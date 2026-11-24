Die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Handelssymbol: AMD an der Nasdaq) gehört am Dienstag zu den großen S&P 500 Verlierern: Im frühen US-Handel verliert die Advanced Micro Devices Aktie rund 10,4 Prozent auf etwa 406,13 US-Dollar. Am Montag hatte die gesamte Chipbranche den vierttbesten Börsentag seit dem Jahr 2000 erlebt, nachdem Jensen Huang als Chef von Nvidia zurückgekehrt war. Heute folgt die Ernüchterung, und ausgerechnet AMD trifft es besonders hart.
AMD-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 10 Prozent nach der Mega-Rally – die Nvidia-Alternative verliert den Glanz
Die AMD-Aktie zählt mit einem Minus von 10,4 Prozent auf 406,13 US-Dollar zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Nach dem Rekordtag der Chipwerte am Montag und der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang nehmen Anleger Gewinne mit. Unsere Analyse zeigt, warum der Chipkonzern heute besonders stark fällt und was für und gegen die Aktie spricht.
Die Gründe für den Kursverlust
Wenn die Alternative nicht mehr gebraucht wird
Als Jensen Huang Mitte November als Nvidia-Chef zurücktrat, kauften Anleger AMD als natürlichen Profiteur. Mit seiner Rückkehr dreht sich die Wette um.
Die Nvidia-Wette löst sich auf
AMD hatte nach dem Rücktritt von Huang binnen weniger Tage rund 30 Prozent zugelegt, weil Anleger auf Marktanteile von Nvidia setzten. Mit Huangs Rückkehr fällt dieses Argument zunächst weg.
Gewinnmitnahmen nach dem Rekordtag
Der Halbleiterindex SOX stieg am Montag um 14 Prozent. Heute gibt der iShares-Chip-ETF rund 4,6 Prozent nach, Reuters nennt Gewinnmitnahmen als Auslöser. Nvidia fällt nach dem Plus von 31 Prozent um rund 5 Prozent.
Hohe Bewertung
Die AMD-Aktie hatte sich seit dem Frühjahr vervielfacht und notierte zuletzt mit einem hohen Aufschlag auf den Umsatz. Bei solchen Aktien führen schon kleine Enttäuschungen zu großen Ausschlägen.
Zinssorgen
Die Märkte rechnen laut Yahoo Finance mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember. Das belastet Wachstumsaktien besonders.
Einordnung
Das Geschäft läuft – die Aktie schwankt
Operativ gibt es bei AMD keine schlechte Nachricht. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 97 Prozent und macht inzwischen rund 64 Prozent des Umsatzes aus. Dass die Aktie trotzdem um mehr als 10 Prozent nachgibt, zeigt, wie stark Bewegungen im KI-Sektor derzeit von Stimmung und Zuflüssen getrieben sind. Allein in den letzten Wochen sind Kursausschläge von fünf bis zehn Prozent an einem Tag für AMD fast zur Regel geworden.
Häufige Fragen zur AMD-Aktie
Warum ist die AMD-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Nach dem Rekordtag der Chipwerte am Montag und der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia nehmen Anleger Gewinne mit. Die Wette auf AMD als Nvidia-Alternative verliert an Bedeutung.
Wie stark fällt die Advanced Micro Devices Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie im frühen US-Handel am 24. November 2026 rund 10,4 Prozent auf etwa 406,13 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der AMD-Aktie?
Die ISIN lautet US0079031078, die WKN 863186. An der Nasdaq wird die Aktie unter dem Kürzel AMD gehandelt.
Gab es schlechte Nachrichten von AMD?
Nein. Im Unternehmen gibt es keine neue Hiobsbotschaft. Der Kursrutsch folgt dem Sektor.
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