Der Konzern reagierte noch am selben Tag. In einer Stellungnahme gegenüber dem US-Sender CNBC erklärte AMD, die Behauptungen stellten die Geschäftspraktiken und Geschäftsbeziehungen des Unternehmens falsch dar. Man halte sich an das US-Recht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg bestreitet AMD jedes Fehlverhalten.

Dass die Aktie dennoch so heftig reagierte, hat mit dem Umfeld zu tun. Das Thema Exportkontrollen ist an der Börse derzeit hochsensibel, nachdem der Rivale Nvidia wegen seines China-Geschäfts unter Druck geraten ist. Hinzu kam der allgemeine Ausverkauf bei KI-Werten nach dem Handelsstart von Anthropic. Und schließlich war die Fallhöhe groß: Die AMD Aktie hatte sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt.