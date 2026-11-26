Die AMD Aktie (ISIN US0079031078, Ticker AMD) bleibt der Gradmesser für den KI-Chip-Boom: Zum letzten Handelstag vor Thanksgiving schloss sie an der Nasdaq bei 406,03 US-Dollar, ein Minus von 1,75 Prozent. Im Tagesverlauf rutschte sie zeitweise bis auf 373,02 Dollar ab. Die AMD Aktienprognose der Analysten ist trotzdem klar: Das durchschnittliche AMD Kursziel liegt bei rund 652 Dollar, mehr als 60 Prozent über dem Schlusskurs.
AMD Aktie Prognose: 37 Prozent unter dem Rekord, doch Analysten sehen im Schnitt 652 Dollar – was belastet die Aktie jetzt?
Die AMD Aktie schloss vor Thanksgiving bei 406,03 Dollar, rund 37 Prozent unter dem Rekordschluss vom Oktober. Die AMD Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch optimistisch: Konsens-Kursziel rund 652 Dollar. Wir ordnen Zahlen, Risiken und Kursziele ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices, Inc., Santa Clara
- ISIN / Ticker
- US0079031078 / AMD
- Handelsplatz
- Nasdaq (USD)
- Umsatz Q3 2026
- 13,377 Mrd. $ (+45 %)
- Ausblick Q4 2026
- ca. 17 Mrd. $ (±3 %)
- Dividende
- keine
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Anfang Februar 2027
Stand: 25.11.2026, Letzter Schlusskurs; US-Börsen sind am 26.11.2026 wegen Thanksgiving geschlossen
Am heutigen Donnerstag ruht der US-Handel, die Kurse stammen deshalb vom Mittwoch. An der Börse in Deutschland wird die AMD Aktie dennoch gehandelt und reagiert auf die Erholung der Technologiewerte. Warum steht die AMD Aktie unter Druck, und wie belastbar ist die AMD Aktie Prognose der Analysten? Dieser Beitrag fasst Zahlen, Kursziele und Argumente Dritter zusammen; ein eigenes Kursziel gibt aktiencheck.de nicht ab.
Rekord im Oktober, Rücksetzer im November
Rekordschluss 649,42 Dollar am 6. Oktober, zuletzt 406,03 Dollar. Allein am 24. November verlor die Aktie rund 8,9 Prozent auf 413,27 Dollar.
Starke Zahlen, aber Gegenwind
Umsatz im dritten Quartal +45 Prozent, Rechenzentrumsumsatz +97 Prozent; belastet wird die Aktie von Short-Vorwürfen, Exportregeln, Zöllen und Verwässerungssorgen.
Konsens: Kaufen
28 Kaufempfehlungen, 3 Halteempfehlungen, keine Verkaufsempfehlung laut einer Auswertung von 31 Analysten.
Auslöser
Warum steht die AMD Aktie unter Druck?
Mehrere Nachrichten trafen die Aktie in kurzer Folge. Am 19. und 20. November veröffentlichte die Research-Firma Hunterbrook einen kritischen Bericht zu Firmware und China-Bezug von AMD-Produkten, den das Unternehmen zurückweist. Gleichzeitig sorgten neue Regeln der US-Regierung für Exportlizenzen für Verunsicherung. Am 23. November erholte sich der Titel um rund 6,8 Prozent, nachdem Nvidia-Chef Jensen Huang an die Konzernspitze zurückgekehrt war.
Am 24. November folgte der nächste Rückschlag: Laut Berichten setzten die USA ein Unternehmen aus dem Umfeld von Alibaba (Megaspeed) auf die Handelsschwarzliste, zudem registrierte AMD 336,9 Millionen Aktien zum Wiederverkauf, rund 20,5 Prozent der ausstehenden Aktien, überwiegend im Zusammenhang mit Warrants für OpenAI und Meta. Am 25. November kamen Zollvorschläge gegen 14 Handelspartner und neue Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen hinzu. Der Halbleiterindex fiel zeitweise um mehr als acht Prozent, schloss aber deutlich höher.
Geschäftsmodell
Wie verdient AMD sein Geld?
AMD entwickelt Prozessoren und Beschleuniger. Das Segment Data Center mit EPYC-Serverprozessoren und Instinct-KI-Beschleunigern ist der Wachstumstreiber, daneben stehen Client und Gaming (PC-Prozessoren, Grafikkarten, Konsolenchips) sowie Embedded. Im dritten Quartal 2026 erzielte der Konzern 8,546 Milliarden Dollar im Rechenzentrumsgeschäft (+97 Prozent), 3,722 Milliarden Dollar in Client und Gaming (–8 Prozent) und 1,109 Milliarden Dollar im Embedded-Geschäft (+29 Prozent).
