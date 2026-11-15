AMD Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner Nr. 1 mit plus 18,9 Prozent – erobert Lisa Su jetzt Nvidias KI-Krone?

Warum ist AMD der größte Nasdaq100 Gewinner der Woche?

Zwei Hochstufungen, neue EPYC-Prozessoren und der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang trieben die AMD-Aktie um 18,93 Prozent auf 534,06 Dollar.

Was zeigt die AMD Chartanalyse?

Eine starke Erholung vom Novembertief bei 466,84 Dollar. Unterstützung liegt um 508 Dollar, Widerstände bei 585 Dollar und am Rekordhoch von 658,52 Dollar.

Wie lautet die mittel- bis langfristige AMD Aktienprognose?

Sie hängt am Hochlauf der Helios-Systeme. Gelingt das angekündigte Wachstum von mehr als 80 Prozent 2027, wirkt ein KGV von rund 30 auf Basis der Schätzungen für 2027 nicht überzogen.