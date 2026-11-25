Die Ambarella Aktie (ISIN: KYG037AX1015, FSE: A8B, Nasdaq: AMBA) steuert am Mittwoch auf einen der schlechtesten Handelstage seit Jahren zu: Vorbörslich verliert sie rund 35% und rutscht auf 28 bis 29 US-Dollar - nur einen Tag, nachdem sie bereits um rund 20% auf 44,47 US-Dollar abgesackt war. Auslöser ist ein Ausblick, der alle Erwartungen pulverisiert: Für das vierte Geschäftsquartal rechnet der Chipentwickler nur noch mit 70 bis 75 Mio. USD Umsatz, nach 115,2 Mio. USD im dritten Quartal. Analysten hatten rund 112 Mio. USD erwartet. Der Grund liegt nicht in der Chiptechnik, sondern in der Speicherkrise: Immer teurere und knappere Speicherchips zwingen die Kunden, Bestellungen zu kürzen. Diese Ambarella Aktienanalyse mit Ambarella Aktie Prognose zeigt, was hinter dem Absturz steckt und was jetzt für die Aktie zählt.
Ambarella Aktie Prognose: Umsatzwarnung löst Kurssturz aus - Speicherkrise bremst den Edge-AI-Star
Die Ambarella Aktie bricht nach der Kappung der Umsatzprognose für das vierte Quartal auf 70 bis 75 Mio. USD ein. Die Ambarella Aktie Prognose zeigt, wie die Speicherkrise die Kunden trifft, was Analysten tun und welche Szenarien nun für die Aktie bleiben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ambarella, Inc.
- Börse / Ticker
- NASDAQ, AMBA
- Kerngeschäft
- KI-Chips für Videobilder (Edge AI) in Autos, Sicherheitskameras und vernetzten Geräten
- Umsatzmix im dritten Quartal
- IoT gut 70%, Auto knapp 30%; Consumer-IoT rund 50% des Umsatzes
- Schlusskurs 24.11.
- 44,47 USD
- Vorbörslich 25.11.
- rund 28 bis 29 USD
- Geschäftsjahr
- Endet am 31. Januar
- Nächste Zahlen
- Voraussichtlich Ende Februar oder März 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 25.11.2026, Kurse: Schlusskurs 24.11. und vorbörslicher Handel 25.11.2026
Die aktuellen News
Warum stürzt die Ambarella Aktie ab?
Am Dienstag nach US-Börsenschluss legte Ambarella die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal (bis 31. Oktober 2026) vor: Der Umsatz stieg um 6,2% auf 115,2 Mio. USD, verfehlte aber den Konsens von rund 119 Mio. USD und lag am unteren Ende der eigenen Spanne von 115 bis 124 Mio. USD.
Der eigentliche Schock kam mit dem Ausblick. Für das vierte Quartal (bis 31. Januar 2027) peilt das Management 70 bis 75 Mio. USD an. Das ist beim Mittelwert ein Minus von rund 37% zum Vorquartal. Üblich ist in diesem Quartal saisonal nur ein Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Marge soll mit 59,0% bis 60,25% (bereinigt) dagegen stabil bleiben. Die laufenden Kosten bleiben mit 57,5 bis 59,5 Mio. USD hoch, was den Gewinn des Unternehmens im Schlussquartal massiv unter Druck setzt.
Als Ursache nennt Firmenchef Fermi Wang die Speicherkrise. Die schon im dritten Quartal im Konsumgütergeschäft sichtbare Schwäche habe sich auf alle Märkte ausgeweitet. Der drastische Preisanstieg und die Knappheit bei Speicherchips führten dazu, dass Kunden Aufträge verschieben, verzögern oder stornieren. Nach Angaben des Managements handelt es sich überwiegend um Verschiebungen und nur zum kleineren Teil um Stornierungen.
Der Speicheranteil an der Stückliste ist das größte Problem der Kunden.
Zur Kursreaktion trugen auch die Analysten bei. Mehrere Häuser haben ihre Einschätzung nach den Zahlen deutlich gesenkt.
Morgan Stanley stufte die Aktie von Overweight auf Equalweight ab und sprach von vorübergehenden, aber schweren Speicherengpässen sowie einem Nachfrage-Reset, der einige Quartale dauern könnte. Die Bank of America führt Ambarella laut Medienberichten inzwischen mit Underperform. Rosenblatt blieb bei der positiven Einstufung, kürzte aber seine Bewertung drastisch und verweist auf die Speicherpreise und Lieferengpässe bei den Konsumkunden. Eine Anlageempfehlung ist das nicht, es sind Positionen Dritter.
Die Quartalszahlen
Umsatz wächst, der Ausblick bricht weg
Das dritte Quartal selbst war kein Desaster, es war nur schwächer als erhofft: Der Umsatz wuchs weiter, die Margen gaben etwas nach, und Ambarella meldete einen Rekord bei Edge-AI-Umsätzen. Entscheidend für die Ambarella Aktie Prognose ist jedoch, dass die Zahlen schon vom Speicherproblem geprägt waren.
