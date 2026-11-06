Kursziel gesenkt, Kaufempfehlung bestätigt und überraschend optimistische Erwartungen für 2027: Die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) steht nach den jüngsten Quartalszahlen im Mittelpunkt einer spannenden Analysteneinschätzung.
AMD Aktie: UBS setzt auf technologische Vorteile gegenüber Intel - 700 USD Kursziel
Starke Serverprozessoren, verbesserte Lieferkapazitäten und Wettbewerbsvorteile gegenüber Intel lassen die Gewinnerwartungen für 2027 deutlich über die bisherigen Marktschätzungen steigen
Die Schweizer Großbank UBS reduziert in ihrer Aktienanalyse vom 04. November 2026 das Kursziel für Advanced Micro Devices (AMD) von bisher 730 auf 700 USD, hält aber am Rating "buy" fest. Besonders bemerkenswert: Während das Geschäft mit Server-Prozessoren überzeugt, zeigt sich der klassische PC-Markt schwächer. Dennoch sieht die UBS für 2027 deutlich bessere Perspektiven, als der Analystenkonsens bislang erwarten lässt. Verbesserungen bei der Chipversorgung, eine überzeugende Produktstrategie und eine nach Einschätzung der UBS stärkere Umsetzung als beim Rivalen Intel könnten AMD zusätzlichen Rückenwind verleihen. Steht der Halbleiterkonzern damit vor einer neuen Wachstumsphase?
UBS senkt AMD-Kursziel auf 700 USD und bestätigt "buy"
Die aktuelle Aktienanalyse der UBS liefert Anlegern eine interessante Kombination aus kurzfristiger Vorsicht und langfristigem Optimismus. Die Schweizer Großbank reduziert das Kursziel für AMD von 730 auf 700 USD. Das entspricht einer Absenkung um 30 USD beziehungsweise rund 4,1%.
Gleichzeitig bestätigt die UBS das Rating "buy". Damit hält die Bank trotz der etwas niedrigeren Bewertung an ihrer positiven Einschätzung der AMD-Aktie fest.
Die Anpassung erfolgt nach der Veröffentlichung der jüngsten Geschäftszahlen. Nach Einschätzung der UBS hat AMD solide Ergebnisse vorgelegt und einen Ausblick präsentiert, der weitgehend den Markterwartungen entspricht.
Besonders interessant ist jedoch der Blick auf das Geschäftsjahr 2027. Hier zeigt sich die UBS deutlich optimistischer als der Analystenkonsens und verweist auf mehrere Faktoren, die das zukünftige Wachstum des Halbleiterkonzerns unterstützen könnten.
Das neue Kursziel von 700 USD spiegelt somit eine etwas vorsichtigere Bewertung wider, ohne dass die UBS ihre grundsätzlich positive Investmentthese aufgibt.
AMD überzeugt mit soliden Quartalszahlen
Im Mittelpunkt der Aktienanalyse stehen zunächst die jüngsten Geschäftsergebnisse von AMD. Die UBS bewertet die vorgelegten Zahlen als solide und sieht den Ausblick des Unternehmens weitgehend im Einklang mit den bisherigen Erwartungen.
Damit hat AMD aus Sicht der Bank eine ordentliche operative Entwicklung gezeigt, ohne mit seiner kurzfristigen Prognose wesentlich über die Erwartungen hinauszugehen.
Für Anleger ist diese Einschätzung wichtig. Gerade bei Halbleiterunternehmen, deren Bewertungen häufig stark von zukünftigen Wachstumsannahmen abhängen, können bereits kleinere Abweichungen von den Erwartungen erhebliche Auswirkungen auf die Marktstimmung haben.
Die UBS sieht bei AMD allerdings kein einheitliches Bild über alle Geschäftsbereiche hinweg. Während das Server-Geschäft Stärke zeigt, bleibt die Entwicklung im klassischen Client-Segment eine Herausforderung.
