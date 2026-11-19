Der Angriff trifft einen Konzern in einem empfindlichen Moment. Washington erwägt laut Marktberichten schärfere Beschränkungen für Chipausfuhren. Schon am 16. November hatte das US-Handelsministerium neue Exportregeln für Südostasien erlassen – als Reaktion auf Berichte, dass Nvidia-Chips über Singapur nach China umgeleitet worden seien. Damals verlor die AMD-Aktie im Tagesverlauf rund 4,4 Prozent.

AMD-Produkte wie die Beschleuniger der MI350-Familie dürften laut Motley Fool künftig stärkeren Auflagen unterliegen. Dazu passt eine Zahl: 2025 entfielen 12,4 Prozent des AMD-Umsatzes auf Lieferungen nach Singapur. Singapur ist ein Handelsplatz und kein Endabnehmer; wohin die Chips weiterwandern, ist die entscheidende Frage der aktuellen Debatte.