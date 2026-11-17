Nvidia berichtet erstmals ohne Jensen Huang an der Spitze. Für den gesamten Sektor ist das ein Stimmungstest: Bestätigt Interimschefin Colette Kress eine ungebrochene Nachfrage nach KI-Rechenzentren, dürfte das auch die These hinter AMD stützen. Enttäuscht der Marktführer, fürchten Anleger einen Dominoeffekt in der gesamten Lieferkette. Eine AMD-spezifische Nachricht gab es am Dienstag nicht – der Abschlag ist Teil eines branchenweiten Verkaufs.

Gleichzeitig spekulieren manche Investoren auf das Gegenteil: Eine Führungskrise bei Nvidia könnte Kunden dazu bewegen, ihre Lieferanten stärker zu streuen. Ob das so kommt, ist offen – aber genau diese Hoffnung hat die AMD-Aktie im Herbst getragen.