Konkrete Umsatz- oder Gewinnzahlen nennt die vorliegende Aktienanalyse nicht. Deshalb lässt sich nicht beziffern, in welchem Umfang einzelne Geschäftsbereiche zu den Ergebnissen beigetragen haben.
Server-Prozessoren als Wachstumstreiber: AMD zeigt Stärke
Ein besonders positives Signal erkennt die UBS im Geschäft mit Server-Prozessoren. Die Nachfrage beziehungsweise Geschäftsentwicklung bei Server-CPUs hat nach Einschätzung der Bank wesentlich dazu beigetragen, die Schwäche im Client-Segment auszugleichen.
Für AMD ist dieser Bereich von strategischer Bedeutung. Server-Prozessoren kommen in Rechenzentren und leistungsfähigen IT-Infrastrukturen zum Einsatz und sind damit ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts mit Unternehmenskunden und Cloud-Anbietern.
Eine starke Entwicklung bei Server-CPUs kann die Marktposition von AMD unterstützen und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten eröffnen.
Besonders interessant ist dabei der Wettbewerb mit Intel. Beide Unternehmen konkurrieren in wichtigen Bereichen des Prozessormarktes direkt miteinander.
Die UBS bewertet die strategischen Perspektiven von AMD im Vergleich zu Intel positiv. Insbesondere die Produktplanung und die operative Umsetzung sprechen nach Einschätzung der Bank für AMD.
Allerdings enthält die vorliegende Aktienanalyse keine konkreten Marktanteilszahlen oder Angaben zu einzelnen Server-Prozessoren. Die Stärke des Server-Geschäfts lässt sich deshalb nicht anhand zusätzlicher quantitativer Daten aus der Meldung belegen.
Schwaches PC-Geschäft: Wo AMD weiterhin Probleme hat
Während das Server-Segment überzeugt, sieht die UBS im Client-Geschäft eine Schwachstelle. Dieser Bereich umfasst insbesondere Prozessoren für klassische PCs und Notebooks.
Eine schwächere Entwicklung im Client-Segment kann die Umsatzdynamik eines Halbleiterunternehmens belasten. Gleichzeitig können Veränderungen bei der Nachfrage und im Produktmix die Profitabilität beeinflussen.
Nach Einschätzung der UBS wurde die Schwäche im Client-Geschäft durch die Stärke bei Server-CPUs ausgeglichen. Damit zeigt sich, wie unterschiedlich die Geschäftsentwicklung innerhalb des Konzerns ausfallen kann.
Für Anleger ist entscheidend, ob AMD diese Schwäche in den kommenden Quartalen überwinden kann oder ob der PC-Markt weiterhin Gegenwind verursacht.
Die UBS nennt in ihrer Aktienanalyse keine konkreten Ursachen für die Client-Schwäche. Deshalb lässt sich nicht eindeutig bestimmen, ob insbesondere die Endkundennachfrage, Lagerbestände oder andere Faktoren ausschlaggebend waren.
Fest steht jedoch, dass das schwächere Client-Geschäft einen wichtigen Gegenpol zur positiven Entwicklung bei Server-Prozessoren bildet.
Warum die UBS für AMD im Jahr 2027 besonders optimistisch ist
Der spannendste Teil der Aktienanalyse betrifft die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2027. Die UBS zeigt sich hier deutlich optimistischer als der Analystenkonsens.
Nach Einschätzung der Bank könnten mehrere Entwicklungen dafür sorgen, dass AMD seine Geschäftsperspektiven wesentlich verbessert.
Im Mittelpunkt stehen eine bessere Versorgung mit Wafern und Substraten, eine aus Sicht der UBS überlegene Produkt-Roadmap sowie eine stärkere operative Umsetzung im Vergleich zu Intel.
Diese Faktoren könnten AMD dabei helfen, vorhandene Geschäftsmöglichkeiten besser auszuschöpfen und die Wettbewerbsposition weiter zu stärken.
