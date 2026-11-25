Nach Marktberichten hat sich der Ausverkauf bei KI- und Chipwerten am Mittwoch beschleunigt: Der Nasdaq-100 lag zeitweise rund 4,4 Prozent im Minus, der S&P 500 etwa 2,8 Prozent. Die Rally vom Wochenbeginn nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang ist damit weitgehend verpufft. Als Gründe nennen Beobachter Sorgen um die Rechenzentrums-Ausgaben, Zinsunsicherheit und die von den USA vorgeschlagenen Zölle gegen 14 Handelspartner, darunter Taiwan, Südkorea und Japan. Im Tagesverlauf erholte sich der Markt teilweise; die AMD Aktie notierte am Nachmittag bei rund 395 Dollar.

Auf Wochensicht ist der Verlust deutlich: Am Freitag, 20. November, hatte die Aktie bei 424,39 Dollar geschlossen. Seit Jahresbeginn steht noch ein Plus von rund 76 Prozent, doch das Hoch von etwa 650 Dollar im Oktober liegt weit entfernt.