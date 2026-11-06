AMD Aktie: UBS setzt auf technologische Vorteile gegenüber Intel - 700 USD Kursziel

Die Schweizer Großbank UBS reduziert in ihrer Aktienanalyse vom 04. November 2026 das Kursziel für Advanced Micro Devices (AMD) von bisher 730 auf 700 USD, hält aber am Rating "buy" fest. Besonders bemerkenswert: Während das Geschäft mit Server-Prozessoren überzeugt, zeigt sich der klassische PC-Markt schwächer. Dennoch sieht die UBS für 2027 deutlich bessere Perspektiven, als der Analystenkonsens bislang erwarten lässt. Verbesserungen bei der Chipversorgung, eine überzeugende Produktstrategie und eine nach Einschätzung der UBS stärkere Umsetzung als beim Rivalen Intel könnten AMD zusätzlichen Rückenwind verleihen. Steht der Halbleiterkonzern damit vor einer neuen Wachstumsphase?