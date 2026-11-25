Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht. Am Montag hatte der Wiedereinstieg von Jensen Huang bei Nvidia den Chipsektor um rund 14 Prozent nach oben katapultiert, AMD gewann 6,8 Prozent auf 453,46 Dollar. Seither geht es abwärts: Am Dienstag setzte die US-Regierung zwei Nvidia-nahe Firmen aus Singapur auf eine Handelsliste für KI-Chips, 30 von 32 Halbleiterwerten fielen. Am Mittwoch kommen neue Zollpläne gegenüber 14 Handelspartnern und eine mit 3,3 Prozent höher als erwartete Kerninflation hinzu; der Nasdaq verliert zeitweise rund vier Prozent.

AMD-spezifisch kommt eine Aktienregistrierung hinzu: Nach Börsenschluss am Montag meldete der Konzern den möglichen Weiterverkauf von bis zu 336,9 Millionen Aktien an, rund 20,5 Prozent der ausstehenden Papiere. Der größte Teil sind Optionsscheine, die OpenAI und Meta im Zuge ihrer GPU-Abnahmeverträge erhalten haben (je bis zu 160 Millionen Aktien); dazu kommen rund 17 Millionen Aktien aus den Übernahmen von World Labs und Taalas. AMD erhält aus einem Weiterverkauf keine Erlöse. Die Optionsscheine selbst sind seit Oktober 2025 bekannt, die Registrierung rückt die mögliche Verwässerung aber in den Blick.