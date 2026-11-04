Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.
AMD Aktie: Rechenzentren treiben Rekordwachstum - Umsatz steigt um 45%!
Ein Umsatzplus von 45% auf 13,4 Milliarden USD, nahezu verdoppelte Erlöse im Rechenzentrumsgeschäft und ein überraschend starker Ausblick auf 17 Milliarden USD Quartalsumsatz zeigen, wie massiv der Halbleiterkonzern vom KI-Boom profitiert
AMD habe gestern nach Börsenschluss die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 präsentiert. In der abgelaufenen Periode habe der Umsatz im Jahresvergleich um 45% auf USD 13,4 Mrd. gesteigert werden können, sodass die Markterwartungen in Höhe von USD 13,1 Mrd. übertroffen worden seien.
Die Sparte Data Center habe als primärer Wachstumstreiber ein Umsatzplus von 97% auf USD 8,5 Mrd. verbucht, womit das Halbleiterunternehmen ebenso über den Konsensschätzungen von USD 8,2 Mrd. gelegen habe. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei gegenüber dem Vorjahresquartal um 74% auf USD 2,09 gestiegen, während Analyst lediglich einen Wert von USD 1,95 prognostiziert hätten. Die bereinigte Bruttomarge habe um 2 Prozentpunkte auf 56% verbessert werden können.
Ausblick
AMD erwarte für das laufende vierte Geschäftsquartal einen Umsatz von rund USD 17 Mrd. plus/minus 3%, was einem Anstieg zu Q4 2025 von 66% entsprechen würde. Diesbezügliche Konsensschätzungen hätten sich bisher auf lediglich USD 16,3 Mrd. belaufen. Die bereinigte Bruttomarge solle bei etwa 55% liegen.
Im nachbörslichen Handel sei die Aktie von AMD zwischenzeitlich um rund 7% gestiegen.
Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur AMD-Aktie lautete "Kauf", so Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.11.2026)
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Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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