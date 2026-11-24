Die AMD Aktie (Ticker AMD, ISIN US0079031078) verliert am Dienstag rund 10 Prozent und notierte um 11:50 Uhr New Yorker Zeit (17:50 Uhr MEZ) bei etwa 406 US-Dollar, nach 453,46 Dollar am Montag. Die AMD Aktienprognose der Analysten sieht dagegen ganz anders aus: Im Schnitt liegt das Kursziel bei 652 Dollar, die Spanne reicht von 540 bis 800 Dollar. Wie passt das zusammen? Dieser Artikel ordnet die AMD Aktie Prognose ein: Unternehmensprognose, Konsensschätzungen, Kursziele Dritter und die Risiken, die der Markt gerade einpreist.
AMD Aktie Prognose: Analysten-Konsens bei 652 Dollar, die Aktie bei 406 – wer irrt: der Markt oder die Analysten?
Die AMD Aktie Prognose der Analysten liegt im Schnitt bei 652 Dollar Kursziel, doch die Aktie rutscht nach dem Huang-Rally um rund 10 Prozent auf etwa 406 Dollar. Was hinter der AMD Aktienprognose steckt, welche Kursziele gelten und was Anleger jetzt beobachten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices, Inc.
- Ticker
- AMD (Nasdaq)
- ISIN
- US0079031078
- 52-Wochen-Hoch
- 658,52 USD
- Nächste Zahlen
- Q4 2026, voraussichtlich Anfang Februar 2027
Stand: 24.11.2026, Kurs intraday, Schlusskurs des 24.11.2026 lag bei Redaktionsschluss nicht vor
Auslöser des Kursrutschs
Nach der Nvidia-Rally vom Montag nehmen Anleger im Chipsektor Gewinne mit; zusätzlich registrierte AMD per Formular S-3ASR rund 337 Millionen Aktien zum möglichen Wiederverkauf durch Dritte.
Unternehmensprognose
AMD stellt für das vierte Quartal 2026 einen Umsatz von rund 17 Milliarden US-Dollar in Aussicht, ein Plus von etwa 66 Prozent zum Vorjahr.
Analystenkonsens
28 von 31 Analysten raten laut TipRanks zum Kauf, 3 zum Halten, keiner zum Verkaufen; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 652 Dollar.
Gegenseite
Short-Seller Hunterbrook, mögliche Verwässerung durch Warrants und eine Bewertung von rund 50 Mal erwartetem Gewinn 2026 sind die zentralen Gegenargumente.
Was ist bei der AMD Aktie passiert?
Am Montag hatte Nvidia mit der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten den gesamten Chipsektor nach oben gezogen; AMD legte laut Financefeeds um 6,85 Prozent zu. Am Dienstag kehrt sich das um. Nach Angaben von TIKR verlieren Nvidia und Intel rund 7 Prozent, Arm rund 9 Prozent. GuruFocus beziffert den Rückgang der Halbleiterwerte insgesamt auf rund 7 Prozent.
Bei AMD kommt ein zweiter Faktor hinzu: Am Montagabend nach Handelsschluss reichte das Unternehmen ein Registrierungsformular (S-3ASR) ein, das den Wiederverkauf von bis zu 336.934.324 Aktien ermöglicht, laut TIKR rund 20,5 Prozent der ausstehenden Anteile. AMD verkauft dabei selbst keine Aktien und erhält keine Erlöse. Nach Darstellung von TIKR gehört der Großteil, etwa 320 Millionen Aktien, zu den Warrants, die OpenAI und Meta im Zuge ihrer Liefervereinbarungen erhalten haben. Die Registrierung bedeutet nur, dass ein Verkauf möglich wäre, nicht dass er stattfindet.
Wie sieht die Geschäftsentwicklung hinter der AMD Aktienprognose aus?