Zahlen und Ausblick
Wie stark wachsen Umsatz und Gewinn der AMD Aktie?
Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal auf 13,377 Milliarden Dollar (+45 Prozent). Die bereinigte Bruttomarge lag bei 56 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 2,09 Dollar (nach US-GAAP 1,46 Dollar). Der freie Cashflow betrug 554 Millionen Dollar. Den Barmitteln von 15,8 Milliarden Dollar standen Schulden von 7,1 Milliarden Dollar gegenüber. Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 3 Prozent) bei einer bereinigten Bruttomarge von etwa 55 Prozent in Aussicht. Konzernchefin Lisa Su sprach laut Berichten für 2027 von einem Wachstum von mehr als 80 Prozent.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|–
|ca. 90,8 Mrd. $
|ca. 126,8 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|ca. 8,10 $
|ca. 17,6–17,9 $
|ca. 26,70 $
|KGV (rechnerisch)
|ca. 50
|ca. 23
|ca. 15
Konsens der Analysten, Stand November 2026; Umsatz 2026 nicht belegt. KGV rechnerisch auf Basis des Schlusskurses von 406,03 $ (eigene Rechnung, keine Prognose).
Quelle: Analystenschätzungen, Stand November 2026
Analysten
Wie lautet die AMD Aktienprognose der Analysten?
Nach einer Auswertung von 31 Analysten empfehlen 28 die Aktie zum Kauf, drei zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel für die AMD Aktie liegt bei 652 Dollar, die Spanne reicht von 540 bis 800 Dollar. Eine andere Zählung mit 55 Häusern kommt auf 44 Kaufempfehlungen und ein Durchschnittsziel von 658 Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs ergibt sich ein rechnerisches Potenzial von über 60 Prozent. Das ist eine Rechengröße, keine Kursaussage.
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|Goldman Sachs
|Buy
|700 → 675 $
|04.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|650 $
|23.11.2026
|StoneX
|Buy
|685 $
|23.11.2026
|JPMorgan
|Hold
|550 → 575 $
|nach Q3-Zahlen (Nov. 2026)
|Stifel
|k. A.
|700 → 725 $
|nach Q3-Zahlen (Nov. 2026)
|UBS
|k. A.
|730 → 700 $
|nach Q3-Zahlen (Nov. 2026)
|Bank of America
|k. A.
|720 → 650 $
|nach Q3-Zahlen (Nov. 2026)
|Wells Fargo
|k. A.
|700 → 650 $
|nach Q3-Zahlen (Nov. 2026)
|Mizuho
|k. A.
|705 → 610 $
|nach Q3-Zahlen (Nov. 2026)
|Piper Sandler
|k. A.
|600 → 650 $
|nach Q3-Zahlen (Nov. 2026)
Ratings und Kursziele Dritter. Datumsangaben nach Veröffentlichung der Studien; bei einigen Häusern wurde das Rating nicht belegt (k. A.). Keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Studien der genannten Analystenhäuser
Auffällig: Die meisten Häuser hielten nach den Zahlen vom 3. November an ihren Kaufempfehlungen fest, senkten aber vielfach die Ziele – bei Bank of America von 720 auf 650 Dollar, bei Mizuho von 705 auf 610 Dollar. Stifel hob dagegen von 700 auf 725 Dollar an. Kursziele, die nach den Kursrückgängen vom 24. und 25. November gesenkt wurden, sind bislang nicht belegt.
Bewertung
Wie teuer ist die AMD Aktie im Branchenvergleich?
Auf Basis der Konsensschätzungen ergibt sich für 2027 ein KGV von rund 23 und für 2028 von etwa 15, nach rund 50 für 2026. Das Wachstum liegt im Vergleich zu den großen KI-Chipkonzernen im Mittelfeld: Nvidia steigerte den Umsatz im jüngsten Quartal um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar und stellte 130 Milliarden Dollar für das nächste Quartal in Aussicht, Broadcom wuchs zuletzt um 86 Prozent. AMD kam auf 45 Prozent, wuchs aber im Rechenzentrumsgeschäft mit 97 Prozent ähnlich schnell.
|Unternehmen
|Umsatzwachstum
|Hinweis
|AMD
|+45 %
|Q3 2026, Rechenzentrum +97 %
|Nvidia
|+103 %
|115,8 Mrd. $, Ausblick 130 Mrd. $
|Broadcom
|+86 %
|Q3 des Geschäftsjahres
Jeweils letzter berichteter Quartalsumsatz im Vergleich zum Vorjahr laut Unternehmensangaben. Geschäftsjahre der Unternehmen unterschiedlich.
