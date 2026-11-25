Eine Geschäftsmeldung von AMD gibt es nicht. Der Kurs fällt mit dem gesamten Chipsektor, den am Mittwoch drei Dinge belasten: eine auf 3,8 Prozent gestiegene US-Inflation, neue Zollvorschläge der Regierung und die anhaltende Flucht aus KI-Aktien.

Bei AMD kommt ein eigener Faktor hinzu. Am Montag wurde nach Medienberichten ein Wertpapierprospekt eingereicht, der den Weiterverkauf von rund 336,9 Millionen bestehenden Aktien abdeckt. AMD gibt dabei keine neuen Aktien aus und erhält kein Geld. Für den Markt zählt aber, dass ein großer Aktionär künftig in großem Umfang verkaufen könnte.