Kaum eine Aktie hat in dieser Woche so viel Achterbahn erlebt: Erst rauschte die AMD-Aktie nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang um fast 6 Prozent nach oben, dann folgte der Absturz. Am Freitag schloss sie bei 424,39 Dollar, ein Tagesminus von 13,25 Prozent – in einer Woche gingen rund 20 Prozent verloren. Das sind etwa 35 Prozent weniger als beim Rekordschluss von 649,42 Dollar im Oktober. Diese AMD Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Absturz steckt und was der Konzern in der Hand hält.
AMD Aktienanalyse: 100 Milliarden Dollar Börsenwert in einem Tag weg, minus 20 Prozent in einer Woche – ist der Leerverkäufer-Angriff ein Weckruf oder ein Strohfeuer?
Die AMD-Aktie brach am Crash-Freitag um 13,25 Prozent auf 424,39 Dollar ein, in einer Woche sind es gut 20 Prozent. Auslöser sind der Leerverkäufer Hunterbrook, Fragen zum China-Geschäft und der KI-Ausverkauf. Dabei wuchs das Rechenzentrumsgeschäft zuletzt um 97 Prozent. Unsere große AMD Aktienanalyse zeigt, was dran ist, wie hoch das KGV liegt und welche Marken jetzt zählen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices, Inc.
- Sitz
- Santa Clara, Kalifornien
- ISIN
- US0079031078
- WKN
- 863186
- Handelssymbol
- AMD (Xetra)
- US-Handelssymbol
- AMD (Nasdaq)
- Kurs
- 424,39 Dollar
- Börsenwert
- rund 634 Milliarden Euro
- Vorstandschefin
- Lisa Su
- Dividende
- keine
Stand: 20.11.2026, Nasdaq-Schluss 20.11.2026; Börsenwert und KGV laut aktiencheck.de
Die Stammdaten für Anleger: Die AMD-Aktie trägt die ISIN US0079031078 und die WKN 863186. Das Handelssymbol an der Xetra lautet AMD, an der Nasdaq wird sie unter dem US-Handelssymbol AMD gehandelt.
Der Angriff
Hunterbrook: was der Leerverkäufer behauptet
Die AMD Aktienanalyse beginnt mit einem Namen, den Anleger sich merken sollten.
Am 19. November machte der Leerverkäufer Hunterbrook eine Wette gegen AMD öffentlich und stellte Fragen zu Verbindungen zu einem sanktionierten chinesischen Serverhersteller. AMD bestreitet die Darstellung. Die Aktie verlor am Donnerstag 7,7 Prozent auf 489,19 Dollar und rund 67 Milliarden Dollar Börsenwert, am Freitag ging es im Sog des Chip-Ausverkaufs zweistellig weiter abwärts. Für die AMD-Aktie ist das ein Risiko doppelter Art: ein möglicher Reputationsschaden und ein China-Thema, das nach den US-Exportregeln schnell regulatorisch relevant werden kann.
Der Markt
Chip-Panik: Nvidia-Skandal und KI-Angst
Hinzu kommt das Umfeld. Am 12. November war Nvidia-Chef Jensen Huang zurückgetreten, AMD stieg an dem Tag um 5,9 Prozent auf 585,30 Dollar – auf die Hoffnung, Kunden könnten zu AMD wechseln. Einen Tag später fiel die Aktie um 8,75 Prozent, weil Anleger das Risiko für die ganze Branche höher bewerteten. Am Freitag, 20. November, brach der Nasdaq 100 um 5,61 Prozent ein, nachdem ein Bericht über eine SEC-Prüfung bei Nvidia die Halbleiterwerte in die Tiefe riss. Nvidia verlor fast 14 Prozent, AMD noch mehr.
AMD-Aktie: Kursverlauf in einer Woche
Dollar
Schlusskurse an der Nasdaq.
