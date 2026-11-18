Die Erleichterung kommt über Nacht: Nach den starken Nvidia-Zahlen steigt die AMD Aktie (ISIN US0079031078, Ticker AMD) im deutschen Handel am Mittwochmorgen um 5,7 Prozent auf 467,40 Euro (Börse Stuttgart, 08:03 Uhr). An der Nasdaq hatte das Papier am Dienstag nach einem Tagestief von 480,50 Dollar nahezu unverändert bei 503,41 Dollar geschlossen; im nachbörslichen und außerbörslichen Handel ging es um rund 1 bis 3,5 Prozent nach oben, Yahoo Finance zeigte über Nacht 513 Dollar. Die Analysten sind optimistischer: Das durchschnittliche Kursziel von 54 Experten liegt laut StockAnalysis bei 657,74 Dollar – gut 30 Prozent über dem Schlusskurs. Was trägt die AMD Aktienprognose, und wo liegen die Risiken?
AMD Aktie Prognose: Nvidia-Zahlen geben Rückenwind, Analysten sehen im Schnitt 658 Dollar – holt der Herausforderer jetzt auf?
Nvidia übertrifft die Erwartungen, und die AMD Aktie legt im deutschen Handel kräftig zu. Analysten sehen im Schnitt rund 31 Prozent Potenzial, Goldman Sachs nennt 675 Dollar. Die große AMD Aktienprognose: Unternehmensziele, Konsens, Kursziele, Bewertung und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices, Inc.
- ISIN
- US0079031078
- Ticker
- AMD (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- 52-Wochen-Spanne
- 188,22 bis 658,52 $
- Börsenwert
- rund 826 Mrd. $ (eigene Rechnung)
- Vorstandschefin
- Lisa Su
- Dividende
- keine
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Anfang Februar 2027
Stand: 17.11.2026, Nasdaq-Schlusskurs 17.11.2026, 22:00 Uhr MEZ
Nvidia entlastet den Sektor
115,8 Milliarden Dollar Quartalsumsatz und ein Ausblick von rund 130 Milliarden Dollar – das spricht gegen eine Abkühlung der KI-Investitionen.
AMD peilt einen Wachstumssprung an
Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, für 2027 mehr als 80 Prozent Wachstum.
Analysten überwiegend positiv
47 von 54 Analysten raten laut StockAnalysis zum Kauf, keiner zum Verkauf. Goldman Sachs nennt 675 Dollar.
Hohe Fallhöhe
Die Aktie liegt gut 22 Prozent unter dem Rekordschluss vom Oktober und schwankt stark.
Der Auslöser
Was ist bei der AMD Aktie heute passiert?
Die erste Bilanz von Nvidia ohne Jensen Huang an der Spitze war der Stimmungstest für die gesamte KI-Chipbranche – und sie fiel besser aus als befürchtet.
Nvidia steigerte den Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar; erwartet worden waren laut CNBC rund 109 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellt der Marktführer rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht, plus oder minus 3 Prozent – auch hier lag der Konsens niedriger. Morningstar-Analyst Brian Colello sprach laut Yahoo Finance von „business as usual“. Für AMD ist das ein wichtiges Signal: Wenn die großen Cloud-Konzerne weiter in Rechenzentren investieren, profitiert auch der Herausforderer mit seinen Instinct-Beschleunigern und EPYC-Serverprozessoren.
Dass der Kurssprung im deutschen Handel mit 5,7 Prozent deutlich größer ausfällt als nachbörslich in New York, hat einen technischen Grund: Der Vortagesschluss in Stuttgart von 442,15 Euro entstand am Dienstagnachmittag, als die AMD Aktie in New York zeitweise bis auf 480,50 Dollar gefallen war. Die anschließende Erholung bis zum US-Schluss und das nachbörsliche Plus holt der europäische Handel nun nach.
