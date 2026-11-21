Welche ISIN und WKN hat die AMD-Aktie?

Die ISIN lautet US0079031078, die WKN 863186, das Handelssymbol AMD (Xetra) und das US-Handelssymbol AMD (Nasdaq).

Warum ist die AMD-Aktie so stark gefallen?

Wegen der Hunterbrook-Wette gegen die Aktie, Fragen zum China-Geschäft und des KI-Ausverkaufs nach dem Nvidia-Bericht.

Wie hoch ist das KGV der AMD-Aktie?

Laut aktiencheck.de rund 99, auf Basis der Schätzungen für 2027 etwa 24.

Wie stark wächst das Rechenzentrumsgeschäft?

Im dritten Quartal um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar.

Wann sind die nächsten Termine?

Am 1. Dezember nimmt AMD an der UBS-Konferenz teil, die nächsten Quartalszahlen folgen voraussichtlich Anfang Februar 2027.