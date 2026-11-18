Taalas wurde nach Angaben aus der August-Mitteilung 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Das Unternehmen entwickelt spezialisierte Silizium-Lösungen für KI-Inferenz, also für den Betrieb bereits trainierter Modelle. Der Ansatz zielt darauf, Datenflüsse bei der Inferenz zu optimieren und Engpässe bei Rechenleistung und Speicher zu verringern, die bei universellen Architekturen auftreten können.

AMD will diese Technik in die eigene Beschleuniger-Roadmap integrieren und gemeinsam mit den Instinct-GPUs zu Systemlösungen ausbauen. Dazu gehören laut Mitteilung auch die EPYC-Prozessoren, die Software-Plattform ROCm und die Rack-Lösung Helios. Vamsi Boppana, Senior Vice President der AI-Gruppe, betonte, Kunden benötigten für ihre Workloads ein breites Spektrum an Rechenlösungen; mit Taalas wolle AMD differenzierte Inferenz-Leistung und -Effizienz liefern.