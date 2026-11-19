Eben noch war die AMD-Aktie (Handelssymbol AMD, ISIN US0079031078) der Gewinner des KI-Booms nach dem Rückzug von Nvidia-Chef Jensen Huang, jetzt wird sie zur Zielscheibe: Am Donnerstag fiel das Papier im US-Handel zeitweise um bis zu 9 Prozent, nachdem Hunterbrook eine Short-Position offengelegt hat. Die Frage, die dahintersteht, ist unbequem: Wie eng ist AMD wirklich mit China verflochten, während Washington die Exportregeln verschärft?
AMD-Aktie: Hunterbrook wettet gegen den Chipkonzern – wie viel China steckt in AMD?
Die AMD-Aktie sackt am Donnerstag um bis zu 9 Prozent ab, nachdem Hunterbrook eine Short-Position offenlegt und Chinas Rolle im AMD-Geschäft hinterfragt.
Der Auslöser
Warum fällt die AMD-Aktie heute so deutlich?
Auslöser ist die Offenlegung einer Short-Position durch Hunterbrook. Laut dem Live-Blog von Yahoo Finance verlor die AMD-Aktie daraufhin zeitweise bis zu 9 Prozent; am späten Vormittag Ortszeit lag das Minus bei rund 8 Prozent. Der Leerverkäufer stellt nach dieser Darstellung infrage, ob AMD weniger stark von strengeren China-Exportbeschränkungen betroffen ist, als der Markt annimmt.
Konkret geht es um den Verdacht, Halbleiter könnten über Zwischenhändler bei einem von den USA auf die schwarze Liste gesetzten chinesischen Servergeräte-Hersteller gelandet sein. Es handelt sich um Vorwürfe eines Marktteilnehmers mit eigener Short-Position, nicht um bewiesene Tatsachen. Eine Stellungnahme von AMD konnten wir bis Redaktionsschluss nicht finden.
Das große Bild
Was bedeutet die Exportdebatte für die AMD-Aktie und die Chipbranche?
Der Angriff trifft einen Konzern in einem empfindlichen Moment. Washington erwägt laut Marktberichten schärfere Beschränkungen für Chipausfuhren. Schon am 16. November hatte das US-Handelsministerium neue Exportregeln für Südostasien erlassen – als Reaktion auf Berichte, dass Nvidia-Chips über Singapur nach China umgeleitet worden seien. Damals verlor die AMD-Aktie im Tagesverlauf rund 4,4 Prozent.
AMD-Produkte wie die Beschleuniger der MI350-Familie dürften laut Motley Fool künftig stärkeren Auflagen unterliegen. Dazu passt eine Zahl: 2025 entfielen 12,4 Prozent des AMD-Umsatzes auf Lieferungen nach Singapur. Singapur ist ein Handelsplatz und kein Endabnehmer; wohin die Chips weiterwandern, ist die entscheidende Frage der aktuellen Debatte.
|Kennzahl
|Wert
|52-Wochen-Spanne
|188,22 bis 658,52 US-Dollar
|Börsenwert
|rund 869 Mrd. US-Dollar
|Bruttomarge
|51,2 %
Kursangaben stammen aus einem Kursfenster auf einer Drittseite, intraday und nicht als Schlusskurs bestätigt.
Quelle: Motley Fool, Kursfenster vom 19.11.2026
Einordnung
Wie ernst ist ein Short-Bericht für die AMD-Aktie zu nehmen?
Short-Berichte sind ein bekanntes Muster am Aktienmarkt: Der Autor verdient, wenn der Kurs fällt, und hat damit einen Eigeninteresse-Konflikt. Gleichzeitig haben solche Berichte in der Vergangenheit auch tatsächliche Missstände ans Licht gebracht. Für Anleger gilt deshalb, Vorwurf und Beleg zu trennen. Erst wenn Behörden, das Unternehmen oder unabhängige Quellen Details bestätigen oder widerlegen, lässt sich die Tragweite einschätzen.
Auffällig ist, dass die AMD-Aktie im laufenden Jahr extrem stark gelaufen ist: Die 52-Wochen-Spanne reicht von gut 188 bis über 658 US-Dollar. Nach einem solchen Anstieg reagieren Kurse oft heftiger auf Negativnachrichten, weil viele Anleger bereits positioniert sind. Das ist eine Beschreibung des Marktumfelds, keine Kursprognose.
Ausblick
Was kommt als Nächstes für AMD?
Entscheidend sind drei Fragen: Reagiert AMD offiziell auf die Vorwürfe? Konkretisiert Washington die geplanten Exportregeln? Und wie verhält sich der Gesamtmarkt, nachdem der Börsengang von Anthropic die KI-Stimmung am selben Tag zeitweise stark gestützt hat? Konkrete Termine zu AMD nach heute konnten wir nicht belegen; die Redaktion beobachtet die Lage.
Häufige Fragen zur AMD-Aktie
Warum fällt die AMD-Aktie? Hunterbrook hat eine Short-Position offengelegt und China-Verbindungen von AMD hinterfragt; die Aktie verlor zeitweise bis zu 9 Prozent.
Sind die Vorwürfe bewiesen? Nein, es handelt sich um Behauptungen eines Leerverkäufers. Eine Stellungnahme von AMD fanden wir bislang nicht.
Was sind die neuen Exportregeln? Das US-Handelsministerium hat am 16. November Regeln für Südostasien erlassen; zusätzlich werden laut Berichten weitere Verschärfungen erwogen.
Wie hoch ist das Kursziel der AMD-Aktie? aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel; Einschätzungen von Banken geben wir nur mit Quelle wieder.
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