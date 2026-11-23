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AMD Aktie: 24 Prozent weg in fünf Tagen – jetzt der Nachtsprung – Ist die Panik vorbei?

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 08:25 3 Min.

Die AMD Aktie verlor am Freitag 13 Prozent und hat in einer Woche fast ein Viertel ihres Werts eingebüßt. Nachbörslich und im Nachthandel geht es deutlich nach oben. Wir analysieren die China-Vorwürfe, die Rekordzahlen und warum Analysten an Kaufempfehlungen festhalten.

Bild: AMD (Pressebild EPYC 9006), Zuschnitt ohne Logo aus Medium 3685

Die AMD Aktie schlägt zurück: Nach dem Einbruch um 13,25 Prozent auf 424,39 US-Dollar am Freitag zog sie bereits nachbörslich auf 439,44 Dollar an, ein Plus von 3,55 Prozent. Im Nachthandel setzte sich die Erholung fort, laut KuCoin legte die AMD Aktie rund 5 Prozent zu. Damit gehört der Chipkonzern zu den wichtigsten Market Movern der Nacht an der Nasdaq. Nachbörslicher Kurs 439,44 $ Plus nachbörslich +3,55 % Rekordumsatz im Q3 13,4 Mrd. $ Durchschnittliches Kursziel 652,26 $ Quelle : StockAnalysis, KuCoin, Unternehmensangaben Q3 2026 Der Absturz China-Bericht, Anwälte und ein Börsengang Die AMD Aktie hat eine der härtesten Wochen ihrer jüngeren Geschichte hinter sich. In fünf Handelstagen verlor sie mehr als 24 Prozent. Am Donnerstag hatte ein Bericht über die Einhaltung von US-Exportregeln bei Verkäufen nach China die Aktie um fast 8 Prozent gedrückt. Am Freitag folgten weitere 13 Prozent. Zusätzlichen Druck brachten Ankündigungen mehrerer Kanzleien, darunter SBS Law, die mögliche Sammelklagen von Aktionären prüfen. Dabei geht es um die Frage, ob das Unternehmen Anleger über Verbindungen zu IEIT Systems in die Irre geführt hat. Eine Klage ist damit noch nicht eingereicht. Zudem belastete der holprige Börsenstart von Anthropic die gesamte KI-Branche. Die Zahlen Rekordquartal trotz Kurssturz Fundamental steht AMD stark da. Im dritten Quartal erzielte der Konzern einen Rekordumsatz von 13,4 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,09 Dollar und damit über der Konsensschätzung von 1,95 Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs laut KuCoin um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar, getragen von Rekordverkäufen der Instinct-Beschleuniger und der EPYC-Prozessoren. Für den Rebound sorgt vor allem der Gesamtmarkt: Die Nasdaq-100-Futures stiegen zum Wochenstart um rund 3 Prozent. Laut KuCoin hält JPMorgan an der bullischen KI-Haltung fest. Die Analysten bleiben überwiegend positiv: 28 Häuser empfehlen den Kauf, 3 das Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 652,26 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die AMD Aktie spricht Rekordumsatz und Gewinn über den Erwartungen

Rechenzentrumsumsatz fast verdoppelt

Breite Kaufempfehlungen der Analysten

Starke Gegenbewegung nachbörslich Was gegen die AMD Aktie spricht Offene Fragen zu China-Exporten

Prüfungen möglicher Sammelklagen

Hohe Abhängigkeit von der KI-Stimmung

Fast ein Viertel Kursverlust in einer Woche Einordnung der Redaktion: Die AMD Aktie leidet weniger an ihren Zahlen als an Unsicherheit über China und an der KI-Skepsis des Marktes. Der Nachtsprung ist ein erstes Signal der Stabilisierung, doch solange die rechtlichen Fragen offen sind, bleibt das Papier anfällig. FAQ Häufige Fragen zur AMD Aktie Warum ist die AMD Aktie eingebrochen?

Ein Bericht zu China-Exporten, Prüfungen möglicher Sammelklagen und der breite KI-Ausverkauf drückten die Aktie in fünf Tagen um mehr als 24 Prozent. Warum steigt die AMD Aktie im Nachthandel?

Die Nasdaq-Futures erholen sich deutlich, und die Chipbranche erlebt nach dem Ausverkauf eine Gegenbewegung. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der AMD Aktie?

ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Handelssymbol: AMD, US-Handelssymbol: AMD (Nasdaq).

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