Besonders bemerkenswert ist, dass die UBS ihre Erwartungen für 2027 deutlich oberhalb der bisherigen Marktschätzungen sieht. Damit geht die Bank davon aus, dass das Potenzial von AMD für dieses Geschäftsjahr am Markt möglicherweise noch nicht vollständig berücksichtigt wird.
Konkrete Umsatz- oder Gewinnprognosen für 2027 enthält die vorliegende Aktienanalyse allerdings nicht. Deshalb lässt sich nicht beziffern, wie groß der Abstand zwischen den Erwartungen der UBS und dem Analystenkonsens tatsächlich ist.
Wafer und Substrate: Warum die Chipversorgung entscheidend ist
Ein wesentlicher Grund für den Optimismus der UBS ist die erwartete Verbesserung der Versorgung mit Wafern und Substraten.
Wafer bilden die Grundlage für die Herstellung von Halbleiterchips. Substrate sind wichtige Bestandteile der Chipverpackung und ermöglichen unter anderem die elektrische Verbindung zwischen dem Halbleiter und seiner Umgebung.
Wenn die Verfügbarkeit dieser Komponenten begrenzt ist, kann dies die Produktion und Auslieferung von Halbleitern einschränken.
Eine verbesserte Versorgung könnte AMD deshalb grundsätzlich ermöglichen, mehr Produkte herzustellen beziehungsweise auszuliefern und vorhandene Nachfrage besser zu bedienen.
Genau darin sieht die UBS einen wichtigen Faktor für die Entwicklung im Jahr 2027.
Allerdings bedeutet eine bessere Versorgung nicht automatisch höhere Gewinne. Entscheidend bleibt, ob die zusätzliche Verfügbarkeit tatsächlich auf entsprechende Kundennachfrage trifft und wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden kann.
Die Aktienanalyse nennt keine konkreten Kapazitätssteigerungen oder zusätzlichen Produktionsmengen. Dennoch gehört die erwartete Verbesserung der Lieferbedingungen ausdrücklich zu den positiven Argumenten der UBS.
AMD gegen Intel: UBS sieht Vorteile bei der Produktstrategie
Ein weiterer zentraler Punkt der Aktienanalyse ist der direkte Vergleich mit Intel. Die UBS bewertet die Produkt-Roadmap von AMD als überlegen und sieht den Konzern auch bei der operativen Umsetzung gegenüber seinem Wettbewerber im Vorteil.
Diese Einschätzung ist für Anleger besonders interessant, weil die beiden Unternehmen in wichtigen Bereichen des Prozessormarktes miteinander konkurrieren.
Eine überzeugende Produktstrategie kann entscheidend dafür sein, neue Kunden zu gewinnen, bestehende Marktpositionen zu verteidigen und zukünftige Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen.
Ebenso wichtig ist die Fähigkeit, angekündigte Produkte und technische Entwicklungen zuverlässig umzusetzen. Denn eine attraktive Roadmap entfaltet ihren wirtschaftlichen Wert erst dann vollständig, wenn die geplanten Produkte tatsächlich erfolgreich auf den Markt gebracht werden.
Nach Einschätzung der UBS besitzt AMD hier Vorteile gegenüber Intel. Die Bank sieht in der Kombination aus Produktplanung und operativer Umsetzung einen wichtigen Grund für ihre überdurchschnittlich positiven Erwartungen für 2027.
Allerdings enthält die vorliegende Aktienanalyse keine detaillierten technischen Produktvergleiche oder konkreten Angaben zu Entwicklungsmeilensteinen.
Die Bewertung der Wettbewerbsposition ist deshalb ausdrücklich als Einschätzung der UBS zu verstehen und nicht als unabhängig nachgewiesener technischer Vorsprung in sämtlichen Produktbereichen.
Kursziel 700 USD: Was bedeutet die Bewertung für die AMD-Aktie?
Mit dem neuen Kursziel von 700 USD hält die UBS an einer positiven Bewertung von AMD fest, reduziert ihre bisherige Prognose jedoch um rund 4,1%.
