Die AMD Aktie (ISIN: US0079031078, FSE: AMD, Nasdaq: AMD) steht am Dienstag ganz oben auf der Liste der Nasdaq 100 Verlierer. Am Nachmittag notiert Advanced Micro Devices mit einem Minus von 9,65 Prozent bei rund 409,71 US-Dollar. Nur der Chiphersteller Analog Devices verliert im Nasdaq 100 noch deutlicher. Eine eigene Unternehmensnachricht von AMD gibt es nicht, der Kursrutsch fügt sich in eine breite Schwäche der Halbleiterwerte ein.
AMD Aktie: Nasdaq 100 Verlierer mit Minus 9,7 Prozent – Chipsektor unter Druck
Die AMD Aktie gehört am Dienstag zu den größten Nasdaq 100 Verlierern: Der Chipkonzern verliert am Nachmittag fast 10 Prozent und fällt auf rund 410 US-Dollar. Ein Unternehmensereignis gibt es nicht, die Schwäche trifft den ganzen Halbleitersektor. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust und was jetzt für und gegen die Aktie spricht.
Die Gründe für den Kursverlust
Wenn die ganze Branche Gewinne mitnimmt
Ein klarer Auslöser lässt sich für die AMD-Aktie nicht benennen. Wahrscheinlicher ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren: Am Morgen sorgte der enttäuschende Ausblick von Analog Devices für Verunsicherung im Halbleitersektor. Hinzu kommt, dass Chipwerte, die in den vergangenen Monaten stark gelaufen waren, empfindlich auf jede Stimmungsverschlechterung reagieren. Anleger nehmen in solchen Phasen Gewinne mit und schichten in defensivere Branchen um, zum Beispiel in Biotech-Werte, die am Dienstag zu den Gewinnern im Nasdaq 100 zählen.
Schwäche im Chipsektor
Neben AMD stehen mit Micron, Sandisk und Astera Labs weitere Halbleiterwerte unter den größten Nasdaq 100 Verlierern.
Hohe Erwartungen an KI-Chips
AMD gilt als einer der wichtigsten Herausforderer im Markt für KI-Beschleuniger. Zweifel an der Nachfrage oder an der Finanzierung neuer Rechenzentren treffen solche Werte besonders stark.
Umschichtung
Während Chipwerte fallen, gewinnen defensive Biotech-Aktien. Das spricht für eine Rotation innerhalb des Index.
Einordnung
Ein Tag, kein Strategiewechsel
AMD hat sein Geschäft an diesem Dienstag nicht verändert, auch keine Prognose gesenkt. Der Kursrückgang spiegelt die Stimmung am Chipmarkt, nicht eine neue Unternehmenslage. Für Anleger ist das Risiko dennoch real: Gerade Werte mit hoher Bewertung können in nervösen Marktphasen überdurchschnittlich stark schwanken. Der Nasdaq 100 Verlierer AMD bleibt deshalb ein Wert, der stark vom Sentiment rund um künstliche Intelligenz abhängt.
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Warum ist die AMD Aktie Nasdaq 100 Verlierer?
Die AMD Aktie fällt am 24. November 2026 um fast 10 Prozent. Es gibt keine eigene Unternehmensnachricht; die Schwäche trifft den gesamten Halbleitersektor.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der AMD Aktie?
Die ISIN lautet US0079031078, die WKN 863186. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel AMD gehandelt.
Wie tief ist die AMD Aktie gefallen?
Am Nachmittag notiert die Aktie laut Indikation bei rund 409,71 US-Dollar, ein Minus von 9,65 Prozent. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.
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