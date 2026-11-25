Die AMD Aktie (ISIN US0079031078, Ticker AMD) gerät am 25. November in den Sog des Ausverkaufs bei Chip- und KI-Werten: Um 17:02 Uhr MEZ (11:02 Uhr in New York) kostet sie an der Nasdaq 376,13 US-Dollar, 9,0 Prozent weniger als am Vortag. Die AMD Aktienprognose der Analysten steht dazu im scharfen Kontrast: Laut Analysten-Konsens liegt das durchschnittliche Kursziel je nach Erhebung zwischen rund 623 und 658 Dollar.
AMD Aktie Prognose: Kursziele im Schnitt über 620 Dollar bei einem Kurs um 376 Dollar – hat der Markt die Rekordzahlen ausgeblendet?
Die AMD Aktie fällt im Chip-Ausverkauf am 25. November zeitweise um 9 Prozent auf rund 376 Dollar. Die AMD Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei über 620 Dollar, der Konzern peilt für das vierte Quartal 17 Milliarden Dollar Umsatz an. Was Kursziele, Schätzungen und Risiken sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices, Inc.
- Ticker
- AMD (Nasdaq)
- ISIN
- US0079031078
- Marktkapitalisierung
- rund 678 Mrd. USD
- Umsatz Q3 2026
- 13,38 Mrd. USD
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Anfang Februar 2027
Stand: 25.11.2026, Zwischenstand 17:02 Uhr MEZ; am Nachmittag erholte sich der Kurs laut Marktberichten auf rund 395 USD (-4,3 %). Schlusskurs nicht belegt.
Binnen fünf Handelstagen hat die AMD Aktie rund ein Viertel verloren, binnen eines Monats etwa ein Drittel. Das ist bemerkenswert, weil das Unternehmen am 3. November Rekordzahlen vorlegte: 13,4 Milliarden Dollar Umsatz im dritten Quartal, ein Plus von 45 Prozent, und einen Ausblick von rund 17 Milliarden Dollar für das vierte Quartal. Die Anleger preisen derzeit weniger das Geschäft als das Umfeld ein: Zinssorgen, vorgeschlagene US-Zölle auf 14 Handelspartner und die Frage, ob die KI-Investitionen der Kunden Renditen abwerfen.
Hohes Wachstum
Der Umsatz im dritten Quartal 2026 stieg um 45 Prozent auf 13,38 Milliarden Dollar, im Rechenzentrumsgeschäft sogar um 97 Prozent auf 8,55 Milliarden Dollar.
Ausblick auf 17 Milliarden Dollar
Für das vierte Quartal peilt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 3 Prozent) bei einer Bruttomarge von etwa 55 Prozent an.
Konsens weit über dem Kurs
Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen je nach Erhebung zwischen 623 und 658 Dollar, die große Mehrheit der Häuser stuft die Aktie positiv ein.
Schwaches Momentum
Der Kurs liegt unter den wichtigen Durchschnittslinien, die Bewertung ist hoch, und die Gaming-Sparte schrumpft.
Auslöser
Was ist bei der AMD Aktie passiert?
Nach Marktberichten hat sich der Ausverkauf bei KI- und Chipwerten am Mittwoch beschleunigt: Der Nasdaq-100 lag zeitweise rund 4,4 Prozent im Minus, der S&P 500 etwa 2,8 Prozent. Die Rally vom Wochenbeginn nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang ist damit weitgehend verpufft. Als Gründe nennen Beobachter Sorgen um die Rechenzentrums-Ausgaben, Zinsunsicherheit und die von den USA vorgeschlagenen Zölle gegen 14 Handelspartner, darunter Taiwan, Südkorea und Japan. Im Tagesverlauf erholte sich der Markt teilweise; die AMD Aktie notierte am Nachmittag bei rund 395 Dollar.
Auf Wochensicht ist der Verlust deutlich: Am Freitag, 20. November, hatte die Aktie bei 424,39 Dollar geschlossen. Seit Jahresbeginn steht noch ein Plus von rund 76 Prozent, doch das Hoch von etwa 650 Dollar im Oktober liegt weit entfernt.
Das Unternehmen
Wie verdient AMD Geld – und was treibt das Wachstum?
