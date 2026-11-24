Die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) meldet sich mit einem beeindruckenden Kursfeuerwerk zurück – und einer der renommiertesten Technologieanalysten der Wall Street traut dem amerikanischen Halbleiterriesen noch erheblich mehr zu. Mark Newman von Bernstein Research hat in seiner aktuellen Aktienanalyse vom 23. November 2026 das Rating "outperform" bestätigt und das Kursziel 650 USD unverändert beibehalten. Die Aktie des NVIDIA-Rivalen Advanced Micro Devices (AMD) beendete den Montagshandel an der NASDAQ mit einem kräftigen Kursgewinn von 6,8% bei 453,46 USD. Gemessen daran signalisiert das Kursziel 650 USD von Bernstein Research ein beeindruckendes rechnerisches Aufwärtspotenzial von 43,34%. Trotz der jüngsten Turbulenzen im Technologiesektor hält Mark Newman an seiner optimistischen Einschätzung fest. Während zahlreiche Anleger angesichts der zwischenzeitlichen Kurskorrekturen bei KI-Aktien nervös geworden sind, erkennt Bernstein Research selektive Einstiegschancen. Hat die Wall Street die Risiken des KI-Booms zuletzt überschätzt und gleichzeitig das langfristige Wachstumspotenzial von AMD unterschätzt?
AMD Aktie: Warum Bernstein Research dem NVIDIA-Rivalen noch deutlich mehr zutraut
Bernstein Research hält an spektakulärem Kursziel von 650 USD fest
AMD-Aktienanalyse: Mark Newman bleibt seiner optimistischen Investmentthese treu
Im Mittelpunkt der aktuellen Aktienanalyse von Bernstein Research steht eine umfassendere Untersuchung des Technologiesektors. Das Analystenteam um Mark Newman analysierte, ob die jüngsten Kursverluste verschiedener KI-Aktien in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem jeweiligen geschäftlichen Engagement im Bereich der Cloud-Rechenzentren stehen. Das Ergebnis fällt bemerkenswert konstruktiv aus: Nach Einschätzung der Experten erscheinen die Kurskorrekturen bei zahlreichen Unternehmen überzogen, wodurch sich ausgewählte Investmentmöglichkeiten ergeben könnten. AMD gehört weiterhin zu den positiv eingestuften Halbleiterunternehmen. Mark Newman bestätigt deshalb das Rating "outperform" und das Kursziel 650 USD. Besonders interessant ist, dass Bernstein Research keineswegs unterschiedslos sämtliche KI-Aktien zum Kauf empfiehlt. Vielmehr differenziert das Analysehaus zwischen Geschäftsmodellen, technologischer Wettbewerbsfähigkeit und der jeweiligen Abhängigkeit von den Investitionsausgaben großer Rechenzentrumsbetreiber. Im Halbleitersektor bleibt Broadcom der "US-Top-Pick" des Analystenteams. Die weiterhin positive Bewertung von AMD verdeutlicht jedoch, dass Bernstein Research auch dem NVIDIA-Herausforderer erhebliches langfristiges Kurspotenzial zutraut.
Bernstein Research: Sind die jüngsten Kursverluste bei KI-Aktien übertrieben?
Mark Newman stellt mit seiner aktuellen Branchenstudie eine zentrale Frage, die derzeit zahlreiche Technologieinvestoren beschäftigt: Hat die Börse bei der jüngsten Verkaufswelle zwischen tatsächlichen fundamentalen Risiken und kurzfristiger Marktpanik ausreichend unterschieden? Die Untersuchung von Bernstein Research deutet darauf hin, dass dies bei mehreren Unternehmen nicht der Fall gewesen sein könnte. Gerade bei Technologiewerten, deren langfristige Geschäftsperspektiven weiterhin attraktiv erscheinen, können überproportionale Kursverluste interessante Bewertungsmöglichkeiten schaffen. Die Bestätigung der AMD-Aktienanalyse mit dem Rating "outperform" und dem Kursziel 650 USD signalisiert, dass Mark Newman die langfristigen Perspektiven des Halbleiterkonzerns weiterhin positiv beurteilt. Allerdings bedeutet die optimistische Einstufung nicht, dass sämtliche Risiken verschwunden sind. Vielmehr dürften die tatsächliche Nachfrage nach KI-Hardware, die Entwicklung der Wettbewerbsposition und die Nachhaltigkeit der Investitionen in Rechenzentren entscheidend dafür sein, ob AMD die hohen Erwartungen erfüllen kann.
