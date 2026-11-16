Advanced Micro Devices hat zugeschlagen – und zwar endgültig: Der US-Chipkonzern (Nasdaq: AMD, ISIN US0079031078) hat am Montag den Abschluss der Übernahme von World Labs gemeldet. Damit wechselt auch Fei-Fei Li, Mitgründerin des KI-Start-ups und eine der bekanntesten Forscherinnen der KI-Welt, zu AMD: Sie wird Executive Vice President und Chief Scientist und berichtet direkt an AMD-Chefin Lisa Su.

Für die AMD-Aktie ist das kein Überraschungscoup, sondern der Vollzug eines Deals, den der Konzern Ende September angekündigt hatte. Bemerkenswert ist das Tempo: Damals hatte AMD den Abschluss erst bis Ende 2026 in Aussicht gestellt, abhängig von behördlichen Genehmigungen und den üblichen Bedingungen. Nun ist die Transaktion bereits Mitte November unter Dach und Fach.