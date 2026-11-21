Vor zehn Tagen war sie der Gewinner der Berichtssaison, jetzt ist sie eines der größten Opfer des Chip-Ausverkaufs. Die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Handelssymbol Xetra: AMD, US-Handelssymbol: AMD, Nasdaq) schloss am Freitag bei 424,39 Dollar, ein Tagesverlust von 13,25 Prozent. Eine Woche zuvor hatte sie bei 534,06 Dollar geschlossen. Dazwischen liegt ein Bericht, über den die Wall Street streitet.
AMD-Aktie: Von 534 auf 424 Dollar in fünf Tagen – ein Leerverkäufer-Bericht und 20 Prozent Wochenverlust
Die AMD-Aktie verliert in einer Woche gut 20 Prozent, allein am Freitag 13,25 Prozent. Auslöser ist ein Bericht des Leerverkäufers Hunterbrook zu China-Lieferketten. AMD weist die Vorwürfe zurück.
Der Vorwurf
Was Hunterbrook behauptet
Hunterbrook Media veröffentlichte am Donnerstag einen Bericht mit dem Titel, AMD habe „sein eigenes China-Problem“. Kern: Der chinesische Serverhersteller IEIT Systems, seit März 2025 auf der schwarzen Liste des US-Handelsministeriums, habe auch nach der Listung Aktualisierungen mit AMD-Firmware veröffentlicht, zuletzt mit Datum 19. Oktober 2026. Weitere US-Exportbeschränkungen könnten AMD deshalb treffen. Der verbundene Fonds Hunterbrook Capital setzt auf fallende AMD-Kurse.
Die Antwort
Was AMD dazu sagt
AMD erklärte, die Behauptungen stellten Geschäftspraktiken und Geschäftsbeziehungen des Unternehmens falsch dar, man halte sich an US-Recht. Der Bericht selbst räumt ein, dass seine Erkenntnisse keinen Verstoß gegen Exportrecht belegen. CNBC-Moderator Jim Cramer nannte die Veröffentlichung einen Angriff, der einer genauen Prüfung nicht standhalte, und kündigte Käufe für seine Stiftung an. Mehrere US-Kanzleien haben Prüfungen möglicher Anlegerklagen angekündigt.
Festzuhalten ist: Es handelt sich um Vorwürfe einer Partei, die an fallenden Kursen verdient. Eine behördliche Feststellung gibt es nicht.
Die Woche
Fünf Tage, ein einziger Gewinntag
Montag: 504,28 Dollar, minus 5,58 Prozent
Dienstag: 503,41 Dollar, minus 0,17 Prozent
Mittwoch: 530,14 Dollar, plus 5,31 Prozent
Donnerstag: 489,19 Dollar, minus 7,72 Prozent
Freitag: 424,39 Dollar, minus 13,25 Prozent
Einordnung der Redaktion
Bericht oder Markt – was wiegt schwerer
Der Donnerstag gehörte dem Bericht, der Freitag dem Markt. Am Freitag verloren Nvidia 14, Micron 13,9 und Broadcom rund 12 Prozent – die AMD-Aktie fiel also im Gleichschritt mit dem Sektor. Der Halbleiterindex SOX büßte in der Woche rund 17 Prozent ein. Für die AMD-Aktie heißt das: Selbst wenn sich die Vorwürfe als haltlos erweisen, braucht sie einen Sektor, der aufhört zu fallen.
FAQ
Häufige Fragen zur AMD-Aktie
Warum fällt die AMD-Aktie?
Wegen eines Berichts des Leerverkäufers Hunterbrook zu China-Lieferketten und wegen des weltweiten Ausverkaufs bei Chipwerten. AMD weist die Vorwürfe zurück.
Wie viel hat die AMD-Aktie in der Woche verloren?
Rund 20,5 Prozent, von 534,06 auf 424,39 Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der AMD-Aktie?
ISIN US0079031078, WKN 863186. Das Handelssymbol lautet in Deutschland und an der Nasdaq AMD.
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