Die Senkung von 730 auf 700 USD zeigt, dass die Bank ihre Bewertung angepasst hat. Gleichzeitig signalisiert das bestätigte Rating "buy", dass sie weiterhin eine attraktive Anlageperspektive sieht.
Die Gründe für die konkrete Höhe der Kurszielsenkung werden in der vorliegenden Kurzmeldung nicht näher erläutert. Deshalb wäre es spekulativ, die Reduzierung ausschließlich auf die Schwäche im Client-Geschäft oder auf einzelne Bewertungsannahmen zurückzuführen.
Besonders wichtig ist außerdem die Unterscheidung zwischen dem Kursziel und dem tatsächlichen Kurspotenzial. Ohne einen aktuellen Referenzkurs lässt sich nicht berechnen, wie groß der prozentuale Abstand zwischen dem Börsenkurs der AMD-Aktie und dem UBS-Kursziel von 700 USD ausfällt.
Das Kursziel bleibt zudem eine Analystenschätzung und stellt keine Garantie für eine entsprechende zukünftige Kursentwicklung dar.
Welche Chancen bietet die AMD-Aktie?
Die aktuelle Aktienanalyse der UBS enthält mehrere positive Argumente für AMD. Besonders die Entwicklung bei Server-Prozessoren und die optimistischen Erwartungen für 2027 stehen im Mittelpunkt.
Die wichtigsten Chancen im Überblick:
Bestätigte Kaufempfehlung: Die UBS hält am Rating "buy" für AMD fest.
Kursziel von 700 USD: Trotz der Absenkung bleibt die Bank bei ihrer positiven Anlageeinschätzung.
Starkes Server-Geschäft: Die Entwicklung bei Server-CPUs gleicht nach Einschätzung der UBS die Schwäche im Client-Segment aus.
Solide Quartalszahlen: AMD hat nach Ansicht der UBS ordentliche Ergebnisse vorgelegt.
Optimistische Erwartungen für 2027: Die UBS sieht die Perspektiven deutlich positiver als der Analystenkonsens.
Verbesserte Chipversorgung: Eine höhere Verfügbarkeit von Wafern und Substraten könnte zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.
Überlegene Produkt-Roadmap: Die UBS bewertet die zukünftige Produktstrategie von AMD im Vergleich zu Intel positiv.
Stärkere operative Umsetzung: Nach Einschätzung der Bank setzt AMD seine Strategie besser um als Intel.
Besonders interessant ist die Kombination aus einer verbesserten Versorgungslage und einer starken Produktstrategie. Sollten beide Faktoren wie erwartet zusammenwirken, könnte AMD nach Einschätzung der UBS im Jahr 2027 von einer günstigeren Ausgangslage profitieren.
Welche Risiken sollten AMD-Anleger beachten?
Trotz der positiven Einschätzung bleiben wichtige Unsicherheiten bestehen. Die aktuelle Aktienanalyse zeigt, dass AMD nicht in sämtlichen Geschäftsbereichen gleichermaßen stark aufgestellt ist.
Die wichtigsten Risiken im Überblick:
Gesenktes Kursziel: Die UBS reduziert ihre Bewertung von 730 auf 700 USD.
Schwaches Client-Geschäft: Die Entwicklung bei PC-Prozessoren belastet die operative Gesamtentwicklung.
Hohe Erwartungen für 2027: Die optimistischen Prognosen der UBS könnten sich als zu ambitioniert erweisen.
Abhängigkeit von der Lieferkette: Verbesserungen bei der Wafer- und Substratversorgung müssen tatsächlich eintreten.
Intensiver Wettbewerb: Intel bleibt ein bedeutender Konkurrent im Prozessormarkt.
Umsetzungsrisiken: Eine überzeugende Produkt-Roadmap garantiert noch keinen kommerziellen Erfolg.
Bewertungsrisiken: Sollten Wachstum und Gewinne hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte dies die Aktienbewertung belasten.
