Vier Tage Rausch, ein Tag Kater – und trotzdem steht am Ende ein Rekord: Die AMD-Aktie ist mit einem Plus von 18,93 Prozent der größte Nasdaq100 Gewinner der abgelaufenen Woche. Von Montag bis Donnerstag kletterte das Papier von rund 449 auf 585,30 Dollar, ehe Gewinnmitnahmen am Freitag 8,75 Prozent kosteten. Schlusskurs: 534,06 Dollar. Die Börse hat entschieden, wer vom Beben bei Nvidia profitieren soll. Unsere AMD-Aktie Prognose prüft, ob die Wette trägt.
AMD Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner Nr. 1 mit plus 18,9 Prozent – erobert Lisa Su jetzt Nvidias KI-Krone?
Die AMD-Aktie ist der größte Nasdaq100 Gewinner der Woche: plus 18,93 Prozent auf 534,06 Dollar, getragen von zwei Hochstufungen, Rekordzahlen und dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang. Doch am Freitag folgte ein Minus von 8,75 Prozent. Unsere AMD-Aktie Prognose zeigt, was die AMD Chartanalyse kurzfristig signalisiert und warum die AMD Aktienprognose mittel- bis langfristig an einem Satz von Lisa Su hängt: mehr als 80 Prozent Wachstum 2027.
Die Woche
Zwei Hochstufungen, ein Rücktritt: die Woche der AMD-Aktie
Kaum eine Aktie hat so direkt von den Ereignissen bei Nvidia profitiert wie die des schärfsten Rivalen.
Montag: Oppenheimer-Analyst Rick Schafer stufte die AMD-Aktie auf „Outperform“ hoch und nannte ein Kursziel von 600 Dollar. Die Aktie sprang um 13,3 Prozent auf 508,58 Dollar. Dienstag: AMD stellte die sechste Generation seiner EPYC-Serverprozessoren vor, gemacht für agentische KI. Mittwoch: Im Sog der CoreWeave-Zahlen ging es um weitere 7,32 Prozent auf 552,90 Dollar nach oben. Donnerstag: Jensen Huang trat bei Nvidia zurück, William Blair stufte AMD hoch und Nvidia herunter – plus 5,86 Prozent auf 585,30 Dollar. Freitag: Die Wette lief teilweise rückwärts, die Aktie verlor 8,75 Prozent.
Große Cloud-Anbieter erwägen, ihre Bezugsquellen für KI-Prozessoren zu verbreitern – das öffnet AMD die Tür zu Marktanteilen.
Kurzfristige Prognose
AMD Chartanalyse: Rücksetzer nach dem Steilflug
Die AMD Chartanalyse zeigt eine klassische Erholung nach einem scharfen Ausverkauf. Anfang November war die Aktie bis auf 466,84 Dollar gefallen, rund 29 Prozent unter dem Rekordhoch. Seitdem hat sie in nur neun Handelstagen fast 15 Prozent zurückgewonnen. Der Rücksetzer am Freitag ist nach einem solchen Lauf charttechnisch normal. Erste Unterstützung bildet der Bereich um 508 Dollar, das Niveau nach dem Montagssprung. Darunter liegt das Novembertief um 467 Dollar. Nach oben ist der Donnerstagsschluss bei 585 Dollar die erste Hürde, das große Ziel bleibt das Rekordhoch bei 658,52 Dollar. Entscheidend für die kurzfristige AMD-Aktie Prognose sind die Nvidia-Zahlen am 17. November.
Szenario 1: Angriff auf 585 Dollar
Enttäuscht Nvidia beim Ausblick oder bleibt die Führungsfrage offen, könnte die Umschichtung in AMD weitergehen. Ein Schlusskurs über 585 Dollar würde den Weg in Richtung Rekordhoch freimachen.
Szenario 2: Konsolidierung zwischen 508 und 585 Dollar
Liefert Nvidia solide, aber ohne Überraschung, dürfte die AMD-Aktie nach dem Steilflug zunächst Kraft sammeln.
Szenario 3: Rückfall unter 508 Dollar
Überzeugt Nvidia auf ganzer Linie, könnte die Rivalen-Wette weiter auslaufen. Dann rückt das Novembertief um 467 Dollar wieder in den Blick.
Mittel- bis langfristige Prognose
AMD Aktienprognose: der Sprung in eine neue Größenordnung
Fundamental steht die AMD-Aktie auf einem soliden Fundament – und auf einer sehr ehrgeizigen Ansage.
Im dritten Quartal steigerte AMD den Umsatz um 45 Prozent auf den Rekordwert von 13,4 Milliarden Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar und steht inzwischen für 64 Prozent des Konzernumsatzes. Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar in Aussicht. Dann der Satz, der die Wall Street elektrisierte: Konzernchefin Lisa Su erwartet für 2027 ein Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent, getragen von den Helios-Racks mit MI450-Beschleunigern. Analysten rechnen für 2027 im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,69 Dollar. Beim aktuellen Kurs entspricht das nach eigener Rechnung einem KGV von rund 30 – für ein Unternehmen mit diesem Wachstum keine Übertreibung. Die mittel- bis langfristige AMD Aktienprognose hängt damit an der Umsetzung: Liefert AMD die Helios-Systeme in großer Stückzahl, ist das Rekordhoch nicht das letzte Wort.
Die Analysten liegen weit auseinander. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 659 Dollar. Goldman Sachs nennt 700 Dollar, Piper Sandler 650 Dollar, Oppenheimer 600 Dollar. Vorsichtiger sind Morgan Stanley mit 510 Dollar und HSBC mit 500 Dollar, am oberen Ende steht Baird mit 1.250 Dollar. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur AMD-Aktie Prognose
Warum ist AMD der größte Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Zwei Hochstufungen, neue EPYC-Prozessoren und der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang trieben die AMD-Aktie um 18,93 Prozent auf 534,06 Dollar.
Was zeigt die AMD Chartanalyse?
Eine starke Erholung vom Novembertief bei 466,84 Dollar. Unterstützung liegt um 508 Dollar, Widerstände bei 585 Dollar und am Rekordhoch von 658,52 Dollar.
Wie lautet die mittel- bis langfristige AMD Aktienprognose?
Sie hängt am Hochlauf der Helios-Systeme. Gelingt das angekündigte Wachstum von mehr als 80 Prozent 2027, wirkt ein KGV von rund 30 auf Basis der Schätzungen für 2027 nicht überzogen.
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