Erst der Short-Report, dann die Exportregeln, dann der Ausverkauf der gesamten Branche: Die AMD-Aktie (Nasdaq: AMD, ISIN US0079031078) erlebt zwei Handelstage, die den Chipkonzern von einem der großen Gewinner des KI-Jahres zum Gejagten gemacht haben. Am Donnerstag verlor die AMD Aktie 7,7 Prozent und rund 67 Milliarden Dollar Börsenwert, am Freitag rutschte sie im Sog der Chip-Panik zweistellig weiter ab.
AMD-Aktie: Zweistellig im Minus nach Short-Report – wie groß ist das China-Risiko?
Die AMD-Aktie verlor am Donnerstag 7,7 Prozent und 67 Milliarden Dollar Börsenwert, am Freitag ging es zweistellig weiter abwärts. Was steckt hinter dem Crash?
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices Inc.
- Handelssymbol
- AMD (Nasdaq)
- Branche
- Halbleiter, KI-Beschleuniger, Prozessoren
- Rekordschluss
- 649,42 US-Dollar (6.10.2026)
- Plus seit Jahresbeginn
- rund 128 % (bis Donnerstag)
Stand: 20.11.2026, Handelsstand Donnerstag-Schluss; Freitag intraday
Dabei war die Ausgangslage glänzend. Die AMD-Aktie hatte 2026 bis zum Donnerstag rund 128 Prozent zugelegt, der Konzern meldete Anfang November einen Rekordumsatz von 13,4 Milliarden Dollar. Der Schlusskurs von 489,19 Dollar am Donnerstag liegt dennoch fast ein Viertel unter dem Rekord vom 6. Oktober. Und der Freitag hat die Lücke noch einmal vergrößert.
Der Auslöser
Was steht im Short-Report gegen AMD?
Am Donnerstagvormittag (10:27 Uhr Ortszeit New York) veröffentlichte das Researchhaus Hunterbrook einen Bericht mit dem Titel „AMD Has Its Own China Problem“. Hunterbrook gibt selbst an, in AMD short zu sein, also auf fallende Kurse zu setzen. Das ist wichtig für die Einordnung: Der Bericht ist die Position eines interessierten Marktteilnehmers.
Im Kern geht es um den chinesischen Serverhersteller Inspur Information, der seit März 2025 auf der Entity List des US-Handelsministeriums steht. Nach Darstellung des Berichts erhielt das Unternehmen weiterhin neuere AMD-Firmware, mindestens sechs Versionen, die letzte am 19. Oktober. Ähnliche Firmware sei bei weiteren Firmen aufgetaucht, darunter Kaytus in Singapur und Aivres in den USA. Hunterbrook räumt zugleich ein, die Unterlagen belegten für sich genommen keinen Verstoß gegen Exportgesetze.
AMD weist die Vorwürfe zurück: Sie verzerrten die Geschäftspraktiken und Beziehungen des Konzerns, AMD halte die US-Exportkontrollen ein. Maßnahmen von Behörden gegen AMD sind bislang nicht angekündigt.
Warum trifft die neue Exportregel die AMD Aktie so hart?
Zum Short-Report kam am selben Tag ein regulatorischer Schlag: Für bestimmte fortschrittliche Chips gilt nun eine Lizenzpflicht bei Lieferungen nach Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand und Brasilien. Eine zuvor pausierte Regel für Firmen, die zu mindestens 50 Prozent blockierten Unternehmen gehören, kehrt am 10. Januar 2027 zurück. Lizenzpflichtige Bestellungen können sich verzögern.
Das berührt AMD direkt. Laut Jahresbericht 2025 entfielen 7,75 Milliarden Dollar (22,4 Prozent) des Umsatzes auf Kunden in China und Hongkong, weitere 4,28 Milliarden Dollar (12,4 Prozent) auf Singapur. Zusammen sind das rund 35 Prozent, gerechnet nach Rechnungsadresse, nicht nach dem Endverbleib der Chips. Schon 2025 kosteten Exportbeschränkungen für den Beschleuniger MI308 rund 800 Millionen Dollar an Lager- und Folgekosten.
|Region
|Umsatz
|Anteil
|China und Hongkong
|7,75 Mrd. $
|22,4 %
|Singapur
|4,28 Mrd. $
|12,4 %
|Zusammen
|12,03 Mrd. $
|rund 35 %
Nach Rechnungsadresse, nicht nach Endverbleib der Chips.
