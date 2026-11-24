Minus der AMD-Aktie im frühen US-Handel, einer der größten S&P 500 Verlierer -10,44 %

Kurs laut Indikation, rund 38 Prozent unter dem Rekordhoch von 658,52 Dollar 406,13 $

Plus des Halbleiterindex SOX am Montag, viertbester Tag seit 2000 +14,0 %