Ambarella: Umsatz je Geschäftsquartal (Geschäftsjahr 2027)
Mio. USD
- Mitte der Prognosespanne
Viertes Quartal: Prognose des Managements von 70 bis 75 Mio. USD, dargestellt ist die Mitte (72,5). Keine Prognose der Redaktion. Erstes Quartal rechnerisch aus Halbjahresumsatz (208,5 Mio. USD) und zweitem Quartal.
Quelle: Ambarella Inc., Pressemitteilungen vom 3.9.2026 und 24.11.2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|1. Quartal (bis April 2026)
|100,4
|2. Quartal (bis Juli 2026)
|108,1
|3. Quartal (bis Oktober 2026)
|115,2
|4. Quartal (bis Januar 2027, Prognose)
|72,5
|Kennzahl
|Q3 GJ 2027
|Q3 GJ 2026
|Umsatz
|115,2 Mio. USD
|108,5 Mio. USD
|Umsatzwachstum zum Vorjahr
|+6,2%
|+31,2%
|Bruttomarge (non-GAAP)
|59,5%
|60,9%
|Bruttomarge (GAAP)
|57,8%
|59,6%
|Ergebnis je Aktie (non-GAAP)
|0,28 USD
|0,27 USD
|Ergebnis je Aktie (GAAP)
|-0,29 USD
|-0,35 USD
|Barmittel und Wertpapiere
|282,8 Mio. USD
|295,3 Mio. USD
Non-GAAP: ohne aktienbasierte Vergütung und Übernahmekosten. Das Ergebnis je Aktie nach GAAP ist weiter negativ.
Quelle: Ambarella Inc., Pressemitteilungen vom 25.11.2025 und 24.11.2026
Auffällig ist die Bilanz: Die Forderungslaufzeit stieg von 32 auf 47 Tage, die Lagerreichweite sank dagegen von 157 auf 130 Tage. Der operative Cashflow lag bei 15,5 Mio. USD, der freie Cashflow bei 13,4 Mio. USD. Ein Aktienrückkauf über 50 Mio. USD läuft zwar noch bis zum 30. Juni 2027, im dritten Quartal wurde aber nichts zurückgekauft.
Die Ursache
Warum trifft die Speicherkrise einen Chipentwickler ohne eigenen Speicher?
Ambarella verkauft selbst keinen Speicher. Die KI-Chips des Unternehmens stecken aber in Kameras, Fahrzeugsystemen und vernetzten Geräten, in denen neben dem Chip auch Arbeitsspeicher verbaut wird. Wird dieser Speicher knapp und teuer, leidet das Endprodukt: Die Hersteller drosseln ihre Produktion oder verschieben Projekte, und damit auch ihre Bestellungen bei Ambarella. Laut Wang ist der Speicheranteil an den Gesamtkosten der Geräte inzwischen das größte Problem der Kunden.
Besonders hart trifft es das Konsumentengeschäft. Das Consumer-IoT macht rund 50% des Umsatzes aus, es war schon im dritten Quartal unter den Erwartungen und rückläufig. Das Geschäft mit Unternehmenskunden und die Autosparte lagen dagegen nahe an den Erwartungen, spüren die Speicherknappheit nach Angaben des Managements aber ebenfalls. Der Autobereich weniger stark als der Konsumbereich. Die Branche liefert damit ein weiteres Beispiel dafür, wie der KI-Boom bei Rechenzentren die Versorgung für andere Elektronik verknappt: Die Hersteller lenken ihre Kapazität zunehmend auf Speicher für Rechenzentren.
Das Chartbild
Die Ambarella Aktie fällt unter jede Unterstützung
Charttechnisch ist die Lage nach dem Doppelschlag eindeutig: Am Montag schloss die Aktie bei 55,56 US-Dollar, am Dienstag bei 44,47 US-Dollar, und vorbörslich am Mittwoch fiel sie auf 28 bis 29 US-Dollar. Damit liegt der Kurs weit unter dem bisherigen Jahrestief von 48,65 US-Dollar vom 30. März. Diese Marke, die bis zuletzt als Unterstützung galt, wäre bei einer Erholung nun der erste Widerstand. Wo ein neuer Boden entsteht, lässt sich nach einem solchen Gap kaum seriös sagen. Nach Kursstürzen dieser Art folgt häufig erst eine nervöse Beruhigungsphase. Das ist eine beschreibende Einschätzung der Redaktion, kein Signal.
Das große Bild
Wie geht es nach der Speicherkrise mit Ambarella weiter?
Für die mittel- bis langfristige Ambarella Aktie Prognose zählt, ob die Nachfrage nur verschoben oder dauerhaft verloren ist. Das Management setzt auf eine Verschiebung: Für das Geschäftsjahr 2028 erwartet es wieder Wachstum, getragen von der zweiten Jahreshälfte.