Quelle: AMD-Jahresbericht 2025, wiedergegeben nach Medienberichten
Das große Bild
Ist der Absturz der AMD-Aktie ein AMD-Problem – oder ein Branchenproblem?
Beides, und das macht die Lage so schwer lesbar. Am Freitag fiel der gesamte Chipsektor: Micron verlor am Mittag rund 12 Prozent, Broadcom und Nvidia rutschten ebenfalls ab, der Nasdaq-Index stand zeitweise bei knapp drei bis vier Prozent Minus. Hinter der Panik steht die Frage, ob die enormen KI-Investitionen ausreichende Renditen bringen, dazu Zinssorgen, denn die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt um fünf Prozent.
AMD trifft es doppelt. Zur Sektorpanik kommt die Firmen-Story, die Anleger vor einem erwarteten Rekordjahr verunsichert. Am Freitag lag die AMD-Aktie je nach Uhrzeit und Handelsplatz zwischen rund 9 und 13 Prozent im Minus. Einen verbindlichen Tagesschluss gibt es zum Redaktionsschluss noch nicht.
Wie bewertet der Markt die AMD Aktie nach den Zahlen?
Fundamental hat sich seit dem Quartalsbericht vom 3. November nichts geändert. AMD erzielte im dritten Quartal 13,4 Milliarden Dollar Umsatz (+45 Prozent) bei einem bereinigten Gewinn von 2,09 Dollar je Aktie, die Erwartungen lagen bei 13,1 Milliarden und 1,97 Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft kam auf 8,5 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar in Aussicht. Konzernchefin Lisa Su sagte, man erwarte für 2027 ein Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent.
An der Börse wird das mit rund 28-fachem erwartetem Gewinn bewertet, deutlich über dem Wert des Rivalen Nvidia, der laut Marktberichten bei etwa dem Zehnfachen liegt. Der Analysten-Konsens war vor dem Report klar positiv: Von 55 Ratings lauteten 44 auf Kaufen, keines auf Verkaufen, das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 658 Dollar. Diese Ziele stammen aus der Zeit vor dem Short-Report; ob Analysten sie anpassen, ist offen.
Ebenfalls im Blick der Anleger: Lisa Su verkaufte am Montag 70.000 AMD-Aktien für rund 35,5 Millionen Dollar. Das geschah laut Unterlagen im Rahmen eines bereits im Juni aufgesetzten Verkaufsplans, ein Zusammenhang mit dem Short-Report besteht damit nicht.
Ausblick
Was kommt als Nächstes für die AMD-Aktie?
Entscheidend sind drei Dinge: eine mögliche detaillierte Antwort von AMD auf den Bericht, jede Reaktion des Handelsministeriums und die Zinsfrage vor den Fed-Terminen. Der Termin für die Zahlen zum vierten Quartal ist noch nicht bestätigt. Charttechnisch beobachten Marktteilnehmer die Marken um 472, 439 und 405 Dollar als Unterstützung, doch solche Marken sind in einem Panikmarkt wenig verlässlich.
Häufige Fragen zur AMD-Aktie
Warum fällt die AMD Aktie? Ein Short-Report zu möglichen China-Verbindungen, neue US-Exportregeln und ein breiter Ausverkauf bei Chipwerten belasten den Kurs.
Wie viel Börsenwert hat AMD verloren? Am Donnerstag rund 67 Milliarden Dollar; der Schlusskurs lag bei 489,19 Dollar, 24,7 Prozent unter dem Rekord.
Wie reagiert AMD auf die Vorwürfe? Der Konzern erklärt, er halte die US-Exportkontrollen ein, und weist die Darstellung zurück.
Wie sehen Analysten die AMD-Aktie? Vor dem Report lag der Konsens bei überwiegend Kaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 658 Dollar; neue Einstufungen stehen aus.
Wann kommen die nächsten AMD-Zahlen? Der Termin für das vierte Quartal ist noch nicht bestätigt; AMD stellt rund 17 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht.
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