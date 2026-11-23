aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:48 3 Min.

Die AMD-Aktie fiel am Freitag um 13,25 Prozent auf 424,39 Dollar und legt vorbörslich rund 5,8 Prozent zu. Was hinter dem Rebound steckt und welche Termine jetzt zählen.

Erst der Absturz, dann der Satz nach oben: Die AMD-Aktie (ISIN US0079031078, Nasdaq-Symbol AMD) verlor am Freitag 13,25 Prozent und schloss bei 424,39 Dollar. Am Montag legt sie vorbörslich rund 5,8 Prozent zu, getragen von einer Erholung der gesamten Chipbranche. Rechnerisch entspricht das einem Kurs von etwa 449 Dollar. Ist das die Wende nach einer Woche, die Yahoo Finance für die Chipwerte als die schlechteste seit 2001 beschreibt – oder nur eine Atempause?

AMD-Aktie am Freitag -13,25 % Schlusskurs am Freitag 424,39 $ Vorbörsliches Plus am Montag +5,8 % Quelle : Freitagsschluss 20.11.2026 laut worldmoneyroadmap (WMR); Vorbörse laut Investing.com/Yahoo Finance, Stand 5:23 Uhr New York

Der Rebound Warum legt die AMD-Aktie am Montag zu – und warum ist sie vorher so tief gefallen?

Den Rebound trägt der ganze Sektor: Nvidia, Micron, Marvell und Broadcom stiegen vorbörslich ebenfalls, die Nasdaq-100-Futures lagen rund 3,5 Prozent im Plus. Auslöser war laut Marktberichten die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze. Zur Eröffnung sprangen der S&P 500 um fast 4 und der Nasdaq um fast 6 Prozent. Für die AMD-Aktie gilt: Wer am Freitag 13 Prozent verliert, kann an einem guten Tag viel zurückholen – der Schlusskurs vom Freitag bleibt dennoch die Messlatte.

Wie hängt die AMD-Aktie am KI-Zyklus?

AMD entwickelt Prozessoren für PCs und Server sowie Beschleunigerchips für Rechenzentren und KI-Anwendungen; Konzernchefin ist Lisa Su. Im KI-Geschäft konkurriert das Unternehmen vor allem mit Nvidia. Genau diese Nähe erklärt die Ausschläge: Wenn die Zweifel an den KI-Investitionen wachsen, trifft es die AMD-Aktie hart, wenn die Stimmung dreht, profitiert sie überdurchschnittlich.

Was spricht für die AMD-Aktie, was dagegen?

Was für die AMD-Aktie spricht Sektor-Rückenwind: Die Chipbranche erholt sich breit.

Kursrutsch: Nach 13 Prozent Minus liegt viel Pessimismus im Kurs. Was die AMD-Aktie belastet Hohe Schwankung: Minus 13 Prozent am Freitag, plus 6 Prozent vorbörslich.

Stimmungsabhängig: Die Erholung hängt an der Nvidia-Nachricht und der KI-Stimmung.

Makro: Märkte rechnen mit einer Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember.

Welche Termine zählen für die AMD-Aktie?

Am Dienstag berichten Analog Devices vor Börsenbeginn sowie Dell, Autodesk und Workday nach Börsenschluss – Gradmesser für die Nachfrage nach Chips und Rechenzentren. Am Mittwoch folgen PCE-Inflation und BIP-Daten, am Donnerstag ist die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel früher. Den nächsten Quartalstermin nennt AMD im Investor-Kalender.

Häufige Fragen zur AMD-Aktie

Warum fiel die AMD-Aktie am Freitag?

Sie verlor 13,25 Prozent auf 424,39 Dollar, in einem breiten Ausverkauf der Chipwerte. Wie steht die AMD-Aktie am Montag?

Vorbörslich liegt sie rund 5,8 Prozent im Plus. Wie lauten ISIN und Symbol der AMD-Aktie?

Die ISIN lautet US0079031078, das Symbol an der Nasdaq ist AMD.