AMD entwickelt Prozessoren und Beschleuniger, lässt sie aber von Auftragsfertigern herstellen. Das Geschäft gliedert sich in Rechenzentren (EPYC-Serverprozessoren, Instinct-KI-Beschleuniger und die Helios-Racks), Client und Gaming (Ryzen, Radeon, Konsolenchips) sowie Embedded (Chips aus dem Xilinx-Geschäft). Im dritten Quartal brachte das Rechenzentrum 8,55 Milliarden Dollar ein, Client und Gaming 3,72 Milliarden Dollar (minus 8 Prozent, davon Gaming minus 40 Prozent) und Embedded 1,11 Milliarden Dollar (plus 29 Prozent). Der Hochlauf der MI450-Beschleuniger mit Helios-Racks soll im vierten Quartal 2026 beginnen und sich bis in die erste Jahreshälfte 2027 fortsetzen.
Zahlen und Guidance
Wie sieht die AMD Aktienprognose des Unternehmens selbst aus?
Die Unternehmensprognose liegt über dem Vorquartal: Umsatz von rund 17 Milliarden Dollar im vierten Quartal, was einem Plus von etwa 66 Prozent zum Vorjahr und 27 Prozent zum dritten Quartal entspräche, bei einer Non-GAAP-Bruttomarge von rund 55 Prozent. Im dritten Quartal erreichte AMD eine Bruttomarge von 56 Prozent, ein operatives Ergebnis von 3,92 Milliarden Dollar (Non-GAAP, plus 75 Prozent) und einen Gewinn je Aktie von 2,09 Dollar (Vorjahr 1,20 Dollar).
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Umsatz Q3 2026
|13,38 Mrd. USD (+45 %)
|03.11.2026
|Gewinn je Aktie Q3 (Non-GAAP)
|2,09 USD (Vorjahr 1,20 USD)
|03.11.2026
|Umsatz-Guidance Q4 2026
|rund 17 Mrd. USD (±3 %)
|03.11.2026
|Umsatzschätzung 2026
|rund 52,2 Mrd. USD (Spanne 50,3 bis 56,0)
|Nov. 2026
|Gewinnschätzung 2026 (Non-GAAP)
|8,08 USD je Aktie (Spanne 7,85 bis 8,72)
|Nov. 2026
|Gewinnschätzung 2027
|16,04 USD je Aktie
|11.11.2026
|KGV auf die Schätzung 2027
|rund 23
|rechnerisch
KGV rechnerisch auf Basis von 376,13 USD (25.11.2026, 17:02 Uhr MEZ). Schätzungen aus dem Analysten-Konsens, Stand 11. bis 20.11.2026; Umsatzschätzung für 2027 nicht verfügbar.
Quelle: AMD-Mitteilung vom 3.11.2026; Analysten-Konsens; eigene Berechnung
Analysten
Wie lautet die AMD Aktienprognose der Analysten?
Die AMD Aktienprognose der Wall Street ist weitgehend positiv. In einer Erhebung von 54 Analysten bewerten 42 die Aktie mit „Strong Buy“, 6 mit „Buy“ und 6 mit „Halten“; keiner rät zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt dort bei 657,74 Dollar, der Median bei 650 Dollar. Eine andere Zusammenstellung kommt bei 34 Analysten auf 623,47 Dollar. Die Einzelziele reichen laut den Erhebungen von etwa 365 oder 525 bis 1.250 Dollar. Gegenüber 376,13 Dollar entspricht der Durchschnitt rechnerisch einem Abstand von gut 65 bis 75 Prozent. Neue Anpassungen nach dem Kursrutsch der vergangenen zwei Tage waren bis zum Redaktionsschluss nicht festzustellen.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|William Blair
|Outperform (hochgestuft)
|kein Kursziel
|12.11.2026
|Oppenheimer
|Outperform (hochgestuft von Perform)
|600 USD
|09.11.2026
|HSBC
|Hold
|540 USD (zuvor 500)
|05.11.2026
|Stifel
|Buy
|725 USD
|05.11.2026
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Weitere Häuser siehe Konsens im Text und Hinweis zur Weitergabe. William Blair nennt keine Kursziele.
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Analystenhäuser
Bewertung
Ist die AMD Aktie im Branchenvergleich teuer?