Auch in den Foren ist AMD eines der meistdiskutierten Papiere. Auf Stocktwits stand die Stimmung der Privatanleger laut der Plattform zuletzt am 12. November auf „extremely bullish“, nachdem sie schon nach dem Kurssprung vom 9. November dorthin gewechselt war. Auf Reddit zählte 24/7 Wall St. nach den Quartalszahlen Anfang November mehr als 600 Kommentare zu AMD, ein Beitrag im Forum Wallstreetbets kam auf über 600 Upvotes – die Meinungen waren aber geteilt. Prominente Gegenstimme bleibt Investor Michael Burry, der AMD laut Stocktwits vor den Nvidia-Zahlen erneut als zu teuer bezeichnete. Neue Kurszieländerungen großer Häuser vom 17. oder 18. November lagen bis zum Redaktionsschluss nicht vor.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient AMD sein Geld?
Advanced Micro Devices entwickelt Prozessoren und Grafikchips, lässt sie aber wie Nvidia vor allem bei TSMC fertigen. Das Geschäft ruht auf drei Säulen. Das Rechenzentrum mit EPYC-Serverprozessoren und Instinct-KI-Beschleunigern ist inzwischen der Wachstumsmotor und lieferte im dritten Quartal fast zwei Drittel des Umsatzes. Dazu kommen Client und Gaming mit Ryzen-Prozessoren, Radeon-Grafikkarten und Konsolenchips sowie das Segment Embedded mit Chips für Industrie, Autos und Netzwerke. Strategisch wichtig sind die Großverträge mit OpenAI und Meta über jeweils bis zu sechs Gigawatt Rechenleistung sowie die Zusammenarbeit mit Anthropic. Im Gegenzug erhalten OpenAI und Meta Optionsrechte auf AMD-Aktien, die an Lieferziele geknüpft sind.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt AMD für 2026 und 2027 selbst ab?
Im dritten Quartal 2026 steigerte AMD den Umsatz um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar und übertraf damit die eigene Spanne. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar, Client und Gaming ging um 8 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar zurück, Embedded legte um 29 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar zu. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 56 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 74 Prozent auf 2,09 Dollar. Nach US-GAAP waren es 1,46 Dollar, belastet unter anderem durch Aufwand für die Optionsrechte der Großkunden. Schwach fiel der freie Cashflow mit 554 Millionen Dollar aus. Die Bilanz ist solide: AMD verfügte Ende September über 15,8 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln.
Für das vierte Quartal erwartet AMD einen Umsatz von rund 17 Milliarden Dollar (plus oder minus 3 Prozent) bei einer bereinigten Bruttomarge von etwa 55 Prozent – ein Sprung von rund 27 Prozent gegenüber dem Vorquartal, getragen vom Anlauf der MI450-Generation. Für 2027 stellte Vorstandschefin Lisa Su laut 24/7 Wall St. ein Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent in Aussicht, die Serverumsätze sollen sich verdoppeln. Die Konsensschätzungen spiegeln diesen Sprung bereits wider.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz (Konsens)
|52,2 Mrd. $
|95,9 Mrd. $
|135,1 Mrd. $
|Umsatzwachstum
|+50,8 %
|rund +84 %
|rund +41 %
|Gewinn je Aktie (Konsens)
|8,08 $
|17,69 $
|23,22 $¹
|KGV auf Konsens
|rund 62
|rund 28,5
|rund 21,7¹
|EV/EBITDA (MarketScreener)
|57,8
|25,1
|15,9
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. EPS bereinigt (StockAnalysis); MarketScreener weist abweichend 6,16 $ / 15,52 $ / 23,22 $ aus. KGV auf 503,41 $ selbst gerechnet.
Quelle: StockAnalysis/S&P Global (Stand 13.11.2026); MarketScreener (Stand 09.11.2026)
¹ Werte für 2028 laut MarketScreener. Unterschiedliche Datenanbieter verwenden teils bereinigte, teils nach US-GAAP ermittelte Gewinne; die Zahlen sind daher nur als Orientierung zu verstehen.
Die Analysten
Wie lautet die AMD Aktienprognose der Analysten?
Die Wall Street steht überwiegend hinter AMD. Laut StockAnalysis, das sich auf Daten von S&P Global stützt, empfehlen 47 von 54 Analysten den Kauf, sieben raten zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 657,74 Dollar, der Median bei 650 Dollar; das entspricht rund 30 Prozent Potenzial zum Schlusskurs vom Dienstag. Die Spanne reicht von 525 bis 1.250 Dollar. Andere Datenanbieter rechnen vorsichtiger: MarketBeat kommt auf durchschnittlich 640,11 Dollar bei einer Verkaufsempfehlung, finanzen.net auf 616,88 Dollar.
