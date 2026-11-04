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AMD Aktie: Starke Quartalszahlen könnten jetzt eine Rally auslösen

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 16:28 1 Min. Goldman Sachs

(AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) mit dem unveränderten Kursziel von 700 USD bestätigt. Die Investmentbank erwarte, dass das...

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Goldman Sachs-Analyst James Schneider habe nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal das "buy"-Rating für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) mit dem unveränderten Kursziel von 700 USD bestätigt. Die Investmentbank erwarte, dass das Papier des US-Chipkonzerns nach den überraschend starken Geschäftszahlen und dem überzeugenden Ausblick deutlich zulegen könnte. Besonders interessant: Die Erwartungen der Anleger seien zuvor erheblich gesunken, nachdem der Konkurrent Intel in der vergangenen Woche mit einer schwachen Geschäftsprognose enttäuscht habe. Nach Einschätzung von Schneider biete diese Ausgangslage erhebliches Potenzial für eine positive Kursreaktion. Denn AMD habe mit seinen Ergebnissen gleich in mehreren wichtigen Bereichen überzeugen können. Zu den wichtigsten positiven Überraschungen zähle Goldman Sachs: Rechenzentrumsgeschäft (Datacenter): Die anhaltend starke Entwicklung bestätige die hohe Nachfrage nach AMD-Produkten für Rechenzentren.

Bruttomarge: Die Profitabilität habe sich besser entwickelt als von Analysten erwartet.

Operative Kosten (OpEx): Der Ausblick auf die Betriebsausgaben entspreche den Markterwartungen und signalisiere eine kontrollierte Kostenentwicklung. Schneider hebe hervor, dass die Kombination aus starken Quartalsergebnissen, überzeugender Prognose und zuvor deutlich gesunkenen Anlegererwartungen eine positive Kursreaktion begünstigen dürfte. Goldman Sachs bleibe ausgesprochen optimistisch für AMD. Mit der bestätigten Kaufempfehlung und dem Kursziel von 700 USD setze Schneider weiterhin auf erhebliches Kurspotenzial. Insbesondere das starke Rechenzentrumsgeschäft und die besser als erwartete Bruttomarge könnten der AMD-Aktie neue Impulse verleihen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 03.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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