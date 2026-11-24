Mit seiner aktuellen AMD-Aktienanalyse vom 23. November 2026 sendet Mark Newman von Bernstein Research ein deutliches Signal der Zuversicht. Das bestätigte Rating "outperform" und das unveränderte Kursziel 650 USD verdeutlichen, dass das Analysehaus trotz der jüngsten Turbulenzen im KI-Sektor an seiner positiven Einschätzung festhält. Die beeindruckende Umsatzentwicklung, das um 97% gewachsene Rechenzentrumsgeschäft und der überproportionale Gewinnanstieg liefern überzeugende fundamentale Argumente für die langfristige Investmentstory. Gleichzeitig bleibt AMD ein anspruchsvoll bewerteter Technologiewert, dessen weitere Kursentwicklung stark von der erfolgreichen Umsetzung seiner Wachstumsstrategie abhängt. Der Wettbewerb mit NVIDIA, mögliche regulatorische Belastungen und die Nachhaltigkeit der milliardenschweren KI-Investitionen bleiben die entscheidenden Risikofaktoren. Mit dem NASDAQ-Schlusskurs von 453,46 USD und einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 43,34% bietet das Kursziel 650 USD von Bernstein Research eine ausgesprochen interessante Perspektive. Sollte AMD seine Marktposition im Rechenzentrumsgeschäft weiter ausbauen und gleichzeitig die Profitabilität steigern können, könnte das Unternehmen zu den bedeutendsten Gewinnern der nächsten Phase des KI-Booms gehören. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob AMD am KI-Boom teilnimmt, sondern wie groß das Stück vom milliardenschweren KI-Kuchen tatsächlich werden kann.

Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden! AMD entwickelt Hochleistungsprozessoren, die Milliarden Berechnungen pro Sekunde schaffen. Aber selbst der schnellste KI-Chip der Welt kann Ihrem besten Freund nicht erklären, warum Sie ihm diese Aktienanalyse vorenthalten haben. Ein Klick auf den Teilen-Button löst das Problem – ganz ohne Software-Update, zusätzlichen Stromverbrauch oder milliardenschweres Rechenzentrum!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 24. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.