Nach den Quartalszahlen Anfang November gingen die Häuser unterschiedliche Wege. Goldman Sachs bestätigte „Buy“, senkte das Ziel aber wegen niedrigerer Branchenbewertungen von 700 auf 675 Dollar. JPMorgan hob von 550 auf 575 Dollar an, bleibt jedoch bei „Neutral“. Mizuho kappte das Ziel deutlich von 705 auf 610 Dollar. Danach drehte die Stimmung: Oppenheimer stufte am 9. November auf „Outperform“ hoch, die Bank of America erhöhte am 12. November von 650 auf 700 Dollar, und William Blair hob die Einstufung am selben Tag auf „Outperform“ an – mit Verweis auf Chancen durch die Führungsdebatte bei Nvidia. Skeptischer bleiben RBC mit „Sector Perform“ und 540 Dollar sowie KeyBanc, das auf „Sector Weight“ abstufte.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Goldman Sachs (James Schneider)
|Buy
|675 $ (zuvor 700 $)
|03.11.2026¹
|finanzen.net
|Wedbush (Matt Bryson)
|Buy
|600 $
|13.11.2026
|StockAnalysis
|Bank of America (Vivek Arya)
|Buy
|700 $ (zuvor 650 $)
|12.11.2026
|StockAnalysis, Motley Fool
|RBC (Srini Pajjuri)
|Sector Perform
|540 $
|12.11.2026
|finanzen.net, StockAnalysis
|William Blair
|Outperform (zuvor Market Perform)
|–
|12.11.2026
|Stocktwits
|Oppenheimer
|Outperform (hochgestuft)
|600 $
|09.11.2026
|CNBC
|JPMorgan (Harlan Sur)
|Neutral
|575 $ (zuvor 550 $)
|04.11.2026
|finanzen.at/dpa-AFX
|Mizuho
|Outperform
|610 $ (zuvor 705 $)
|04.11.2026
|MarketBeat
|Bernstein
|Outperform
|650 $
|04.11.2026
|finanzen.net
|Jefferies
|Buy
|650 $
|04.11.2026
|finanzen.net
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 503,41 $ (Nasdaq-Schluss 17.11.2026). ¹ Studie vom 03.11.2026, 19:38 Uhr New York.
Quelle: finanzen.net/dpa-AFX, finanzen.at, StockAnalysis, MarketBeat, CNBC, Stocktwits, Motley Fool
Die Spanne der Ziele zeigt, wie unterschiedlich die Experten den KI-Hochlauf bewerten: Während die Optimisten auf die Gigawatt-Verträge und die MI450-Generation setzen, verweisen die Zurückhaltenden auf die bereits hohe Bewertung und die Konkurrenz durch eigene Chips der Cloud-Konzerne.
Bewertung
Ist die AMD Aktie im Branchenvergleich zu teuer?
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Basis
|KGV laufend
|AMD
|rund 28,5
|Konsens-EPS 2027
|rund 83
|Nvidia
|rund 12
|Forward (Benzinga Pro)
|rund 35
|Broadcom
|rund 21
|nächste 12 Monate (TIKR)
|–
|Intel
|rund 33
|Forward (Benzinga Pro)
|negativ
Unterschiedliche Bezugsjahre, Datenquellen und Stichtage, nur grobe Orientierung. AMD: eigene Rechnung auf 503,41 $ und Konsens-EPS 2027 von 17,69 $.
Quelle: StockAnalysis (AMD-EPS); TIKR (Broadcom); Benzinga Pro via TradingView (Nvidia, Intel, November 2026); 24/7 Wall St. (KGV laufend, 17.11.2026)
Auf Basis der laufenden Gewinne ist die AMD Aktie mit einem KGV von rund 83 deutlich teurer als Nvidia. Das Bild ändert sich, wenn man die Schätzungen für 2027 zugrunde legt: Dann sinkt das KGV auf rund 28,5. Damit preist der Markt einen erheblichen Teil des erwarteten Gewinnsprungs bereits ein. Nvidia bleibt auf Forward-Basis klar günstiger, Broadcom liegt dazwischen. Für die AMD Aktie 2027 heißt das: Der Hochlauf der neuen Beschleuniger muss weitgehend planmäßig gelingen, damit die Bewertung trägt.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die AMD Aktie?