AMD präsentiert Rekordzahlen: Rechenzentrumsgeschäft wächst um 97%
Die fundamentale Entwicklung von AMD liefert überzeugende Argumente für die optimistische Investmentthese. Der Halbleiterkonzern erzielte im dritten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von rund 13,4 Milliarden USD, was einem Wachstum von 45% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders spektakulär entwickelte sich das Rechenzentrumsgeschäft, dessen Umsatz um beeindruckende 97% zulegte. Verantwortlich hierfür war insbesondere die starke Nachfrage nach AMD-Instinct-Grafikprozessoren und AMD-EPYC-Serverprozessoren. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg gleichzeitig um 74% auf 2,09 USD. Damit wächst der Gewinn deutlich schneller als der Umsatz – ein wichtiger Hinweis auf die zunehmende operative Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Die bereinigte Bruttomarge erreichte 56%, während sich das bereinigte operative Ergebnis auf rund 3,9 Milliarden USD belief. Für die Bewertung der AMD-Aktie sind diese Zahlen von zentraler Bedeutung. Sie zeigen, dass der KI-Boom bei AMD längst nicht mehr ausschließlich eine Zukunftsvision ist, sondern bereits erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen entfaltet. Die Redaktion sieht darin eine fundamentale Unterstützung für die positive AMD-Aktienanalyse von Bernstein Research.
AMD-Chefin Lisa Su erwartet weitere Wachstumsbeschleunigung
Zusätzlichen Rückenwind erhält die Investmentstory durch die optimistischen Aussagen des Unternehmensmanagements. AMD-Chefin Dr. Lisa Su stellte im Zusammenhang mit den Quartalszahlen eine weitere Wachstumsbeschleunigung im vierten Quartal in Aussicht. Die Nachfrage nach Instinct- und EPYC-Produkten habe sich weiter verstärkt, während AMD gleichzeitig die Produktion seiner Helios-Systeme und der unter dem Codenamen "Venice" entwickelten Prozessoren hochfahre. Lisa Su zeigte sich zuversichtlich, dass AMD in den kommenden Jahren ein weiterhin sehr starkes Umsatzwachstum und eine steigende Profitabilität erzielen könne. Sollte es dem Unternehmen gelingen, diese Erwartungen nachhaltig zu erfüllen, könnte sich die heutige Bewertung der AMD-Aktie langfristig als gerechtfertigt erweisen. Genau hier liegt aus redaktioneller Sicht einer der wichtigsten fundamentalen Hebel hinter der optimistischen Einschätzung von Mark Newman. Das Kursziel 650 USD von Bernstein Research setzt letztlich voraus, dass AMD seine technologische Stärke in entsprechend dynamisches und profitables Geschäftswachstum übersetzen kann.
AMD gegen NVIDIA: Der Kampf um die Milliarden des KI-Booms
Der Wettbewerb zwischen AMD und NVIDIA zählt zu den spannendsten technologischen Auseinandersetzungen unserer Zeit. NVIDIA verfügt weiterhin über eine ausgesprochen starke Marktposition bei KI-Beschleunigern und ein umfassendes Softwareökosystem. Doch AMD besitzt die Chance, sich als leistungsfähige Alternative für große Cloud-Anbieter und Betreiber von KI-Rechenzentren zu etablieren. Für diese Unternehmen kann es strategisch attraktiv sein, ihre Abhängigkeit von einzelnen Hardwarelieferanten zu reduzieren. AMD könnte von einer solchen Diversifizierung erheblich profitieren. Angesichts der enormen Investitionsvolumina im Bereich künstlicher Intelligenz könnten bereits vergleichsweise moderate zusätzliche Marktanteile milliardenschwere Umsatzmöglichkeiten eröffnen. AMD muss NVIDIA deshalb nicht zwangsläufig von seiner führenden Position verdrängen, um für Aktionäre erhebliche wirtschaftliche Werte zu schaffen. Entscheidend ist vielmehr, ob AMD dauerhaft relevante Marktanteile gewinnen und seine Produkte mit attraktiven Margen verkaufen kann. Die Aktienanalyse von Bernstein Research mit dem Rating "outperform" und dem Kursziel 650 USD unterstreicht die weiterhin positive Einschätzung des Unternehmens durch Mark Newman.
AMD-EPYC: Der unterschätzte Wachstumsmotor jenseits der KI-Grafikchips
Während die öffentliche Aufmerksamkeit überwiegend auf KI-Beschleunigern liegt, sollten Anleger das Geschäft mit leistungsfähigen Serverprozessoren keineswegs unterschätzen. Mit seinen EPYC-Prozessoren verfügt AMD über ein Produktportfolio, das für moderne Rechenzentren von großer Bedeutung ist. Neben der Rechenleistung spielen insbesondere Energieeffizienz, Betriebskosten und Skalierbarkeit eine entscheidende Rolle bei Investitionsentscheidungen großer Unternehmenskunden. Je größer die digitale Infrastruktur wird, desto wichtiger werden wirtschaftlich effiziente Systeme. AMD kann dabei von der Möglichkeit profitieren, sowohl zentrale Serverprozessoren als auch KI-Beschleuniger anzubieten. Perspektivisch könnte die Kombination verschiedener Hardwarekomponenten zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten eröffnen. Das Unternehmen gewinnt damit mehrere potenzielle Wachstumstreiber, die über den isolierten Verkauf einzelner KI-Chips hinausgehen.