Hinter dieser Hoffnung stehen neue Produkte. Genannt werden die 5-Nanometer-Chips CV75 und CV72 sowie die Nachfolger CV7 und CV8, die in der zweiten Jahreshälfte anlaufen sollen. Dazu kommt der erste eigenständige KI-Beschleuniger des Unternehmens, mit dem Ambarella über seine klassische Kamerawelt hinaus wachsen will. Am Dienstag gab das Unternehmen außerdem eine Zusammenarbeit mit Liquid AI bekannt: Dessen Sprachmodelle sollen für Ambarellas Chip-Architektur CVflow optimiert werden, um Rechen- und Speicherbedarf zu senken. Das passt zur Speicherkrise, denn speicherschonende KI wäre genau das, was die Kunden jetzt brauchen. Bis dahin bleibt es eine Absichtserklärung.
Die Annahmen des Managements sind allerdings vorsichtig und zugleich riskant: Es geht davon aus, dass die Lage am DRAM-Markt bis ins Geschäftsjahr 2028 hinein ungefähr so bleibt wie jetzt. Das ist keine Entwarnung, sondern ein Szenario mit dauerhaft teurem Speicher. Auch bleibt die Abhängigkeit von Vertriebspartnern: Auf WT Microelectronics entfielen im dritten Quartal 56,7% des Umsatzes, auf Hakuto weitere 11,8%.
Die Prognose
Ambarella Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist nach einem Kurssturz von knapp 50% in zwei Tagen nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Ende Januar 2027): Verarbeitung des Schocks
Kurzfristig dominieren Kursschock und Nachrichtenlage. Hellen sich die Meldungen zur Speicherversorgung auf oder bestätigen Kunden, dass Aufträge nur verschoben sind, könnte sich die Ambarella Aktie nach der Panik stabilisieren. Weitere Abstufungen von Analysten oder neue Meldungen zu Engpässen sprechen dagegen für einen erneuten Test der Tiefs.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Die zweite Jahreshälfte entscheidet
Das Management setzt auf den Anlauf von CV75, CV72, CV7 und CV8 im zweiten Halbjahr. Gelingt der Hochlauf bei weiter knappem Speicher, wäre das Wachstum im Geschäftsjahr 2028 erreichbar und die heutige Bewertung bei rund 3,3-fachem Umsatz im Rückblick niedrig. Bleibt der Speicher noch länger der Engpass, drohen weitere Verschiebungen und eine längere Durststrecke.
Langfristig (ab 2028): Edge AI statt Zyklus
Langfristig zählt, ob Ambarella mit dem eigenständigen KI-Beschleuniger, speicherschonenden Modellen wie denen von Liquid AI und neuen Autoprojekten aus der Rolle des Kamerachip-Lieferanten herauswächst. Gelingt das, könnte der Abschlag auf die Ambarella Aktie schrumpfen. Scheitert es, bleibt sie ein schwankungsanfälliger Zykluswert mit hoher Abhängigkeit vom Konsumgütergeschäft.
Termine
Was Anleger der Ambarella Aktie jetzt beobachten
Laufend: Meldungen zu Preisen und Lieferfähigkeit bei Speicherchips (DRAM).
Laufend: Analystenupdates und Kommentare der Kunden zu verschobenen Aufträgen.
Voraussichtlich Ende Februar oder März 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2028 (Termin nicht bestätigt).
Bis 30. Juni 2027: laufendes Rückkaufprogramm über 50 Mio. USD, im dritten Quartal ohne Käufe.
FAQ
Häufige Fragen zur Ambarella Aktie
Warum fällt die Ambarella Aktie heute? Ambarella hat den Umsatzausblick für das vierte Quartal auf 70 bis 75 Mio. USD gesenkt. Analysten hatten rund 112 Mio. USD erwartet. Das Management begründet das mit der Speicherkrise, die Kunden zu Bestellkürzungen und Verschiebungen zwingt.
Wie lautet die Ambarella Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig dominiert die Verarbeitung des Schocks, mittelfristig entscheidet der Produktanlauf im zweiten Halbjahr, langfristig die Entwicklung zum Edge-AI-Anbieter. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Wie hat Ambarella im dritten Quartal abgeschnitten? Der Umsatz stieg um 6,2% auf 115,2 Mio. USD, lag aber am unteren Ende der Prognose und unter dem Konsens. Der Nettoverlust nach GAAP betrug 12,7 Mio. USD oder 0,29 US-Dollar je Aktie.
Warum trifft die Speicherkrise Ambarella? Die Chips stecken in Geräten, die auch Speicher benötigen. Werden Speicherchips teurer und knapper, kürzen die Hersteller ihre Produktion und damit ihre Bestellungen.
Ist die Ambarella Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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