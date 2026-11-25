Die AMD Aktie (NASDAQ: AMD, ISIN US0079031078) setzt ihren Absturz am Mittwoch fort: Um 15:54 Uhr MEZ, 9:54 Uhr in New York, kostete sie 379,38 US-Dollar, 8,2 Prozent weniger als am Vortag (Schlusskurs 413,27 Dollar). Binnen zweier Handelstage sind damit rund 16 Prozent weg. Die AMD Aktienprognose der Analysten passt dazu nicht: 27 von 30 Häusern empfehlen laut Konsens den Kauf, im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 653 Dollar, die Spanne reicht von 540 bis 800 Dollar. Alle Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
AMD Aktie Prognose: Analysten nennen im Schnitt 653 Dollar Kursziel – warum die Aktie trotzdem unter 380 Dollar rutscht
Die AMD Aktie verliert am Mittwoch rund 8 Prozent und fällt unter 380 Dollar, zwei Tage nach der Nvidia-Rally. Die AMD Aktienprognose der Analysten bleibt dagegen konstruktiv: 27 von 30 Häusern sagen Kaufen, das Durchschnittsziel liegt bei 653 Dollar. Konsens, Kursziele, Bewertung und Risiken im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices, Inc.
- Ticker
- AMD
- ISIN
- US0079031078
- Börse
- Nasdaq (USD)
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Anfang Februar 2027
Stand: 25.11.2026, Kurs 25.11.2026, 15:54 Uhr MEZ, Nasdaq
Auslöser
Warum fällt die AMD Aktie so stark?
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht. Am Montag hatte der Wiedereinstieg von Jensen Huang bei Nvidia den Chipsektor um rund 14 Prozent nach oben katapultiert, AMD gewann 6,8 Prozent auf 453,46 Dollar. Seither geht es abwärts: Am Dienstag setzte die US-Regierung zwei Nvidia-nahe Firmen aus Singapur auf eine Handelsliste für KI-Chips, 30 von 32 Halbleiterwerten fielen. Am Mittwoch kommen neue Zollpläne gegenüber 14 Handelspartnern und eine mit 3,3 Prozent höher als erwartete Kerninflation hinzu; der Nasdaq verliert zeitweise rund vier Prozent.
AMD-spezifisch kommt eine Aktienregistrierung hinzu: Nach Börsenschluss am Montag meldete der Konzern den möglichen Weiterverkauf von bis zu 336,9 Millionen Aktien an, rund 20,5 Prozent der ausstehenden Papiere. Der größte Teil sind Optionsscheine, die OpenAI und Meta im Zuge ihrer GPU-Abnahmeverträge erhalten haben (je bis zu 160 Millionen Aktien); dazu kommen rund 17 Millionen Aktien aus den Übernahmen von World Labs und Taalas. AMD erhält aus einem Weiterverkauf keine Erlöse. Die Optionsscheine selbst sind seit Oktober 2025 bekannt, die Registrierung rückt die mögliche Verwässerung aber in den Blick.
Geschäftsmodell
Wofür steht die AMD Aktie fundamental?
AMD baut Server-Prozessoren (EPYC), PC-Chips (Ryzen), KI-Beschleuniger (Instinct) und Spielekonsolen-Chips. Im dritten Quartal 2026 (Zahlen vom 3. November) stieg der Umsatz um 45 Prozent auf 13,38 Milliarden Dollar; das Rechenzentrumsgeschäft legte um 97 Prozent auf 8,55 Milliarden Dollar zu und macht rund 64 Prozent des Umsatzes aus. Client und Gaming sanken um 8 Prozent auf 3,72 Milliarden Dollar, das Gaming-Geschäft sogar um 40 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 2,09 Dollar (Konsens: rund 1,95 Dollar), die bereinigte Bruttomarge 56 Prozent. Auffällig: Der freie Cashflow lag nur bei 554 Millionen Dollar.
Unternehmensprognose
Wie lautet die AMD Aktienprognose des Unternehmens?
Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht (plus/minus 3 Prozent, rund 66 Prozent mehr als im Vorjahr) bei einer bereinigten Bruttomarge von rund 55 Prozent. Konzernchefin Lisa Su erwartet für 2027 ein Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent. Treiber sind die neue Instinct-Generation MI450 und die Rack-Lösung Helios, die laut Pressemitteilung bereits bei Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI und Oracle läuft.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|52,2 Mrd. USD
|95,9 Mrd. USD
|Umsatzwachstum 2027
|–
|rund +84 %
|Gewinn je Aktie
|8,08 USD
|17,63 USD
|KGV¹
|rund 47
|rund 22
¹ Eigene Rechnung von aktiencheck.de auf Basis des Kurses von 379,38 USD; keine Analystenangabe. Konsensdaten für 2028 lagen nicht vor. EPS 2026 normalisiert.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 24.11.2026
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der AMD Aktie zu?
Laut Konsens von 30 Analysten (Stand 24. November) empfehlen 27 den Kauf, 3 Halten, niemand Verkaufen; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 652,69 Dollar. Gemessen am Kurs von 379,38 Dollar läge das rechnerisch rund 72 Prozent höher. Seit dem Einbruch gab es noch keine neuen Änderungen; die jüngsten Studien stammen von Anfang bis Mitte November. Bernstein bestätigte am 23. November Buy mit 650 Dollar. BofA senkte nach den Zahlen von 720 auf 650 Dollar, Mizuho von 705 auf 610 Dollar, Goldman Sachs von 700 auf 675 Dollar. KeyBanc nennt 725 Dollar, Stifel hob auf 725 Dollar. Zurückhaltender sind Morgan Stanley (Hold, 550 Dollar), J.P. Morgan (Neutral, 575 Dollar) und RBC (Hold, 540 Dollar).
