15,8 Milliarden Dollar Cash und kurzfristige Anlagen stehen 7,1 Milliarden Dollar Schulden gegenüber. Eine Dividende zahlt AMD nicht.
Die Bewertung ist ambitioniert. Auf Basis des Montagsschlusses ergibt sich ein Börsenwert von rund 827 Milliarden Dollar und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von gut 18 auf die letzten zwölf Monate. Das erwartete KGV lag laut StockAnalysis zum Freitagsschluss bei 35,5, umgerechnet auf den Montagskurs bei rund 33,5. Im Branchenvergleich ist AMD damit deutlich teurer als Nvidia und Broadcom.
|Unternehmen
|Börsenwert
|KGV erwartet
|Umsatz 12 Monate
|Wachstum
|AMD
|rund 827 Mrd. $
|35,5
|45,4 Mrd. $
|+42 %
|Nvidia
|3,93 Bio. $
|13,5
|303,0 Mrd. $
|+83 %
|Broadcom
|1,66 Bio. $
|19,9
|89,1 Mrd. $
|+49 %
|Intel
|317 Mrd. $
|42,9
|59,9 Mrd. $
|+12 %
Erwartetes KGV = Forward P/E laut StockAnalysis auf Basis der Schlusskurse vom 13.11.2026. Börsenwert AMD auf Basis 16.11. eigene Rechnung.
Quelle: StockAnalysis (Schlusskurse 13.11.2026); AMD-Zeile Montag: StockAlarm
Die Analysten
Was sagen Analysten zur AMD Aktie?
Die Wall Street bleibt überwiegend positiv. Laut StockAnalysis führen 54 Analysten die AMD Aktie mit dem Konsens „Strong Buy“ und einem durchschnittlichen Kursziel von 657,74 Dollar. MarketBeat zählt 33 Kauf- (davon 3 „Strong Buy“), 10 Halte- und 1 Verkaufsempfehlung bei einem Durchschnittsziel von 640,11 Dollar. Ein Teil der Häuser hat seine Ziele nach dem Kursrutsch Anfang November allerdings gesenkt, andere haben sie angehoben – die Spanne ist breit.
|Quelle
|Einstufungen
|Ø-Kursziel
|StockAnalysis
|54 Analysten, Konsens „Strong Buy“
|657,74 $
|MarketBeat
|33 Kauf / 10 Halten / 1 Verkauf
|640,11 $
|boerse-express.com
|44 Kauf / 11 Halten / 0 Verkauf
|568,25 €
Quelle: StockAnalysis (Stand 13./16.11.2026); MarketBeat via DailyPolitical (16.11.2026); boerse-express.com (17.11.2026)
Die jüngste Heraufstufung kam von Oppenheimer: Analyst Rick Schafer stufte die Aktie am 9. November von „Perform“ auf „Outperform“ hoch und nannte ein Kursziel von 600 Dollar. Er bezeichnete den Erfolg im Server- und Rechenzentrumsgeschäft als „unbestreitbar“ und rechnet für 2027 mit 135 Prozent Wachstum im Rechenzentrum. Laut TIKR erwartet der Konsens einen Konzernumsatz von 52,2 Milliarden Dollar in diesem und 95,7 Milliarden Dollar im kommenden Jahr.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 600 US-Dollar stammen von Oppenheimer & Co. (Analyst Rick Schafer, Studie vom 9. November 2026). aktiencheck.de gibt diese Analystenmeinung lediglich wieder und hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle: Oppenheimer & Co. – Disclosures.
Charttechnik
Wo liegen bei der AMD Aktie die wichtigen Marken?
Mit dem Schluss bei 504,28 Dollar notiert die AMD Aktie klar unter der 50-Tage-Linie von rund 552 bis 555 Dollar, aber noch deutlich über der 200-Tage-Linie bei etwa 422 Dollar. Der langfristige Aufwärtstrend ist damit intakt, der kurzfristige angeschlagen. Als nächste Unterstützung nannten Chartanalysten vor dem Montagshandel die Zone um 495 Dollar; darunter rückt das Tief vom 5. November bei 402 Dollar in den Blick. Nach oben gelten 532 und 547 Dollar als Widerstände, das Rekordhoch liegt bei 658,52 Dollar. Der RSI lag vor dem Montagsrutsch im neutralen Bereich um 49 und dürfte seither Richtung überverkaufte Zone gerutscht sein.
