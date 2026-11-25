An den Zahlen liegt es nicht. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 13,38 Milliarden Dollar, im Geschäft mit Rechenzentren sogar um 97 Prozent auf 8,55 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,09 Dollar nach 1,20 Dollar im Vorjahr, die Bruttomarge 56 Prozent. Für das vierte Quartal peilt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz an, plus oder minus 3 Prozent.

Schwächer läuft nur das Geschäft mit Spielekonsolen und Grafikkarten: Der Gaming-Umsatz sank um 40 Prozent. Wichtiger für die Börse ist der Hochlauf der neuen KI-Beschleuniger und der zugehörigen Server-Racks, der im vierten Quartal beginnen und sich bis in die erste Jahreshälfte 2027 ziehen soll.