AMD ist einer der großen Anbieter von Prozessoren und KI-Beschleunigern. Das Rechenzentrumsgeschäft mit EPYC-Serverprozessoren und Instinct-GPUs ist inzwischen der wichtigste Umsatzträger. Die großen Kunden und Partner OpenAI und Meta haben jeweils Lieferungen von bis zu 6 Gigawatt Rechenleistung vereinbart und dafür Warrants auf bis zu je 160 Millionen AMD-Aktien erhalten, die an Abnahmemengen und Kursschwellen bis 600 US-Dollar gebunden sind (TIKR, Yahoo Finance).
Die Zahlen für das dritte Quartal 2026, vorgelegt am 3. November (Quelle: AMD Investor Relations), fielen deutlich aus: Der Umsatz stieg auf 13,377 Milliarden Dollar, ein Plus von 45 Prozent zum Vorjahr, das Rechenzentrum erzielte 8,546 Milliarden Dollar (+97 Prozent). Der Gewinn je Aktie lag nach GAAP bei 1,46 Dollar, bereinigt bei 2,09 Dollar. Für das vierte Quartal prognostiziert AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 3 Prozent) bei einer bereinigten Bruttomarge von etwa 55 Prozent.
|Jahr
|Konsens-EPS
|Erwartetes KGV
|2026
|8,14 USD
|ca. 50
|2027
|17,94 USD
|ca. 23
|2028
|26,74 USD
|ca. 15
KGV: eigene Rechnung auf Basis des Kurses von ca. 406 USD (24.11.2026, 17:50 Uhr MEZ) und der Konsens-EPS von WallStreetZen. TIKR nennt leicht abweichend 8,08 USD (2026) und 17,62 USD (2027).
Quelle: WallStreetZen (Konsens-EPS), TIKR, 24.11.2026
Die Zahlen zeigen, warum die Bewertungsdebatte so heiß ist: Auf Basis der Konsensschätzungen müsste sich der Gewinn je Aktie zwischen 2026 und 2027 mehr als verdoppeln. TIKR weist darauf hin, dass die Schätzungen für 2027 an die pünktliche Auslieferung der Helios-Rack-Systeme gekoppelt sind.
Wie lautet die AMD Aktienprognose der Analysten?
Nach Daten von TipRanks (Stand Schlusskurs 23. November, 31 Analysten) empfehlen 28 den Kauf, 3 das Halten und keiner den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 652,26 Dollar, das höchste 800 und das niedrigste 540 Dollar. WallStreetZen kommt auf einen Schnitt von 644 Dollar. Gemessen am Kurs von etwa 406 Dollar läge der Abstand zum Durchschnittsziel bei rund 60 Prozent; TipRanks selbst rechnet auf Basis des Vortagesschlusses mit rund 44 Prozent. Ein Kursziel ist eine Einschätzung des jeweiligen Hauses, keine Garantie.
Welches Kursziel trauen Analysten der AMD Aktie zu?
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Morgan Stanley
|Hold
|550 USD
|4.11.2026
|J.P. Morgan
|Hold
|575 USD
|4.11.2026
|Wells Fargo
|Strong Buy
|650 USD
|4.11.2026
|Oppenheimer
|Outperform (Hochstufung)
|600 USD
|9.11.2026
|Konsens (31 Analysten)
|28 Buy / 3 Hold / 0 Sell
|Ø 652 USD
|23.11.2026
Einstufungen und Kursziele geben die Einschätzung der jeweiligen Häuser wieder, nicht die von aktiencheck.de. Alte Ziele wurden in den Quellen nicht genannt.
Quelle: WallStreetZen (Einträge vom 4.11.2026), GuruFocus (Oppenheimer), TipRanks
Auffällig: Selbst die zurückhaltenden Häuser mit Hold-Einstufung liegen mit ihren Zielen deutlich über dem aktuellen Kurs. Entscheidend wird, ob die Analysten ihre Ziele nach dem jüngsten Rücksetzer anpassen; neue Änderungen nach dem 24. November lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
Ist die AMD Aktie 2026 und 2027 teuer oder günstig bewertet?