Charttechnisch hat die AMD Aktie im November spürbar Federn gelassen. Auf Euro-Basis notiert sie mit 467,40 Euro laut boerse.de knapp über der 20- und der 100-Tage-Linie (jeweils rund 462 Euro), aber noch unter der 50-Tage-Linie bei rund 491 Euro. Die 200-Tage-Linie verläuft weit tiefer bei rund 374 Euro – der langfristige Aufwärtstrend ist damit intakt. In US-Dollar markiert das Dienstagstief von 480,50 Dollar die nächste Unterstützung; nach oben liegt der Rekordschluss vom 6. Oktober bei 649,42 Dollar, gut 22 Prozent über dem aktuellen Niveau. Seit Jahresbeginn steht in Euro nach eigener Rechnung ein Plus von gut 150 Prozent zu Buche.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der AMD Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Dritten
|Bull (höchstes Ziel)
|1.250 $
|rund +148 %
|AMD als zweiter großer KI-Beschleuniger-Anbieter, Gigawatt-Verträge
|Bull (Bank of America)
|700 $
|rund +39 %
|steigende Chip-Nachfrage, Serverprozessoren für KI-Agenten
|Base (Konsens)
|657,74 $
|rund +31 %
|Umsatzsprung 2027 gelingt weitgehend planmäßig
|Vorsichtig (RBC)
|540 $
|rund +7 %
|Einstufung „Sector Perform“
|Bear (Modell 24/7 Wall St.)
|429,63 $
|rund −15 %
|Bewertung, Verwässerung, Konkurrenz durch eigene Chips
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 503,41 $ (Nasdaq-Schluss 17.11.2026). Das Bear-Szenario ist ein Modellwert von 24/7 Wall St., kein Analysten-Kursziel.
Quelle: StockAnalysis/S&P Global (Hoch, Tief, Durchschnitt); Bank of America; Goldman Sachs via finanzen.net; RBC via finanzen.net; 24/7 Wall St. (17.11.2026)
Termine
Was Anleger bei der AMD Aktie jetzt beobachten sollten
18. November, 15:30 Uhr MEZ: Erster US-Handelstag nach den Nvidia-Zahlen; abends Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank
18./19. November: Preisfestsetzung und erster Handelstag von Anthropic; AMD zeichnet in der Privatplatzierung rund 2,5 Milliarden Dollar
19. November: Neue US-Lizenzpflicht für KI-Chip-Lieferungen nach Singapur, Malaysia und weitere Länder tritt in Kraft
Anfang Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Ausblick auf 2027 (Termin noch nicht bestätigt)
Häufige Fragen zur AMD Aktie Prognose
Wie lautet die AMD Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut StockAnalysis bei 657,74 Dollar, rund 31 Prozent über dem Nasdaq-Schluss vom 17. November 2026. Die Spanne reicht von 525 bis 1.250 Dollar.
Warum steigt die AMD Aktie heute?
Nvidia hat die Erwartungen übertroffen und rund 130 Milliarden Dollar Quartalsumsatz in Aussicht gestellt. Das stützt die gesamte KI-Chipbranche, AMD legte nachbörslich und im deutschen Handel zu.
Welche Prognose gibt AMD selbst ab?
Für das vierte Quartal 2026 erwartet AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz. Für 2027 stellte Lisa Su laut 24/7 Wall St. mehr als 80 Prozent Umsatzwachstum in Aussicht.
Welches Kursziel nennt Goldman Sachs für die AMD Aktie?
Goldman Sachs bestätigte Anfang November die Einstufung „Buy“ und senkte das Kursziel von 700 auf 675 Dollar.
Zahlt AMD eine Dividende?
Nein, AMD schüttet keine Dividende aus und investiert die Mittel in Wachstum.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 675 Dollar von Goldman Sachs (Analyst James Schneider, Studie vom 03.11.2026, gemeldet von finanzen.net/dpa-AFX) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Goldman Sachs: Goldman Sachs – Research Disclosures sowie Goldman Sachs – European Policy.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD): Kaufen, Kursziel 675,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (James Schneider) vom 04.11.2026, 01:38 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 09:23 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 09:23 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (James Schneider).
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