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Änderung
|Stifel
|Buy
|725 USD
|04.11.2026
|von 700 USD
|KeyBanc
|Buy
|725 USD
|04.11.2026
|bestätigt
|Goldman Sachs
|Buy
|675 USD
|04.11.2026
|von 700 USD
|Bernstein
|Buy
|650 USD
|23.11.2026
|bestätigt
|BofA
|Buy
|650 USD
|04.11.2026
|von 720 USD
|Mizuho
|Outperform
|610 USD
|04.11.2026
|von 705 USD
|Wedbush
|Buy
|600 USD
|13.11.2026
|bestätigt
|Oppenheimer
|Outperform
|600 USD
|08.11.2026
|Hochstufung von Perform
|J.P. Morgan
|Neutral
|575 USD
|04.11.2026
|von 550 USD
|Morgan Stanley
|Hold
|550 USD
|04.11.2026
|von 510 USD
|RBC
|Hold
|540 USD
|12.11.2026
|bestätigt
Kursziele und Ratings sind Einschätzungen der Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de; sie stammen aus der Zeit vor dem jüngsten Kursrückgang.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, 4. bis 23.11.2026
Bewertung
Wie hoch ist die AMD Aktie im Vergleich bewertet?
Auf das Gewinnkonsens 2027 von 17,63 Dollar gerechnet beträgt das KGV beim aktuellen Kurs rund 22, auf 2026 rund 47. Vor dem Rücksetzer bezahlte der Markt rund 30 Gewinne des Folgejahres, der Fünfjahresschnitt liegt bei etwa 34. Anfang November wurden für Nvidia rund 11 und für Broadcom rund 19 Folgejahresgewinne gezahlt, für AMD damals 32; diese Werte sind durch die Kursbewegungen überholt. Wer die AMD Aktie 2026 und 2027 vergleicht, muss zudem das Verwässerungsthema und die Abhängigkeit von den Helios-Lieferungen im Blick behalten.
Chart
Was sagt die Charttechnik zur AMD Aktie?
Beschreibend: Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 658,52 Dollar, das Tief bei 188,22 Dollar. Der Kurs notiert rund 42 Prozent unter dem Hoch und liegt nach dem Einbruch unter der 200-Tage-Linie, die am Dienstag bei rund 431 Dollar verlief; die 50-Tage-Linie lag bei rund 552 Dollar. Das Tagestief am Vormittag betrug 371,50 Dollar. Aktuelle Unterstützungs- und Widerstandsmarken lagen nicht vor. In den vergangenen 30 Tagen hat die Aktie rund ein Drittel verloren.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie bewerten Analysten die AMD Aktienprognose?
|Szenario
|Annahme Dritter
|Kursziele
|Bull
|Helios-Start gelingt, 2027-Umsatz über Konsens
|675–725 USD
|Base
|Wachstum wie geplant, aber niedrigere Sektor-Multiples
|575–650 USD
|Bear
|Lieferverzögerungen, Verwässerung, schwächere Nachfrage
|540–550 USD
Einschätzungen Dritter; die Zuordnung dient der Orientierung und ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Studien von Stifel, KeyBanc, Goldman Sachs, Bernstein, BofA, Mizuho, Morgan Stanley, RBC (November 2026)
Termine
Was beobachten Anleger bei der AMD Aktie jetzt?
1. und 2. Dezember: Anhörungen zu Nvidia mit möglicher Wirkung auf den Sektor.
Wann die registrierten Aktien verkauft werden dürfen, ist offen.
Anfang Februar 2027: voraussichtlich Zahlen zum vierten Quartal (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur AMD Aktienprognose
Wie lautet die AMD Aktienprognose der Analysten? Der Konsens von 30 Analysten liegt bei 27 Kaufen und 3 Halten, das durchschnittliche Kursziel bei rund 653 Dollar.
Warum fällt die AMD Aktie heute? Gründe sind der Sektorausverkauf, Zoll- und Zinssorgen sowie die Registrierung von rund 337 Millionen Aktien.
Was ist das Kursziel für die AMD Aktie? Die Spanne reicht von 540 bis 800 Dollar; Bernstein nennt 650 Dollar.
Wann legt AMD die nächsten Zahlen vor? Voraussichtlich Anfang Februar 2027.
Wie wächst AMD 2027? Konzernchefin Lisa Su erwartet mehr als 80 Prozent Umsatzwachstum; der Konsens liegt bei 95,9 Milliarden Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser wieder (u. a. Bernstein, BofA, Goldman Sachs, Mizuho, Morgan Stanley, J.P. Morgan, KeyBanc, Oppenheimer). Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen: Bernstein, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Mizuho, KeyBanc, Oppenheimer.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Advanced Micro Devices Inc. (AMD): Kaufen, Kursziel 650,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein (Buy, Kursziel 650 USD) sowie weitere genannte Häuser vom 23.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 17:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 17:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein (Buy, Kursziel 650 USD) sowie weitere genannte Häuser.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.