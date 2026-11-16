Eine Woche lang war die AMD-Aktie (Ticker: AMD, ISIN: US0079031078) die Gewinnerin der Nvidia-Krise. Jetzt kassiert der Markt einen Teil davon wieder ein. Am Montag fiel das Papier im Handelsverlauf zeitweise um rund 6 Prozent auf gut 502 Dollar, am Nachmittag lag das Minus bei gut 4 Prozent. Schon am Freitag hatte die AMD-Aktie 8,75 Prozent verloren. Der Grund: Viele Anleger lösen vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag ihre Wetten auf, dass AMD vom Führungschaos beim großen Rivalen profitiert.
AMD-Aktie: Die 45-Prozent-Wette auf Nvidias Schwäche kippt – Gewinnmitnahmen vor dem Showdown
Die AMD-Aktie verliert am Montag rund 5 Prozent: Anleger lösen Wetten gegen Nvidia vor dessen Zahlen auf, dazu kommen neue US-Exportregeln. Was hinter der Rekord-Rally steckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices, Inc.
- Ticker
- AMD (Nasdaq)
- ISIN
- US0079031078
- Schluss 13.11.
- 534,06 $
- Rekordschluss
- 649,42 $ (06.10.2026)
- CEO
- Lisa Su
Stand: 16.11.2026, Kurse Nasdaq; Montag im Handelsverlauf, kein bestätigter Schlusskurs
Der Auslöser
Warum fällt die AMD-Aktie heute so stark?
Die Rally war historisch – und damit anfällig. Vom Schlusskurs am 5. November (404,40 Dollar) stieg die AMD-Aktie binnen fünf Handelstagen um 44,7 Prozent, während Nvidia 8,5 Prozent verlor.
Laut Yahoo Finance unter Berufung auf den Kobeissi Letter war das die stärkste Outperformance von AMD gegenüber Nvidia seit 1999. Die These dahinter: Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang am 12. November könnten Großkunden ihre KI-Rechenzentren stärker mit AMD-Chips ausstatten. Vor der Nvidia-Bilanz am Dienstag nehmen Investoren nun Gewinne mit, berichtet Investing.com. Auch Marvell, Micron, Intel und Broadcom gaben deutlich nach.
Zusätzlich belastet Washington. Das Bureau of Industry and Security im US-Handelsministerium hat am Montag eine Übergangsregel zum Fernzugriff auf Hochleistungschips erlassen. Rechenzentren im Ausland müssen ihre Kunden stärker prüfen; für Lieferungen nach Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien gilt eine neue Genehmigungspflicht, teils mit einer Übergangsfrist von 90 Tagen. Laut Motley Fool stand Singapur 2025 für rund 12,4 Prozent des AMD-Umsatzes.
Das Fundament
Wie stark sind die AMD-Quartalszahlen wirklich?
Fundamental hat AMD geliefert. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz laut Unternehmensbericht um 45 Prozent auf den Rekordwert von 13,4 Milliarden Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft verdoppelte sich fast.
|Segment / Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz gesamt
|13,38 Mrd. $
|+45 %
|Rechenzentren
|8,55 Mrd. $
|+97 %
|Client & Gaming
|3,72 Mrd. $
|−8 %
|Embedded
|1,11 Mrd. $
|+29 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|2,09 $
|+74 %
Quelle: AMD, 8-K vom 03.11.2026
Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, plus/minus 0,5 Milliarden – das wären rund 66 Prozent mehr als im Vorjahr. Die bereinigte Bruttomarge soll bei etwa 55 Prozent liegen. Wichtigster Treiber ist das Rack-System Helios mit Beschleunigern der MI450-Serie. Laut Stocktwits stellte Konzernchefin Lisa Su für 2027 ein Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent in Aussicht.
Der KI-Hebel
Welche Großkunden setzen auf AMD-Chips?
AMD hat seine Kundenbasis im KI-Geschäft massiv verbreitert. OpenAI gehört laut Unternehmensbericht zu den ersten Nutzern der Helios-Systeme; der Vertrag aus dem Oktober 2025 umfasst sechs Gigawatt Rechenleistung und Optionsscheine auf bis zu 160 Millionen AMD-Aktien. Auf dem Event „Advancing AI 2026“ im Juli nannte AMD zudem Anthropic mit bis zu zwei Gigawatt, außerdem Oracle und Microsoft als Kunden.
Und AMD rüstet weiter auf: Am Montag meldete der Konzern den Abschluss der Übernahme von World Labs, dem KI-Start-up der Stanford-Forscherin Fei-Fei Li. Sie wird Chefwissenschaftlerin von AMD. Den Deal hatte AMD Ende September angekündigt, laut CNBC mit einem Volumen von 8,2 Milliarden Dollar in Aktien. World Labs entwickelt sogenannte Weltmodelle, die räumliche 3D-Umgebungen verstehen und erzeugen – AMD holt sich damit eigene KI-Forschungskompetenz ins Haus.
Das ist der Kern des AMD-Narrativs: Der Konzern ist nicht mehr nur Zweitlieferant, sondern wird von mehreren großen KI-Laboren als echte Alternative zu Nvidia eingeplant. AMD wirbt mit bis zu 30 Prozent mehr Rechenleistung pro Dollar als Nvidias Vera-Rubin-System – eine Angabe des Herstellers selbst.
Bewertung und Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die AMD-Aktie?
Nach den Q3-Zahlen passten mehrere Häuser ihre Ziele an, laut Stocktwits in beide Richtungen: Stifel hob von 700 auf 725 Dollar an, Mizuho („Outperform“) senkte von 705 auf 610 Dollar, die Bank of America von 720 auf 650 Dollar, JPMorgan („Neutral“) erhöhte von 550 auf 575 Dollar. Die Begründung der Senkungen: geschrumpfte Bewertungsmultiplikatoren im Sektor, nicht das operative Geschäft.
Die AMD-Aktie bleibt eines der Börsenphänomene des Jahres. Laut Trefis lag das Plus seit Jahresbeginn bis Freitag bei rund 149 Prozent. Vom Rekordschluss bei 649,42 Dollar am 6. Oktober ist sie inzwischen rund 22 Prozent entfernt.
Was kommt als Nächstes für AMD?
Der nächste Kurstreiber kommt von außen: Am Dienstag, 17. November, berichtet Nvidia nach US-Börsenschluss. Am Donnerstag folgt der Börsengang von Anthropic – einem der großen AMD-Kunden. Für AMD selbst zählen in den kommenden Wochen die Signale zum Helios-Hochlauf bei OpenAI, das die Systeme ab dem vierten Quartal 2026 in Betrieb nehmen will.
Häufige Fragen zur AMD-Aktie
Warum ist die AMD-Aktie gefallen? Anleger nehmen nach einem Plus von fast 45 Prozent in fünf Tagen Gewinne mit; zudem belasten neue US-Regeln für Chip-Exporte.
Wie viel Umsatz erwartet AMD im vierten Quartal? Rund 17 Milliarden Dollar, plus/minus 0,5 Milliarden, bei einer bereinigten Bruttomarge von etwa 55 Prozent.
Wer sind die wichtigsten KI-Kunden von AMD? Unter anderem OpenAI, Anthropic, Oracle und Microsoft.
Was hat es mit World Labs auf sich? AMD hat am 16. November die Übernahme des KI-Start-ups von Fei-Fei Li abgeschlossen; Li wird Chefwissenschaftlerin des Konzerns.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.