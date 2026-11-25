Die runde Marke hat nicht gehalten. Die AMD Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Handelssymbol: AMD, US-Handelssymbol: AMD) verliert am Mittwoch zum Handelsstart 9,35 Prozent auf 374,64 Dollar und fällt damit klar unter 400 Dollar. Advanced Micro Devices gehört erneut zu den größten Nasdaq100 Verlierern. Schon am Dienstag hatte das Papier knapp 9 Prozent verloren.
AMD Aktie: Nasdaq100 Verlierer rutscht unter 400 Dollar – minus 9 Prozent zum Handelsstart
Die AMD Aktie zählt zum Handelsstart zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Der Chipkonzern fällt um 9,35 Prozent auf 374,64 Dollar und durchbricht die Marke von 400 Dollar. Neben dem Ausverkauf im Sektor belastet ein Papier, das den Verkauf von Hunderten Millionen Aktien ermöglicht. Die Analyse zeigt die Hintergründe.
Die Gründe für den Kursverlust
Sektorschwäche plus Angebotsdruck
Eine Geschäftsmeldung von AMD gibt es nicht. Der Kurs fällt mit dem gesamten Chipsektor, den am Mittwoch drei Dinge belasten: eine auf 3,8 Prozent gestiegene US-Inflation, neue Zollvorschläge der Regierung und die anhaltende Flucht aus KI-Aktien.
Bei AMD kommt ein eigener Faktor hinzu. Am Montag wurde nach Medienberichten ein Wertpapierprospekt eingereicht, der den Weiterverkauf von rund 336,9 Millionen bestehenden Aktien abdeckt. AMD gibt dabei keine neuen Aktien aus und erhält kein Geld. Für den Markt zählt aber, dass ein großer Aktionär künftig in großem Umfang verkaufen könnte.
Möglicher Aktienüberhang
Stehen Hunderte Millionen Aktien zum Verkauf bereit, drückt das auf die Kurserwartungen.
Exportbeschränkungen
Die US-Regierung setzte am Dienstag zwei Abnehmer von KI-Chips in Asien auf eine Handelssperrliste. Das schürt die Sorge vor weiteren Einschränkungen.
Inflation und Zinsen
Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher und belastet hoch bewertete Wachstumswerte.
Abkehr von KI-Aktien
Nvidia verliert zum Handelsstart mehr als 8 Prozent, Micron rund 10 Prozent.
Einordnung
Starkes Jahr, harte Woche
Der Absturz trifft ein Unternehmen, dessen Geschäft glänzend läuft. Die Rechenzentrumssparte erzielte im dritten Quartal einen Rekordumsatz von 8,5 Milliarden Dollar, knapp zwei Drittel der gesamten Erlöse. Bis Dienstag lag die AMD Aktie seit Jahresbeginn noch mehr als 90 Prozent im Plus.
Diese Gewinne erklären einen Teil des Verkaufsdrucks. Wer hohe Buchgewinne hat, sichert sie in unruhigen Zeiten. In fünf Handelstagen hat der Nasdaq100 Verlierer rund 28 Prozent seines Wertes eingebüßt. AMD gilt als die Aktie, die am empfindlichsten auf Erwartungen an KI-Investitionen reagiert, nach oben wie nach unten.
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Warum ist die AMD Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Der Chipsektor fällt am 25. November 2026 wegen höherer Inflation, neuer Zollpläne und der Flucht aus KI-Aktien. Bei AMD belastet zusätzlich ein Prospekt, der den Weiterverkauf von rund 336,9 Millionen Aktien ermöglicht. Die Aktie verliert zum Handelsstart 9,35 Prozent.
Gibt AMD neue Aktien aus?
Nach Medienberichten nicht. Der Prospekt betrifft bestehende Aktien, AMD erhält keinen Erlös.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der AMD Aktie?
Die ISIN lautet US0079031078, die WKN 863186. An der Nasdaq und in Deutschland wird die Aktie unter AMD gehandelt.
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