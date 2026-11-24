AMD Aktie: 337 Millionen Aktien angemeldet – die Zahl, die Anleger heute erschreckt

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:18 2 Min.

Die AMD Aktie verliert am Dienstagvormittag 5,35 Prozent auf 400,10 Euro und gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Der Chipkonzern hat fast 337 Millionen Aktien zum Weiterverkauf registriert. Dahinter stehen Optionsscheine für OpenAI und Meta, kein sofortiger Verkauf.

Bild: AMD (Pressebild EPYC 9006), Zuschnitt ohne Logo aus Medium 3685

Eine Zahl aus einer Börsenmitteilung reicht, um die Erholung zu stoppen. Die AMD Aktie notiert am Dienstagvormittag auf Xetra bei 400,10 Euro, ein Minus von 22,60 Euro oder 5,35 Prozent. Der Nvidia-Rivale gehört damit zu den schwächsten großen Technologiewerten und auf den Finanzportalen zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Kurs der AMD Aktie am Vormittag 400,10 EUR Tagesverlust auf Xetra −5,35 % zum Weiterverkauf registrierte Aktien 337 Mio. Kursschwelle für die volle Ausübung 600 USD Quelle : finanznachrichten (Xetra, 10:49 Uhr); Invezz; wallstreet-online Die Meldung Was hinter den 337 Millionen Aktien steckt AMD hat fast 337 Millionen Aktien zum Weiterverkauf registriert. Das klingt nach einer gewaltigen Kapitalerhöhung, ist es aber nicht: Es handelt sich um eine Anmeldung, keinen sofortigen Verkauf. Der Großteil, rund 320 Millionen Stück, entfällt auf Optionsscheine für OpenAI und Meta. Deren vollständige Ausübung ist an Käufe von AMD-Beschleunigern und an eine Kursschwelle von 600 Dollar gebunden. Die Sorge der Anleger heißt Verwässerung: Kommen die Aktien irgendwann auf den Markt, verteilt sich der Gewinn auf mehr Anteile. Der Kurs Minus 13, plus 7, minus 5: eine Aktie ohne Ruhe Am Freitag hatte AMD im Ausverkauf der Chipwerte 13 Prozent verloren. Am Montag folgte mit der Nvidia-Rally ein Plus von 6,85 Prozent auf 453,46 Dollar. Die Kursschwelle von 600 Dollar liegt rund 32 Prozent über diesem Schlusskurs (eigene Rechnung). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut wallstreet-online bei 657,74 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die AMD Aktie spricht Kein sofortiger Aktienverkauf

Ausübung an Käufe von AMD-Chips gebunden

OpenAI und Meta als Großkunden

Durchschnittsziel klar über dem Kurs Was Anleger bedenken sollten Mögliche Verwässerung durch bis zu 337 Millionen Aktien

Chipwerte am Dienstag wieder schwach

Sehr hohe Tagesschwankungen

Erholung vom Montag großteils abgegeben Einordnung der Redaktion: Die AMD Aktie zeigt, wie wichtig das Kleingedruckte ist. Die Optionsscheine sind der Preis für Großaufträge von OpenAI und Meta. Sie werden nur dann voll wirksam, wenn AMD viele Chips verkauft und der Kurs deutlich steigt. Für Aktionäre ist das eine Verwässerung, die an Erfolg geknüpft ist. FAQ Häufige Fragen zur AMD Aktie Warum fällt die AMD Aktie heute?

AMD hat fast 337 Millionen Aktien zum Weiterverkauf registriert, was Sorgen vor einer Verwässerung auslöst. Zudem geben Chipwerte am Dienstag nach. Verkauft AMD jetzt neue Aktien?

Nein. Es handelt sich um eine Registrierung, überwiegend für Optionsscheine von OpenAI und Meta. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AMD Aktie?

ISIN US0079031078, WKN 863186. US-Handelssymbol: AMD (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: AMD.

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