Bull und Bear
Was spricht für und gegen die AMD Aktie?
Szenarien
Wie steht es um die AMD Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt die Redaktion nicht ab. Die im Markt diskutierten Szenarien liegen weit auseinander:
Optimistisches Szenario: Der Analystenkonsens von rund 640 bis 658 Dollar setzt voraus, dass AMD den Helios-Hochlauf liefert und der Rechenzentrumsumsatz 2027 erneut kräftig steigt. Zusätzlicher Rückenwind könnte aus der Beteiligung von rund 2,5 Milliarden Dollar an Anthropic kommen, die zugleich die Kundenbeziehung festigt.
Mittleres Szenario: Oppenheimers Ziel von 600 Dollar liegt unter dem Konsens; laut TIKR ist ein Großteil des erwarteten Wachstums bereits in den Konsensschätzungen enthalten.
Skeptisches Szenario: Das Finanzportal GuruFocus taxiert den inneren Wert („GF Value“) auf nur 318,52 Dollar und hält die Aktie für deutlich überbewertet.
Für die AMD Aktienprognose entscheidend ist damit weniger das abgelaufene Quartal als die Frage, ob der KI-Investitionszyklus der Cloud-Konzerne 2027 im bisherigen Tempo weiterläuft.
Termine
Was sollten Anleger bei der AMD Aktie jetzt beobachten?
Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen
Erste Bilanz nach Huangs Rücktritt; der Umsatzkonsens liegt laut Investing.com bei 108,8 Milliarden Dollar. Aussagen zur KI-Nachfrage dürften den ganzen Sektor bewegen.
Details der Exportregel
Wie streng die Lizenzpflicht in Südostasien ausgelegt wird, entscheidet über mögliche Lieferverzögerungen.
Helios-Hochlauf und OpenAI
Das erste OpenAI-Gigawatt mit MI450 soll im zweiten Halbjahr 2026 starten – jede Aussage zum Tempo zählt.
Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal
Der genaue Termin steht noch nicht fest. Messlatte ist der eigene Ausblick von rund 17 Milliarden Dollar Umsatz.
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Warum ist die AMD Aktie am Montag gefallen?
Wegen eines breiten Chip-Ausverkaufs: Neue US-Exportregeln für KI-Chips nach Südostasien und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen drückten den Sektor. AMD schloss 5,58 Prozent tiefer bei 504,28 Dollar.
Wie hat sich die AMD Aktie 2026 entwickelt?
Trotz des Rückschlags liegt sie seit Jahresbeginn rund 135 Prozent im Plus. Das Rekordhoch von 658,52 Dollar ist allerdings gut 23 Prozent entfernt.
Wie teuer ist die AMD Aktie?
Das erwartete KGV liegt bei rund 33 bis 35 und damit deutlich über Nvidia (13,5) und Broadcom (19,9).
Was bedeutet der OpenAI-Deal für AMD?
OpenAI will über mehrere Generationen 6 Gigawatt mit AMD-GPUs aufbauen, das erste Gigawatt ab der zweiten Jahreshälfte 2026. AMD rechnet mit Umsätzen in zweistelliger Milliardenhöhe.
Gibt es eine AMD Aktienprognose der Redaktion?
Nein. Der Analystenkonsens liegt laut StockAnalysis bei 657,74 Dollar, Oppenheimer nennt 600 Dollar. Diese AMD Aktienanalyse gibt nur Einschätzungen Dritter wieder.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Advanced Micro Devices Inc. (AMD): Kaufen, Kursziel 600,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Oppenheimer & Co. Inc. (Analyst Rick Schafer) vom 09.11.2026, 13:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:30 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:30 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Oppenheimer & Co. Inc. (Analyst Rick Schafer).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.