Warum steigt die AMD Aktie heute?

Starke Nvidia-Zahlen haben Sorgen um die KI-Nachfrage gedämpft. Dazu kommen der Abschluss der Taalas-Übernahme und Hochstufungen von Analysten.

Was ist Taalas?

Ein Chip-Entwickler aus Toronto, der Chips für das Ausführen von KI-Modellen entwickelt. AMD hat ihn für rund 2,9 Milliarden Dollar übernommen.

Welches Kursziel nennen Analysten für die AMD Aktie?

Oppenheimer nennt 600 Dollar, der Durchschnitt liegt bei rund 640 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Profitiert AMD von der Krise bei Nvidia?

Analysten wie Rolf Bulk von Futurum sehen die Chance, dass AMD Marktanteile gewinnt. Nvidia bleibt aber klarer Marktführer bei KI-Chips.