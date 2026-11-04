AMD Aktie: Rechenzentren treiben Rekordwachstum - Umsatz steigt um 45%!

AMD habe gestern nach Börsenschluss die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 präsentiert. In der abgelaufenen Periode habe der Umsatz im Jahresvergleich um 45% auf USD 13,4 Mrd. gesteigert werden können, sodass die Markterwartungen in Höhe von USD 13,1 Mrd. übertroffen worden seien.

Die Sparte Data Center habe als primärer Wachstumstreiber ein Umsatzplus von 97% auf USD 8,5 Mrd. verbucht, womit das Halbleiterunternehmen ebenso über den Konsensschätzungen von USD 8,2 Mrd. gelegen habe. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei gegenüber dem Vorjahresquartal um 74% auf USD 2,09 gestiegen, während Analyst lediglich einen Wert von USD 1,95 prognostiziert hätten. Die bereinigte Bruttomarge habe um 2 Prozentpunkte auf 56% verbessert werden können.