AMD ist im Vergleich zu Nvidia und Broadcom klar höher bewertet. Mitte November lag das erwartete KGV auf Basis der Gewinne des Folgejahres bei rund 32, bei Broadcom bei etwa 19 und bei Nvidia bei etwa 11. Seitdem ist die AMD Aktie um rund ein Fünftel gefallen; auf die Gewinnschätzung für 2027 von 16,04 Dollar ergibt sich bei 376 Dollar rechnerisch ein KGV von rund 23. Für Optimisten spiegelt der Aufschlag das stärkere erwartete Wachstum und den Aufbau im KI-Geschäft, für Skeptiker das höhere Risiko.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|Nvidia
|rund 11
|Broadcom
|rund 19
|AMD
|rund 32
Stand 10./11.11.2026 auf Basis der Gewinnschätzung für das Folgejahr; Kurse seither deutlich gefallen, Werte nur als Größenordnung.
Quelle: Eigene Zusammenstellung aus Marktdaten
Chart
Was sagt die Charttechnik zur AMD Aktie?
Technisch ist das Bild schwach. Der Kurs liegt unter der 50-Tage-Linie, die je nach Berechnung bei rund 520 bis 550 Dollar verläuft, und die 200-Tage-Linie liegt je nach Quelle zwischen rund 430 und 515 Dollar. Als Unterstützung nennen Beobachter Marken um 372 und 352 Dollar; das Tagestief vom Mittwoch lag bei rund 371,50 Dollar und damit genau dort. Als Widerstand gelten Niveaus um 432 und 472 Dollar. Der Relative-Stärke-Index lag bei etwa 34 und damit im schwachen, aber noch nicht deutlich überverkauften Bereich. Das ist eine Beschreibung, keine Kursprognose.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Was Analysten diskutieren
|Szenario
|Argumentation laut Analysten
|Kursziel-Marke Dritter
|Bull
|Rechenzentrum wächst stark, Helios und MI450 laufen an, CPU-Nachfrage durch KI-Agenten
|bis 725 USD (Stifel)
|Base
|Wachstum bleibt hoch, Bewertung normalisiert sich, Konsens bleibt über dem Kurs
|rund 620 bis 660 USD (Konsens)
|Bear
|Hohe Bewertung, Kundenkapital und Energie als Engpass, schwache Gaming-Sparte, Sektor-Stimmung
|540 USD (HSBC, Hold)
Keine Kursprognose von aktiencheck.de. Die Kursmarken sind Ziele der genannten Häuser beziehungsweise Konsenswerte und kein Versprechen.
Quelle: Studien der genannten Analystenhäuser, Analysten-Konsens
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der AMD Aktie jetzt?
4. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht, wichtig für die Zinserwartung.
9. Dezember: Zinsentscheid der US-Notenbank.
Viertes Quartal 2026 bis erstes Halbjahr 2027: Hochlauf von MI450 und Helios.
Anfang Februar 2027: voraussichtlich Zahlen zum vierten Quartal (Termin noch nicht bestätigt).
Laufend: Anpassungen der Kursziele nach dem Kursrutsch.
FAQ
Häufige Fragen zur AMD Aktienprognose
Wie hoch ist das Kursziel für die AMD Aktie? Laut Analysten-Konsens liegt das durchschnittliche Kursziel je nach Erhebung zwischen rund 623 und 658 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was sagt die AMD Aktienprognose des Unternehmens? AMD erwartet für das vierte Quartal 2026 einen Umsatz von rund 17 Milliarden Dollar (plus/minus 3 Prozent) bei einer Non-GAAP-Bruttomarge von etwa 55 Prozent.
Warum fällt die AMD Aktie trotz Rekordzahlen? Nach Marktberichten belasten der breite Ausverkauf bei KI- und Chipwerten, Zinssorgen, vorgeschlagene US-Zölle und Zweifel an den KI-Investitionen der Kunden.
Wie lautet die AMD Aktie Prognose für 2026 und 2027? Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn von rund 8,08 Dollar je Aktie bei etwa 52,2 Milliarden Dollar Umsatz, für 2027 rund 16,04 Dollar je Aktie.
Wann legt AMD die nächsten Zahlen vor? Voraussichtlich Anfang Februar 2027; ein offizieller Termin lag zum Redaktionsschluss nicht vor.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweiligen Analystenhäusern und werden unverändert weitergegeben; aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen der Quellen: HSBC, Stifel, Oppenheimer, William Blair.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Advanced Micro Devices Inc. (AMD): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenhäuser, u. a. HSBC, Stifel, Oppenheimer, William Blair vom 12.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenhäuser, u. a. HSBC, Stifel, Oppenheimer, William Blair.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.