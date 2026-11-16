AMD-Aktie: Vom Huang-Gewinner zum Verlierer – wackelt jetzt die Nvidia-Alternative?

Die Gründe, die Marktbeobachter am Montag nennen, gehen aber über reine Gewinnmitnahmen hinaus:

Sektorrotation: Commerzbank Research sieht laut CoinCentral Abflüsse aus KI-Chips, die auch die Konkurrenten von Nvidia erfassen.

Politik: Laut TipRanks und MarketScreener belasten Sorgen über schärfere Exportkontrollen nach China – kurz vor dem Gipfel von Trump und Xi Jinping in Shenzhen.

Zinsen: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,13 Prozent, Investoren sorgen sich um ein langsameres Tempo beim KI-Ausbau.

Nvidia-Zahlen: Am Dienstagabend legt Nvidia die ersten Zahlen ohne Huang vor – Interimschefin Colette Kress führt durch die Telefonkonferenz.

Eine unternehmensspezifische Negativmeldung zu AMD gab es laut Yahoo Finance nicht. Die AMD-Aktie fällt mit dem Sektor, nicht wegen eigener Probleme.