AMD Aktie: 80% Umsatzplus in Sicht - Datenzentren könnten für Wachstumsschub sorgen

Das Kursziel von 575 USD unterstreicht den optimistischeren Blick von Harlan Sur auf die Geschäftsperspektiven. Die unveränderte Einstufung "neutral" erinnert gleichzeitig daran, dass an der Börse nicht allein das Wachstum eines Unternehmens zählt, sondern auch der Preis, den Anleger dafür bezahlen.