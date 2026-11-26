Mehrere Nachrichten trafen die Aktie in kurzer Folge. Am 19. und 20. November veröffentlichte die Research-Firma Hunterbrook einen kritischen Bericht zu Firmware und China-Bezug von AMD-Produkten, den das Unternehmen zurückweist. Gleichzeitig sorgten neue Regeln der US-Regierung für Exportlizenzen für Verunsicherung. Am 23. November erholte sich der Titel um rund 6,8 Prozent, nachdem Nvidia-Chef Jensen Huang an die Konzernspitze zurückgekehrt war.

Am 24. November folgte der nächste Rückschlag: Laut Berichten setzten die USA ein Unternehmen aus dem Umfeld von Alibaba (Megaspeed) auf die Handelsschwarzliste, zudem registrierte AMD 336,9 Millionen Aktien zum Wiederverkauf, rund 20,5 Prozent der ausstehenden Aktien, überwiegend im Zusammenhang mit Warrants für OpenAI und Meta. Am 25. November kamen Zollvorschläge gegen 14 Handelspartner und neue Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen hinzu. Der Halbleiterindex fiel zeitweise um mehr als acht Prozent, schloss aber deutlich höher.