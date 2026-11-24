Ein klarer Auslöser lässt sich für die AMD-Aktie nicht benennen. Wahrscheinlicher ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren: Am Morgen sorgte der enttäuschende Ausblick von Analog Devices für Verunsicherung im Halbleitersektor. Hinzu kommt, dass Chipwerte, die in den vergangenen Monaten stark gelaufen waren, empfindlich auf jede Stimmungsverschlechterung reagieren. Anleger nehmen in solchen Phasen Gewinne mit und schichten in defensivere Branchen um, zum Beispiel in Biotech-Werte, die am Dienstag zu den Gewinnern im Nasdaq 100 zählen.