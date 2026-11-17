In wenigen Stunden legt Nvidia Zahlen vor – und keine Aktie hängt emotional so sehr an diesem Abend wie die des Herausforderers. Die AMD-Aktie (Handelssymbol AMD, ISIN US0079031078) gab am Dienstag um rund 3 Prozent auf etwa 489 Dollar nach, nachdem sie bereits am Montag 5,6 Prozent verloren hatte. Vom Rekordschluss bei 649,42 Dollar Anfang Oktober ist der Chipkonzern damit rund 25 Prozent entfernt.
AMD-Aktie: 25 % unter dem Rekord vor der Nvidia-Nacht – kommt jetzt die Stunde von Lisa Su?
Die AMD-Aktie rutscht vor den Nvidia-Zahlen weiter ab, rund 25 Prozent unter dem Rekord. Dabei zeichnet AMD für 2,5 Mrd. Dollar Anthropic-Aktien – und neue Exportregeln drohen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices, Inc.
- Handelssymbol
- AMD (Nasdaq)
- ISIN
- US0079031078
- 52-Wochen-Spanne
- 188,22 – 658,52 $
- Börsenwert
- ca. 827 Mrd. $
- Dividende
- keine
Stand: 17.11.2026, Kurs intraday, Börsenwert laut Motley Fool
Und doch erzählt das Kursbild nur die halbe Geschichte. Seit Jahresbeginn liegt AMD laut Motley Fool noch immer rund 135 Prozent im Plus. Das Unternehmen hat in diesem Jahr einen Wandel vollzogen, den viele lange für unmöglich hielten: vom ewigen Zweiten zum ernsthaften Rivalen im Geschäft mit KI-Beschleunigern.
Die Nvidia-Nacht
Warum ist die AMD Aktie vor den Nvidia-Zahlen so nervös?
Nvidia berichtet erstmals ohne Jensen Huang an der Spitze. Für den gesamten Sektor ist das ein Stimmungstest: Bestätigt Interimschefin Colette Kress eine ungebrochene Nachfrage nach KI-Rechenzentren, dürfte das auch die These hinter AMD stützen. Enttäuscht der Marktführer, fürchten Anleger einen Dominoeffekt in der gesamten Lieferkette. Eine AMD-spezifische Nachricht gab es am Dienstag nicht – der Abschlag ist Teil eines branchenweiten Verkaufs.
Gleichzeitig spekulieren manche Investoren auf das Gegenteil: Eine Führungskrise bei Nvidia könnte Kunden dazu bewegen, ihre Lieferanten stärker zu streuen. Ob das so kommt, ist offen – aber genau diese Hoffnung hat die AMD-Aktie im Herbst getragen.
Anthropic
Wie stark ist AMD am Anthropic-Börsengang beteiligt?
Laut dem Börsenprospekt von Anthropic zeichnet AMD in der Privatplatzierung parallel zum Börsengang 33.783.783 Aktien der Klasse N – zum Mittelwert der Preisspanne von 74 Dollar rund 2,5 Milliarden Dollar. AMD ist einer von sieben Zeichnern einer 26-Milliarden-Dollar-Runde, zu der auch Google, Microsoft und Nvidia gehören. Das Geschäft hängt am Vollzug des Börsengangs.
Wichtiger als die Beteiligung ist der Hardware-Deal dahinter: Anthropic plant laut Berichten bis zu zwei Gigawatt Rechenleistung auf Basis der MI450-Beschleuniger, das erste Gigawatt im ersten Halbjahr 2027. Zusammen mit dem OpenAI-Vertrag über bis zu sechs Gigawatt und gleichlautenden Bedingungen für Meta hat AMD damit drei der wichtigsten KI-Abnehmer der Welt an sich gebunden.
