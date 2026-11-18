Es ist ein Tag der Gegensätze im Chipsektor. Die Nvidia Aktie fiel am Mittwoch trotz Rekordzahlen den fünften Tag in Folge, die AMD Aktie dagegen legte kräftig zu. Vom Tagestief bei rund 495 Dollar kletterte sie bis auf knapp 527 Dollar, am späten Abend zeigte eine Indikation von Société Générale ein Plus von 5,3 Prozent auf rund 530 Dollar. Damit holt AMD einen großen Teil der Verluste der beiden Vortage auf: Am Montag und Dienstag hatte die Aktie zusammen mehr als 13 Prozent verloren, weil Anleger vor den Nvidia-Zahlen Chipwerte verkauften.
AMD Aktie: Nvidia fällt, AMD steigt – der Herausforderer nutzt die Schwäche des Marktführers
Während die Nvidia Aktie den fünften Tag in Folge verliert, legt die AMD Aktie um mehr als 5 Prozent zu. Eine abgeschlossene Milliardenübernahme, Hochstufungen von Analysten und die Führungskrise beim Rivalen geben Rückenwind. Die große Analyse: was hinter dem Comeback steckt, welche Kursziele die Häuser nennen und wo die Risiken liegen.
Die Treiber
Drei Gründe für den Kurssprung
Entwarnung durch Nvidia
Nvidia meldete rund 115,8 Milliarden Dollar Umsatz und übertraf die Erwartungen deutlich. Das beruhigte Sorgen um die Nachfrage nach KI-Rechenzentren – davon profitiert die ganze Branche.
Abgeschlossene Übernahme
AMD hat den Kauf des Chip-Entwicklers Taalas aus Toronto für rund 2,9 Milliarden Dollar abgeschlossen. Taalas entwickelt Chips für die Inferenz, also das Ausführen trainierter KI-Modelle.
Hochstufungen
Oppenheimer und William Blair haben ihre Einstufungen angehoben. Oppenheimer nennt ein Kursziel von 600 Dollar.
Strategisch baut AMD sein KI-Geschäft gezielt aus. Neben Taalas hat der Konzern laut Invezz auch die Übernahme des KI-Forschungsunternehmens World Labs abgeschlossen, das von der Informatikerin Fei-Fei Li gegründet wurde. Der Kaufpreis lag bei rund 8,2 Milliarden Dollar in Aktien. Das Kerngeschäft läuft bereits auf Hochtouren: Der Umsatz mit Rechenzentren hat sich im jüngsten Quartal fast verdoppelt, auf 8,5 Milliarden Dollar. Laut Konzernchefin Lisa Su soll dieser Bereich künftig rund 80 Prozent der Nachfrage ausmachen. Für die AMD Aktie bedeutet das: Sie wird immer stärker zu einer reinen KI-Wette.
Die Chance
Kann AMD bei Nvidia Boden gutmachen?
Die Führungskrise beim Marktführer eröffnet AMD neue Möglichkeiten. Rolf Bulk, Analyst beim Marktforscher Futurum, sagte dem Sender CNBC, AMD und Broadcom könnten deutlich aufholen, während sich Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang neu sortiert. Große Cloud-Konzerne und KI-Entwickler wollen ihre Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten verringern. Jeder Auftrag, der an AMD statt an Nvidia geht, stärkt die AMD Aktie – allerdings bleibt Nvidia beim Umsatz mit KI-Chips noch weit voraus.
Die Schwäche des Marktführers ist die Chance des Herausforderers – aber noch kein Machtwechsel.
Die Analysten
Was die Häuser für die AMD Aktie erwarten
Die Einschätzungen der Häuser – keine Prognose der Redaktion – sind überwiegend optimistisch. Oppenheimer stufte die Aktie von Perform auf Outperform hoch und nennt ein Kursziel von 600 Dollar. Auch William Blair hob seine Einstufung an. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut Yahoo Finance bei rund 640 Dollar. TipRanks führt die AMD Aktie mit einem Konsens von Strong Buy.
Die Risiken
Warum die Fahrt holprig bleiben dürfte
Die AMD Aktie ist eine der schwankungsreichsten Aktien im Nasdaq 100. Allein am 5. November verlor sie an einem einzigen Tag mehr als 17 Prozent. Nach der Erholung notiert sie deutlich über ihrer 200-Tage-Linie von rund 426 Dollar. Die Integration der Zukäufe, der harte Wettbewerb mit Nvidia und die Frage, wie lange die großen Cloud-Konzerne ihre Investitionen noch steigern, bleiben die entscheidenden Risiken für die AMD Aktie.
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Warum steigt die AMD Aktie heute?
Starke Nvidia-Zahlen haben Sorgen um die KI-Nachfrage gedämpft. Dazu kommen der Abschluss der Taalas-Übernahme und Hochstufungen von Analysten.
Was ist Taalas?
Ein Chip-Entwickler aus Toronto, der Chips für das Ausführen von KI-Modellen entwickelt. AMD hat ihn für rund 2,9 Milliarden Dollar übernommen.
Welches Kursziel nennen Analysten für die AMD Aktie?
Oppenheimer nennt 600 Dollar, der Durchschnitt liegt bei rund 640 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Profitiert AMD von der Krise bei Nvidia?
Analysten wie Rolf Bulk von Futurum sehen die Chance, dass AMD Marktanteile gewinnt. Nvidia bleibt aber klarer Marktführer bei KI-Chips.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.