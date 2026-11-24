Am Montag hatte Nvidia mit der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten den gesamten Chipsektor nach oben gezogen; AMD legte laut Financefeeds um 6,85 Prozent zu. Am Dienstag kehrt sich das um. Nach Angaben von TIKR verlieren Nvidia und Intel rund 7 Prozent, Arm rund 9 Prozent. GuruFocus beziffert den Rückgang der Halbleiterwerte insgesamt auf rund 7 Prozent.

Bei AMD kommt ein zweiter Faktor hinzu: Am Montagabend nach Handelsschluss reichte das Unternehmen ein Registrierungsformular (S-3ASR) ein, das den Wiederverkauf von bis zu 336.934.324 Aktien ermöglicht, laut TIKR rund 20,5 Prozent der ausstehenden Anteile. AMD verkauft dabei selbst keine Aktien und erhält keine Erlöse. Nach Darstellung von TIKR gehört der Großteil, etwa 320 Millionen Aktien, zu den Warrants, die OpenAI und Meta im Zuge ihrer Liefervereinbarungen erhalten haben. Die Registrierung bedeutet nur, dass ein Verkauf möglich wäre, nicht dass er stattfindet.