Der Preis dafür: Optionsscheine. OpenAI und Meta können jeweils bis zu 160 Millionen AMD-Aktien zu einem Cent erwerben, sobald Lieferziele erreicht werden. Im dritten Quartal kostete das AMD bereits rund 1,1 Milliarden Dollar an Aufwand.
Die Zahlen
Wie gut laufen die Geschäfte von AMD?
Im dritten Quartal steigerte AMD den Umsatz um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft erreichte mit 8,5 Milliarden Dollar einen Rekord und fast eine Verdopplung (+97 Prozent). Die neuen Helios-Racks laufen laut AMD bereits bei Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI und Oracle.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3
|13,4 Mrd. $ (+45 %)
|Rechenzentrum Q3
|8,5 Mrd. $ (+97 %)
|Bereinigtes EPS Q3
|2,09 $
|Umsatzausblick Q4
|ca. 17 Mrd. $ (±3 %)
|Bruttomarge Q4 (bereinigt)
|ca. 55 %
Quelle: AMD, Quartalsmitteilung vom 3. November 2026
Der Sprung von 13,4 auf rund 17 Milliarden Dollar Umsatz binnen eines Quartals zeigt, wie stark die MI450-Generation anlaufen soll. Mittelfristig hatte AMD beim Analystentag im November 2025 ein jährliches Umsatzwachstum von über 35 Prozent und einen Gewinn je Aktie von mehr als 20 Dollar in drei bis fünf Jahren in Aussicht gestellt.
Neues Risiko
Was bedeuten die neuen US-Exportregeln für AMD?
Ab dem 19. November gilt eine neue Regel des US-Handelsministeriums: Lieferungen moderner KI-Chips nach Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand und Brasilien brauchen eine Lizenz, sofern der Endkunde keinen US-Sitz hat. Rechenzentren, die Rechenleistung an chinesische Kunden verkaufen, werden ebenfalls lizenzpflichtig.
Für AMD ist das relevant: Laut Motley Fool entfielen 2025 rund 12,4 Prozent des Umsatzes auf Singapur – allerdings nach Rechnungsadresse, nicht nach tatsächlichem Einsatzort. Wie stark das Geschäft tatsächlich betroffen ist, hat AMD bislang nicht beziffert.
Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die AMD-Aktie?
Die Bank of America hob ihr Kursziel am 12. November von 650 auf 700 Dollar an (Buy). Wolfe Research nennt 650 Dollar (Outperform), Oppenheimer stufte am 9. November auf Outperform mit 600 Dollar hoch. Mizuho dagegen senkte das Ziel von 705 auf 610 Dollar, KeyBanc stufte auf „Sector Weight“ ab. Der Durchschnitt liegt je nach Datenanbieter bei rund 640 bis 657 Dollar.
Die Zahlen sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Termine
Was kommt als Nächstes auf AMD zu?
Heute Nacht die Nvidia-Zahlen, am Mittwoch der Ausgabepreis von Anthropic, am Donnerstag der erste Handelstag – und am selben Tag tritt die neue Exportregel in Kraft. Die Zahlen zum vierten Quartal werden für Anfang Februar 2027 erwartet.
FAQ zur AMD-Aktie
Warum fällt die AMD Aktie?
Der gesamte Chipsektor steht vor den Nvidia-Zahlen und wegen neuer US-Exportregeln unter Druck; eine eigene AMD-Nachricht gab es nicht.
Ist AMD an Anthropic beteiligt?
AMD zeichnet in der Privatplatzierung rund 33,8 Millionen Aktien, zum Mittelwert der Spanne etwa 2,5 Milliarden Dollar.
Zahlt AMD eine Dividende?
Nein, AMD schüttet keine Dividende aus.
Wann legt AMD die nächsten Quartalszahlen vor?
Erwartet wird Anfang Februar 2027; einen offiziellen Termin gibt es noch nicht.
Welches Kursziel haben Analysten?
Im Schnitt rund 640 bis 657 Dollar; BofA nennt 700 Dollar.
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