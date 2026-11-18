Wie lautet die AMD Aktienprognose der Analysten?

Das durchschnittliche Kursziel liegt laut StockAnalysis bei 657,74 Dollar, rund 31 Prozent über dem Nasdaq-Schluss vom 17. November 2026. Die Spanne reicht von 525 bis 1.250 Dollar.

Warum steigt die AMD Aktie heute?

Nvidia hat die Erwartungen übertroffen und rund 130 Milliarden Dollar Quartalsumsatz in Aussicht gestellt. Das stützt die gesamte KI-Chipbranche, AMD legte nachbörslich und im deutschen Handel zu.

Welche Prognose gibt AMD selbst ab?

Für das vierte Quartal 2026 erwartet AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz. Für 2027 stellte Lisa Su laut 24/7 Wall St. mehr als 80 Prozent Umsatzwachstum in Aussicht.

Welches Kursziel nennt Goldman Sachs für die AMD Aktie?

Goldman Sachs bestätigte Anfang November die Einstufung „Buy“ und senkte das Kursziel von 700 auf 675 Dollar.

Zahlt AMD eine Dividende?

Nein, AMD schüttet keine Dividende aus und investiert die Mittel in Wachstum.