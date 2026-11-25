Wer Anfang November die Quartalszahlen von AMD gelesen hat, würde den Kursverlauf der vergangenen Tage kaum für möglich halten. Der Chipkonzern meldete 45 Prozent mehr Umsatz und stellte für das Schlussquartal rund 17 Milliarden Dollar in Aussicht. Die AMD Aktie kostete am Mittwoch um 17:02 Uhr deutscher Zeit dennoch nur 376,13 Dollar, 9 Prozent weniger als am Vortag. Am Nachmittag erholte sie sich laut Marktberichten auf rund 395 Dollar. In fünf Handelstagen summiert sich das Minus auf rund ein Viertel.
AMD Aktie: Rekordzahlen, 17 Milliarden Dollar Ausblick – und trotzdem ein Viertel in fünf Tagen verloren
Die AMD Aktie fiel am Mittwoch im Chip-Ausverkauf zeitweise um 9 Prozent auf rund 376 Dollar und erholte sich am Nachmittag. Binnen fünf Handelstagen hat sie rund ein Viertel verloren, obwohl der Konzern Anfang November Rekorde meldete. Eine Einordnung.
Das Geschäft
Das Rechenzentrum verdoppelt sich fast
An den Zahlen liegt es nicht. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 13,38 Milliarden Dollar, im Geschäft mit Rechenzentren sogar um 97 Prozent auf 8,55 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,09 Dollar nach 1,20 Dollar im Vorjahr, die Bruttomarge 56 Prozent. Für das vierte Quartal peilt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz an, plus oder minus 3 Prozent.
Schwächer läuft nur das Geschäft mit Spielekonsolen und Grafikkarten: Der Gaming-Umsatz sank um 40 Prozent. Wichtiger für die Börse ist der Hochlauf der neuen KI-Beschleuniger und der zugehörigen Server-Racks, der im vierten Quartal beginnen und sich bis in die erste Jahreshälfte 2027 ziehen soll.
Der Kurs
Der Markt handelt das Umfeld, nicht das Unternehmen
Die Gründe für den Kursrutsch liegen außerhalb des Konzerns. Der Ausverkauf bei KI- und Chipwerten beschleunigte sich am Mittwoch, der Nasdaq 100 lag zeitweise rund 4,4 Prozent im Minus. Dazu kommen Zinssorgen und die von den USA vorgeschlagenen Zölle gegen 14 Handelspartner, darunter Taiwan, Südkorea und Japan, also genau die Länder, in denen ein großer Teil der Chips gefertigt wird. Über allem steht die Frage, ob die KI-Investitionen der Kunden Renditen abwerfen.
Am Freitag vergangener Woche hatte die AMD Aktie noch bei 424,39 Dollar geschlossen. Das Hoch aus dem Oktober bei rund 650 Dollar liegt weit entfernt. Das Tagestief vom Mittwoch lag bei rund 371,50 Dollar.
Bei der AMD Aktie klaffen Geschäft und Kurs so weit auseinander wie selten. Das Unternehmen liefert Rekorde. Der Markt fragt, ob die Kunden sie weiter bezahlen können.
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Warum fällt die AMD Aktie trotz Rekordzahlen?
Nach Marktberichten belasten der breite Ausverkauf bei KI- und Chipwerten, Zinssorgen, vorgeschlagene US-Zölle und Zweifel an den KI-Investitionen der Kunden.
Was erwartet AMD für das vierte Quartal?
Einen Umsatz von rund 17 Milliarden Dollar bei einer bereinigten Bruttomarge von etwa 55 Prozent.
Wann legt AMD die nächsten Zahlen vor?
Voraussichtlich Anfang Februar 2027; ein offizieller Termin liegt noch nicht vor.
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