AMD-Aktie: Diese Risiken dürfen Anleger trotz aller KI-Euphorie nicht unterschätzen
So überzeugend die Wachstumsstory von AMD erscheint, so erheblich bleiben die Risiken. NVIDIA besitzt mit seinem etablierten Softwareökosystem und seinen umfassenden Hardwarelösungen einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig entwickeln große Cloud-Konzerne zunehmend eigene Spezialchips, die langfristig einen Teil der Nachfrage nach externen KI-Beschleunigern ersetzen könnten. Auch Exportbeschränkungen, geopolitische Spannungen und regulatorische Anforderungen bergen Unsicherheiten. Jüngste Vorwürfe des Research-Anbieters Hunterbrook hinsichtlich der Unterstützung von Grafikprozessoren bei sanktionierten chinesischen Unternehmen hatten die Anleger zusätzlich verunsichert. AMD widersprach der Darstellung seiner Geschäftspraktiken. Die Vorwürfe sind daher nicht mit nachgewiesenen Regelverstößen gleichzusetzen. Unabhängig davon bleibt die Einhaltung internationaler Exportvorschriften ein wichtiger Risikofaktor. Hinzu kommt die anspruchsvolle Bewertung der AMD-Aktie. Sollten die Wachstumsraten hinter den Erwartungen zurückbleiben oder große Rechenzentrumsbetreiber ihre Investitionspläne reduzieren, könnten erhebliche Kursverluste folgen. Das positive Rating "outperform" von Bernstein Research ist deshalb keineswegs als Garantie für steigende Aktienkurse zu verstehen.
AMD-Kursziel 650 USD: Wie viel Kurspotenzial sieht Bernstein Research?
Die aktuelle Aktienanalyse von Mark Newman lässt sich anhand weniger Kennzahlen eindrucksvoll zusammenfassen. Analysehaus: Bernstein Research. Analyst: Mark Newman. Analysedatum: 23. November 2026. Rating: "outperform" (unverändert). Kursziel: 650 USD (unverändert). NASDAQ-Schlusskurs vom Montag: 453,46 USD (+6,8%). Rechnerisches Aufwärtspotenzial: 43,34%. Bei Erreichen des Kursziels 650 USD würde die AMD-Aktie gegenüber dem aktuellen Schlusskurs um 196,54 USD je Aktie zulegen. Für ein hypothetisches Investment von 10.000 USD entspräche dies einem rechnerischen Wertzuwachs von rund 4.334 USD vor Steuern, Gebühren und möglichen Währungseffekten. Voraussetzung wäre jedoch, dass AMD das von Bernstein Research erwartete Kursniveau tatsächlich erreicht. Analystenkursziele können jederzeit angepasst werden und stellen keine garantierten Renditen dar.
Fazit: Bernstein Research traut AMD den nächsten großen Wachstumsschub zu
Mit seiner aktuellen AMD-Aktienanalyse vom 23. November 2026 sendet Mark Newman von Bernstein Research ein deutliches Signal der Zuversicht. Das bestätigte Rating "outperform" und das unveränderte Kursziel 650 USD verdeutlichen, dass das Analysehaus trotz der jüngsten Turbulenzen im KI-Sektor an seiner positiven Einschätzung festhält. Die beeindruckende Umsatzentwicklung, das um 97% gewachsene Rechenzentrumsgeschäft und der überproportionale Gewinnanstieg liefern überzeugende fundamentale Argumente für die langfristige Investmentstory. Gleichzeitig bleibt AMD ein anspruchsvoll bewerteter Technologiewert, dessen weitere Kursentwicklung stark von der erfolgreichen Umsetzung seiner Wachstumsstrategie abhängt. Der Wettbewerb mit NVIDIA, mögliche regulatorische Belastungen und die Nachhaltigkeit der milliardenschweren KI-Investitionen bleiben die entscheidenden Risikofaktoren. Mit dem NASDAQ-Schlusskurs von 453,46 USD und einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 43,34% bietet das Kursziel 650 USD von Bernstein Research eine ausgesprochen interessante Perspektive. Sollte AMD seine Marktposition im Rechenzentrumsgeschäft weiter ausbauen und gleichzeitig die Profitabilität steigern können, könnte das Unternehmen zu den bedeutendsten Gewinnern der nächsten Phase des KI-Booms gehören. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob AMD am KI-Boom teilnimmt, sondern wie groß das Stück vom milliardenschweren KI-Kuchen tatsächlich werden kann.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 24. November 2026
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