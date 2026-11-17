Die AMD Aktie (Ticker AMD, ISIN US0079031078, WKN 863186) steckt mitten im Chip-Ausverkauf: An der Nasdaq schloss das Papier am Montag bei 504,28 Dollar, 5,6 Prozent tiefer – nach einem Minus von 8,75 Prozent am Freitag. Am Dienstagvormittag kostete die Aktie auf Xetra um 11:01 Uhr 456,60 Euro, 2,1 Prozent weniger. Die AMD Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch ambitioniert: Das durchschnittliche Kursziel von 54 Experten liegt laut StockAnalysis bei 657,74 Dollar, die Bank of America hob ihr Ziel zuletzt auf 700 Dollar.

Zum Konsens fehlen damit rund 30 Prozent. Die Ausgangslage ist allerdings so spannend wie selten: Heute Abend legt Rivale Nvidia nach US-Börsenschluss Zahlen vor – das erste Mal ohne Jensen Huang an der Spitze. Für die AMD Aktie Prognose ist das ein doppelter Test: Bestätigt Nvidia die ungebrochene KI-Nachfrage, und können Herausforderer wie AMD von der Führungskrise beim Marktführer profitieren?