Laut Yahoo Finance unter Berufung auf den Kobeissi Letter war das die stärkste Outperformance von AMD gegenüber Nvidia seit 1999. Die These dahinter: Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang am 12. November könnten Großkunden ihre KI-Rechenzentren stärker mit AMD-Chips ausstatten. Vor der Nvidia-Bilanz am Dienstag nehmen Investoren nun Gewinne mit, berichtet Investing.com. Auch Marvell, Micron, Intel und Broadcom gaben deutlich nach.

Zusätzlich belastet Washington. Das Bureau of Industry and Security im US-Handelsministerium hat am Montag eine Übergangsregel zum Fernzugriff auf Hochleistungschips erlassen. Rechenzentren im Ausland müssen ihre Kunden stärker prüfen; für Lieferungen nach Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien gilt eine neue Genehmigungspflicht, teils mit einer Übergangsfrist von 90 Tagen. Laut Motley Fool stand Singapur 2025 für rund 12,4 Prozent des AMD-Umsatzes.