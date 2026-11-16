Die AMD-Aktie (Ticker: AMD, ISIN: US0079031078) war in der vergangenen Woche der große Gewinner des Nvidia-Bebens – jetzt wird sie zum Opfer. Nach einem Absturz von 8,75 Prozent auf 534,06 Dollar am Freitag ging es am Montag weiter abwärts: Vorbörslich meldete CoinCentral ein Minus von rund 5 Prozent auf 508,16 Dollar, in der frühen Handelsphase sah Yahoo Finance die Aktie bei 502,39 Dollar und damit rund 6 Prozent im Minus. Vom 52-Wochen-Hoch bei 658,52 Dollar trennen den Chipkonzern damit mehr als 20 Prozent.
AMD-Aktie: Vom Huang-Gewinner zum Verlierer – wackelt jetzt die Nvidia-Alternative?
Die AMD-Aktie rutscht nach minus 8,75 Prozent am Freitag zum Wochenstart weiter ab. Dabei wächst das Rechenzentrumsgeschäft um 97 Prozent, und für Q4 peilt AMD 17 Milliarden Dollar an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices Inc.
- Ticker
- AMD (Nasdaq)
- ISIN
- US0079031078
- WKN
- 863186
- Sitz
- Santa Clara, Kalifornien (USA)
- Chefin
- Lisa Su
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs vom 13.11.2026 laut onvista
Die Kehrtwende
Warum fällt die AMD-Aktie nach der Huang-Rally?
Als Nvidia am 12. November den sofortigen Rücktritt von Jensen Huang verkündete, kauften viele Anleger AMD als naheliegendste Alternative. Jetzt fließt das Geld zurück – und zwar aus dem gesamten KI-Chipsektor.
Nach Berechnungen von longbridge legte AMD in den Tagen nach der Huang-Nachricht in der Spitze rund 148 Milliarden Dollar an Börsenwert zu. Laut CoinCentral stand selbst nach dem vorbörslichen Rückgang über fünf Handelstage noch ein Plus von rund 13 Prozent zu Buche. Genau diese Gewinne nehmen Anleger nun mit.
Die Gründe, die Marktbeobachter am Montag nennen, gehen aber über reine Gewinnmitnahmen hinaus:
Sektorrotation: Commerzbank Research sieht laut CoinCentral Abflüsse aus KI-Chips, die auch die Konkurrenten von Nvidia erfassen.
Politik: Laut TipRanks und MarketScreener belasten Sorgen über schärfere Exportkontrollen nach China – kurz vor dem Gipfel von Trump und Xi Jinping in Shenzhen.
Zinsen: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,13 Prozent, Investoren sorgen sich um ein langsameres Tempo beim KI-Ausbau.
Nvidia-Zahlen: Am Dienstagabend legt Nvidia die ersten Zahlen ohne Huang vor – Interimschefin Colette Kress führt durch die Telefonkonferenz.
Eine unternehmensspezifische Negativmeldung zu AMD gab es laut Yahoo Finance nicht. Die AMD-Aktie fällt mit dem Sektor, nicht wegen eigener Probleme.
Die Quartalszahlen
Wie stark ist das Rechenzentrumsgeschäft von AMD wirklich?
Die Zahlen vom 3. November geben den Optimisten Argumente. AMD steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 45 Prozent auf den Rekordwert von 13,4 Milliarden Dollar. Das Segment Rechenzentren wuchs um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar und steht damit für fast zwei Drittel der Erlöse. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,09 Dollar über dem Konsens von 1,94 Dollar, den Stocktwits nennt.
AMD: Umsatz nach Segmenten im 3. Quartal 2026
Mrd. USD
Quelle: AMD, Quartalsmitteilung vom 03.11.2026 (SEC 8-K, Exhibit 99.1)
Daten als Tabelle
|Segment
|Umsatz
|Data Center
|8,5
|Client
|2,9
|Embedded
|1,1
|Gaming
|0,773
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung / Vergleich
|Umsatz
|13,4 Mrd. $
|+45 % zum Vorjahr
|Data Center
|8,5 Mrd. $
|+97 %
|Gaming
|773 Mio. $
|−40 %
|Bruttomarge (non-GAAP)
|56 %
|GAAP: 54 %
|Gewinn je Aktie (non-GAAP)
|2,09 $
|Konsens: 1,94 $
Quelle: AMD, SEC 8-K Exhibit 99.1; Konsens laut Stocktwits
Konzernchefin Lisa Su sprach von einem Rekordquartal mit einem Umsatz über dem oberen Ende der eigenen Prognose. Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 3 Prozent) bei einer bereinigten Bruttomarge von etwa 55 Prozent in Aussicht. Getragen wird das Wachstum vom Start der Beschleuniger-Generation MI450: Laut Mitteilung laufen bei OpenAI, Anthropic, Meta, Microsoft und Oracle bereits Anwendungen auf den ersten Helios-Racksystemen.
Die Anthropic-Verbindung
Was bedeutet der Anthropic-Börsengang für die AMD-Aktie?
In dieser Woche bekommt eine Partnerschaft vom Sommer neues Gewicht. Am 22. Juli 2026 vereinbarten AMD und Anthropic, bis zu 2 Gigawatt an Instinct-MI450-Beschleunigern in Helios-Systemen einzusetzen; das erste Gigawatt soll ab dem ersten Halbjahr 2027 kommen. Zugleich sagte AMD eine strategische Beteiligung an Anthropic von bis zu 5 Milliarden Dollar zu. Anthropic will seine Aktien am Mittwoch zuteilen und am Donnerstag an der Nasdaq starten. Ein erfolgreicher Börsengang wäre ein Signal, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung finanziert bleibt – ein Fehlstart würde die Debatte um die KI-Investitionen weiter anheizen.
Die Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die AMD-Aktie?
Nach den Quartalszahlen passten mehrere Häuser ihre Ziele an, in beide Richtungen. Laut Stocktwits senkte die Bank of America am 4. November ihr Kursziel von 720 auf 650 Dollar, Mizuho bei „Outperform“ von 705 auf 610 Dollar. JPMorgan hob sein Ziel bei „Neutral“ von 550 auf 575 Dollar an, Stifel von 700 auf 725 Dollar.
Oppenheimer-Analyst Rick Schafer stufte die Aktie laut TIKR auf „Outperform“ mit Kursziel 600 Dollar hoch und nannte den Erfolg im Rechenzentrumsgeschäft „unbestreitbar“. Laut TipRanks raten 29 Analysten zum Kauf und 3 zum Halten; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 652,18 Dollar.
Häufige Fragen zur AMD-Aktie
Warum fällt die AMD-Aktie? Nach der Rally infolge des Huang-Rücktritts bei Nvidia nehmen Anleger Gewinne mit. Dazu kommen Sorgen um Exportkontrollen, hohe Zinsen und die Unsicherheit vor den Nvidia-Zahlen am 17. November.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten für AMD? Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 652,18 Dollar. Die Spanne der jüngsten Anpassungen reicht von 575 Dollar (JPMorgan) bis 725 Dollar (Stifel).
Welche Prognose hat AMD für das vierte Quartal? AMD erwartet rund 17 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 3 Prozent) und eine bereinigte Bruttomarge von etwa 55 Prozent.
Zahlt AMD eine Dividende? Nein, AMD schüttet keine Dividende aus.
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