Die vorliegende UBS-Analyse nennt insbesondere die Client-Schwäche als aktuellen Belastungsfaktor. Die übrigen Risiken ergeben sich aus den allgemeinen Herausforderungen des Halbleitergeschäfts und den Voraussetzungen für die erwartete positive Entwicklung.
Für Anleger bleibt entscheidend, ob AMD die optimistischen Erwartungen für 2027 tatsächlich erfüllen kann.
Ausblick: Kann AMD 2027 die Erwartungen übertreffen?
Die kommenden Quartale werden zeigen, ob AMD seine starke Position im Server-Geschäft weiter ausbauen und gleichzeitig die Schwäche im Client-Segment überwinden kann.
Besonders aufmerksam dürften Anleger die Entwicklung der Lieferketten verfolgen. Eine verbesserte Versorgung mit Wafern und Substraten könnte zusätzliche Produktionsmöglichkeiten eröffnen und damit die Grundlage für weiteres Wachstum schaffen.
Gleichzeitig muss AMD beweisen, dass die von der UBS positiv bewertete Produkt-Roadmap auch in der praktischen Umsetzung überzeugt.
Der Wettbewerb mit Intel bleibt dabei ein wichtiger Faktor. Sollte AMD seine nach Einschätzung der UBS bestehenden Vorteile bei der Produktstrategie und Umsetzung erfolgreich nutzen, könnte dies die zukünftige Geschäftsentwicklung unterstützen.
Die UBS blickt insbesondere auf 2027 mit Zuversicht. Ihre Erwartungen liegen nach eigenen Angaben deutlich oberhalb der bisherigen Marktschätzungen.
Damit könnte das Geschäftsjahr 2027 für die weitere Bewertung der AMD-Aktie eine wichtige Rolle spielen. Entscheidend wird sein, ob die tatsächlichen Ergebnisse den hohen Erwartungen der UBS gerecht werden.
Fazit: AMD-Aktie mit starkem Server-Geschäft und großen Erwartungen für 2027
Die Aktienanalyse der UBS vom 04. November 2026 liefert Anlegern eine differenzierte, insgesamt aber positive Botschaft. Die Schweizer Großbank senkt das Kursziel für AMD von 730 auf 700 USD, bestätigt jedoch gleichzeitig das Rating "buy".
Die jüngsten Quartalszahlen werden als solide bewertet, während der Ausblick weitgehend den Markterwartungen entspricht. Besonders positiv fällt die Stärke des Server-CPU-Geschäfts auf, das die Schwäche im Client-Segment ausgleicht.
Der entscheidende Optimismus der UBS richtet sich jedoch auf das Geschäftsjahr 2027. Verbesserungen bei der Versorgung mit Wafern und Substraten, eine aus Sicht der Bank überlegene Produktstrategie und eine stärkere operative Umsetzung als bei Intel könnten AMD zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten eröffnen.
Die UBS sieht die Perspektiven für 2027 deshalb deutlich positiver als der Analystenkonsens.
Allerdings bleiben Risiken bestehen. Die Schwäche im Client-Geschäft zeigt, dass AMD weiterhin mit unterschiedlichen Entwicklungen in seinen Geschäftsbereichen konfrontiert ist. Zudem müssen die erwarteten Verbesserungen der Lieferbedingungen und die Vorteile im Wettbewerb mit Intel erst in entsprechende Geschäftsergebnisse umgesetzt werden.
Für Anleger entsteht damit eine interessante Ausgangslage: Kurzfristig liefert AMD solide Ergebnisse und einen weitgehend erwartungsgemäßen Ausblick. Mittelfristig setzt die UBS jedoch auf eine deutlich stärkere Entwicklung.
Mit dem bestätigten Rating "buy" und dem Kursziel von 700 USD bleibt die Schweizer Großbank optimistisch. Entscheidend wird nun sein, ob AMD die hohen Erwartungen für 2027 tatsächlich erfüllen und seine Wettbewerbsposition weiter stärken kann.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 06. November 2026
Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
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