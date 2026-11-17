AMD entwickelt Prozessoren und Grafikchips, lässt sie aber fremdfertigen. Der wichtigste Bereich ist das Rechenzentrum: EPYC-Serverprozessoren und die KI-Beschleuniger der Instinct-Reihe (MI350, MI450). Dazu kommen PC-Prozessoren (Ryzen), Grafikkarten und Konsolenchips sowie das Embedded-Geschäft aus der Xilinx-Übernahme. Im dritten Quartal stammten knapp zwei Drittel des Umsatzes aus dem Rechenzentrum.

Strategischer Kern der KI-Wette ist die Partnerschaft mit OpenAI vom 6. Oktober 2025: OpenAI will über mehrere Chip-Generationen 6 Gigawatt Rechenleistung mit AMD-GPUs aufbauen, das erste Gigawatt mit MI450 ab der zweiten Jahreshälfte 2026. Im Gegenzug erhielt OpenAI Optionsscheine auf bis zu 160 Millionen AMD-Aktien, die an Liefermeilensteine und Kursziele geknüpft sind. Finanzchefin Jean Hu stellte damals Umsätze in zweistelliger Milliardenhöhe in Aussicht. Laut Quartalsbericht laufen inzwischen Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI und Oracle auf den ersten Helios-Racksystemen mit MI450.