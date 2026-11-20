Am Donnerstagvormittag (10:27 Uhr Ortszeit New York) veröffentlichte das Researchhaus Hunterbrook einen Bericht mit dem Titel „AMD Has Its Own China Problem“. Hunterbrook gibt selbst an, in AMD short zu sein, also auf fallende Kurse zu setzen. Das ist wichtig für die Einordnung: Der Bericht ist die Position eines interessierten Marktteilnehmers.

Im Kern geht es um den chinesischen Serverhersteller Inspur Information, der seit März 2025 auf der Entity List des US-Handelsministeriums steht. Nach Darstellung des Berichts erhielt das Unternehmen weiterhin neuere AMD-Firmware, mindestens sechs Versionen, die letzte am 19. Oktober. Ähnliche Firmware sei bei weiteren Firmen aufgetaucht, darunter Kaytus in Singapur und Aivres in den USA. Hunterbrook räumt zugleich ein, die Unterlagen belegten für sich genommen keinen Verstoß gegen Exportgesetze.

AMD weist die Vorwürfe zurück: Sie verzerrten die Geschäftspraktiken und Beziehungen des Konzerns, AMD halte die US-Exportkontrollen ein. Maßnahmen von Behörden gegen AMD sind bislang nicht angekündigt.