Der Tag begann für die AMD Aktie mit Gewinnen und endete mit einem der größten Kursverluste des Jahres. Am Schluss stand ein Minus von 7,72 Prozent auf 489,19 Dollar – je Aktie gingen 40,95 Dollar verloren. Im Tief wurden nur noch 470,56 Dollar bezahlt. Auslöser war kein Quartalsbericht und keine Prognose, sondern ein Leerverkäufer: Hunterbrook Capital hat öffentlich gemacht, auf fallende Kurse des Chipkonzerns zu setzen, und zeitgleich über sein Medienhaus einen kritischen Bericht veröffentlicht. AMD bestreitet ein Fehlverhalten.
AMD Aktie: Leerverkäufer-Attacke kostet 41 Dollar je Aktie – Hunterbrook wirft dem Chipkonzern riskante China-Verbindungen vor
Die AMD Aktie bricht um 7,7 Prozent auf 489,19 Dollar ein, zeitweise waren es mehr als elf Prozent. Der Leerverkäufer Hunterbrook hat eine Wette gegen den Nvidia-Rivalen offengelegt und erhebt Vorwürfe rund um einen sanktionierten chinesischen Serverhersteller. AMD weist die Darstellung zurück.
Die Vorwürfe
AMD Aktie: Was Hunterbrook behauptet
Im Zentrum des Berichts steht der chinesische Serverhersteller IEIT Systems, der auf einer Sanktionsliste der US-Regierung steht. Nach Darstellung von Hunterbrook Media hat dieses Unternehmen auch nach der Listung weiterhin Aktualisierungen für die Grundsoftware seiner Server ausgeliefert, die neuere Firmware von AMD enthalten. Daraus leitet der Leerverkäufer ab, dass AMD stärker mit chinesischen Unternehmen verflochten sei, als Anleger annehmen. Sollte Washington die Exportregeln weiter verschärfen, würde das die Umsätze des Konzerns in der Region treffen, so die These.
Wichtig ist die Einordnung der Quelle. Hunterbrook besteht aus zwei Teilen: einem Medienunternehmen, das Recherchen veröffentlicht, und einem Fonds, der auf Basis dieser Recherchen handelt. Der Fonds verdient Geld, wenn die AMD Aktie fällt. Die Vorwürfe sind die Sichtweise eines Marktteilnehmers mit eigenem finanziellen Interesse und keine festgestellten Tatsachen. Eine Behörde hat sich bislang nicht geäußert.
Die Antwort
AMD weist die Darstellung zurück
Der Konzern reagierte noch am selben Tag. In einer Stellungnahme gegenüber dem US-Sender CNBC erklärte AMD, die Behauptungen stellten die Geschäftspraktiken und Geschäftsbeziehungen des Unternehmens falsch dar. Man halte sich an das US-Recht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg bestreitet AMD jedes Fehlverhalten.
Dass die Aktie dennoch so heftig reagierte, hat mit dem Umfeld zu tun. Das Thema Exportkontrollen ist an der Börse derzeit hochsensibel, nachdem der Rivale Nvidia wegen seines China-Geschäfts unter Druck geraten ist. Hinzu kam der allgemeine Ausverkauf bei KI-Werten nach dem Handelsstart von Anthropic. Und schließlich war die Fallhöhe groß: Die AMD Aktie hatte sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt.
Das Geschäft
Operativ läuft es so gut wie nie
Der Kurssturz steht in auffälligem Gegensatz zur Geschäftsentwicklung. Erst Anfang November hatte AMD ein Rekordquartal gemeldet. Der Umsatz übertraf das obere Ende der eigenen Prognose, die Erlöse im Geschäft mit Rechenzentren haben sich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt, wie Konzernchefin Lisa Su erklärte. Auf der damaligen Telefonkonferenz kamen China, Exportkontrollen oder sanktionierte Unternehmen allerdings nicht zur Sprache. Genau diese Lücke nutzt der Bericht nun aus.
Charttechnik
Die wichtigsten Marken
470,56 Dollar: das Tagestief und die entscheidende Unterstützung. Hier griffen Käufer zu.
500 Dollar: die runde Marke wurde unterschritten und ist nun der erste Widerstand.
530,14 Dollar: der Vortagesschluss. Erst darüber wäre der Schaden behoben.
658,52 Dollar: das 52-Wochen-Hoch, von dem die Aktie nun rund ein Viertel entfernt ist.
FAQ
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Warum ist die AMD Aktie eingebrochen?
Weil der Leerverkäufer Hunterbrook eine Wette gegen die Aktie offengelegt und einen Bericht mit Vorwürfen zu China-Verbindungen veröffentlicht hat. Zusätzlich belastete der schwache Gesamtmarkt.
Was wirft Hunterbrook AMD vor?
Dass ein von den USA sanktionierter chinesischer Serverhersteller weiterhin neuere AMD-Firmware in Software-Aktualisierungen ausgeliefert habe und AMD damit Exportrisiken ausgesetzt sei.
Wie reagiert AMD?
Der Konzern weist die Darstellung zurück und erklärt, sich an das US-Recht zu halten.
Wie stark ist die Aktie gefallen?
Um 7,72 Prozent auf 489,19 Dollar, im Tagestief um mehr als elf Prozent.
Sind die Vorwürfe bewiesen?
Nein. Es handelt sich um Behauptungen eines Leerverkäufers, der von fallenden Kursen profitiert.
Fazit
AMD Aktie: Vorwürfe, Dementi und ein nervöser Markt
Der Kurssturz der AMD Aktie zeigt, wie dünn die Nerven im Chipsektor geworden sind. Ein Bericht eines Leerverkäufers genügt, um binnen Stunden zweistellige Milliardenbeträge an Börsenwert auszulöschen. Ob an den Vorwürfen etwas dran ist, lässt sich derzeit nicht beurteilen: Es steht Aussage gegen Aussage. Für Anleger kommt es jetzt auf zwei Dinge an – ob AMD die Vorwürfe im Detail entkräftet und ob sich US-Behörden des Themas annehmen. Operativ gibt es bislang keinen Hinweis auf eine Eintrübung.
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