Auf Basis der 2026er-Schätzung liegt das erwartete KGV bei rund 50, auf 2027er-Basis bei rund 23. TIKR nennt für Montag ein Forward-KGV von rund 30 bei einem Fünf-Jahres-Schnitt von 34; die Abweichung ergibt sich aus unterschiedlichen Berechnungszeiträumen. Als Vergleich nennt TIKR für den Chipdesigner Arm ein Forward-KGV von rund 69. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie laut 24/7 Wall St. trotz der jüngsten Verluste noch rund 100 Prozent im Plus; das 52-Wochen-Hoch beträgt 658,52 Dollar.
Was sagt die Charttechnik zur AMD Aktie?
Nach Angaben von Investinglive (Stand 19.11.) verläuft die steigende 200-Tage-Linie bei 428,55 Dollar, eine Unterstützungszone liegt zwischen 422 und 438 Dollar. Mit dem Kurs von etwa 406 Dollar notiert die Aktie nach dieser Rechnung darunter. Oberhalb markieren 478,20 Dollar (Fibonacci-Marke) sowie 526,45 und 554,24 Dollar frühere Widerstände. Charttechnische Marken sind beschreibend und keine Prognose.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutieren Analysten die AMD Aktienprognose?
|Szenario
|Argumentation Dritter
|Voraussetzung
|Bull
|Helios-Auslieferungen starten wie geplant, Gewinn je Aktie 2027 nahe 18 USD
|Q4-Umsatz von ca. 17 Mrd. USD wird erreicht
|Base
|Wachstum bleibt hoch, Bewertung pendelt um den Fünf-Jahres-Schnitt
|Marge hält bei ca. 55 %
|Bear
|Verwässerung durch Warrants, Exportrisiko China, hohe Erwartungen
|Verzögerungen bei Helios oder Regulierung
Quelle: TIKR, TipRanks, WallStreetZen; Zusammenfassung der Argumente Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de
Was beobachten Anleger bei der AMD Aktie jetzt?
Wichtig sind drei Punkte: ob tatsächlich Aktien aus dem registrierten Paket verkauft werden, ob AMD zu den Vorwürfen von Hunterbrook Stellung nimmt und ob Analysten ihre Kursziele nach dem Rücksetzer verändern. Der nächste feste Termin sind die Zahlen zum vierten Quartal, die laut TIKR Anfang Februar 2027 erwartet werden und bei denen die bereinigte Bruttomarge mindestens 55 Prozent betragen soll. Ein bestätigter Termin lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
FAQ: Die wichtigsten Fragen zur AMD Aktie Prognose
Was ist die aktuelle AMD Aktienprognose der Analysten? Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 652 Dollar, bei 28 Kauf-, 3 Halten- und keiner Verkaufen-Empfehlung.
Welches Kursziel hat die AMD Aktie? Die Spanne der Kursziele reicht von 540 bis 800 Dollar. Jedes Ziel ist die Einschätzung des jeweiligen Hauses.
Warum fällt die AMD Aktie heute? Anleger nehmen nach der Nvidia-Rally Gewinne im Chipsektor mit; hinzu kommt die Registrierung von rund 337 Millionen Aktien zum Wiederverkauf.
Wie hoch ist die Unternehmensprognose von AMD? Für das vierte Quartal 2026 rechnet AMD mit rund 17 Milliarden Dollar Umsatz und einer bereinigten Bruttomarge von etwa 55 Prozent.
Wann legt AMD die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal werden nach Angaben von TIKR Anfang Februar 2027 erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufungen und Kursziele von Morgan Stanley, J.P. Morgan, Wells Fargo und Oppenheimer stammen von den genannten Häusern. Offenlegungen: Morgan Stanley, J.P. Morgan, Wells Fargo, Oppenheimer.
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