Quelle: Unternehmensmitteilungen, Stand November 2026
Chart
Was sagt die Charttechnik zur AMD Aktie?
Die AMD Aktie notiert klar unter ihrer 50-Tage-Linie und nach den meisten Datenanbietern auch unter der 200-Tage-Linie; die Angaben zu Letzterer schwanken je nach Quelle zwischen etwa 429 und 515 Dollar. Als Unterstützungen gelten Marken um 402 bis 404 Dollar sowie 383 und 372 Dollar; letztere entspricht in etwa dem Tagestief vom 25. November bei 373,02 Dollar. Der Relative-Stärke-Index liegt je nach Anbieter zwischen 34 und 43 und signalisiert eine angeschlagene, aber nicht eindeutig überverkaufte Lage. Diese Einordnung ist beschreibend und keine Prognose.
Szenarien
Bull-, Base- und Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die AMD Aktie?
|Szenario
|Argumente
|Genannt von
|Bull-Case
|Server-CPU- und Rechenzentrums-KI-Wachstum, Auftragsvolumen mit OpenAI und Meta, 2027 Wachstum von über 80 % laut Konzernchefin
|Goldman Sachs, Bernstein, StoneX, Stifel
|Base-Case
|Konsens-Kursziele um 650 $, Wachstum stark, aber Bewertung hängt an der Fortsetzung des KI-Investitionsbooms
|Analystenkonsens
|Bear-Case
|Schwaches Client-Geschäft, Verwässerung durch Warrants, Exportrisiken und Zölle, Short-Vorwürfe
|KeyBanc, unabhängige Analysten
Argumente stammen von den genannten Analystenhäusern und Marktbeobachtern. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Prognose ab.
Quelle: Studien von Goldman Sachs, Bernstein, StoneX, KeyBanc, Stifel und weiteren Beobachtern
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der AMD Aktie jetzt?
27. November: Verkürzter US-Handel nach Thanksgiving, dünne Umsätze.
Anfang Dezember: Entwicklung bei den US-Exportregeln und den Zolldiskussionen.
Anfang Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal 2026 (Termin voraussichtlich, nicht bestätigt).
AMD zahlt keine Dividende.
FAQ
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Wie lautet die AMD Aktienprognose der Analysten? Nach einer Auswertung von 31 Analysten raten 28 zum Kauf, drei zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 652 Dollar.
Welches Kursziel hat die AMD Aktie? Die Spanne reicht von 540 bis 800 Dollar. Goldman Sachs nannte am 4. November 675 Dollar, Bernstein am 23. November 650 Dollar.
Warum fällt die AMD Aktie? Zum Druck trugen Short-Vorwürfe, Exportregeln, die Schwarzlisten-Nachricht, die Registrierung von Aktien zum Wiederverkauf, Zollvorschläge und Zweifel an der KI-Rendite bei.
Wie entwickelt sich die AMD Aktie 2026 und 2027? Der Konsens rechnet mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von rund 8,10 Dollar für 2026 und etwa 17,6 bis 17,9 Dollar für 2027.
Wann gibt es die nächsten Zahlen zur AMD Aktie? Die Zahlen zum vierten Quartal werden voraussichtlich Anfang Februar 2027 erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Kursziele und Einstufungen externer Analystenhäuser wieder (u. a. Goldman Sachs, Bernstein, StoneX, JPMorgan, Stifel, UBS, Bank of America, Wells Fargo, Mizuho, Piper Sandler). Es handelt sich nicht um eine Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen der Häuser: Goldman Sachs, UBS, Bernstein, JPMorgan, Stifel, Mizuho, Wells Fargo.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Advanced Micro Devices Inc. (AMD): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenhäuser Goldman Sachs, Bernstein, StoneX, JPMorgan, Stifel, UBS u. a. (siehe Tabelle) vom 23.11.2026, 15:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenhäuser Goldman Sachs, Bernstein, StoneX, JPMorgan, Stifel, UBS u. a. (siehe Tabelle).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.