Quelle: Nasdaq, aktiencheck.de-Kursdaten, Redaktionsarchiv
Daten als Tabelle
|Datum
|Dollar
|12. November
|585,30
|13. November
|534,06
|17. November
|503,41
|19. November
|489,19
|20. November
|424,39
Die Zahlen
Rechenzentrum plus 97 Prozent: das Geschäft läuft
An den Geschäftszahlen liegt der Absturz nicht. Im dritten Quartal erzielte AMD einen Rekordumsatz von 13,4 Milliarden Dollar, ein Plus von 45 Prozent. Das Rechenzentrumsgeschäft legte um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar zu, getrieben von Instinct-Grafikprozessoren und EPYC-Prozessoren. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,09 Dollar, die Bruttomarge bei 56 Prozent. Für das vierte Quartal peilt das Management Berichten zufolge rund 17 Milliarden Dollar Umsatz an. Das ist die Spannung dieser AMD Aktienanalyse: starkes Geschäft, aber eine Bewertung, die jeden Fehler bestraft.
Instinct und EPYC
Rekordverkäufe von KI-Beschleunigern und Server-Prozessoren treiben das Rechenzentrum.
Hohe Marge
56 Prozent bereinigte Bruttomarge – Zeichen für Preismacht bei KI-Chips.
Hohe Erwartungen
Der Markt hatte AMD zuvor zum Nvidia-Herausforderer ausgerufen; jede Verzögerung kostet.
Die Bewertung
KGV 99: was zukünftige Gewinne rechtfertigen müssen
Auf Basis der letzten zwölf Monate liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der AMD-Aktie bei etwa 99, auf Sicht von zwölf Monaten steht aber immer noch ein Plus von 106 Prozent. Auf Basis der Schätzungen für 2026 sinkt das KGV auf rund 53, für 2027 auf etwa 24 – das Wachstum soll die Bewertung also einholen. Wer dem Management glaubt, das für die kommenden Jahre ein Gewinn je Aktie von über 20 Dollar anpeilt, sieht Luft nach oben. Analystenziele auf der Kursseite waren zum Redaktionsschluss nicht verfügbar; ein Durchschnittsziel von rund 658 Dollar wird in Portalen genannt und sollte aktualisiert geprüft werden.
Die Szenarien
AMD Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Chartanalysten verweisen auf die Zone um 400 bis 425 Dollar, wo im November schon ein Tief entstand.
Szenario 1: Die Angst wird verdaut
AMD widerlegt die Vorwürfe, der Chip-Ausverkauf endet. Dann könnte die AMD-Aktie Richtung 500 Dollar zurückkehren.
Szenario 2: Volatile Seitwärtsphase
Die Aktie pendelt zwischen 400 und 480 Dollar, bis die Zahlen und Konferenzen im Dezember Klarheit bringen.
Szenario 3: Die Unterstützung bricht
Bestätigen sich die Vorwürfe oder fällt der Nasdaq weiter, rückt das Novembertief um 400 Dollar und darunter in den Blick.
Häufige Fragen zur AMD Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die AMD-Aktie?
Die ISIN lautet US0079031078, die WKN 863186, das Handelssymbol AMD (Xetra) und das US-Handelssymbol AMD (Nasdaq).
Warum ist die AMD-Aktie so stark gefallen?
Wegen der Hunterbrook-Wette gegen die Aktie, Fragen zum China-Geschäft und des KI-Ausverkaufs nach dem Nvidia-Bericht.
Wie hoch ist das KGV der AMD-Aktie?
Laut aktiencheck.de rund 99, auf Basis der Schätzungen für 2027 etwa 24.
Wie stark wächst das Rechenzentrumsgeschäft?
Im dritten Quartal um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar.
Wann sind die nächsten Termine?
Am 1. Dezember nimmt AMD an der UBS-Konferenz teil, die nächsten Quartalszahlen folgen voraussichtlich Anfang Februar 2027.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.