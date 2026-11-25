Der eigentliche Schock kam mit dem Ausblick. Für das vierte Quartal (bis 31. Januar 2027) peilt das Management 70 bis 75 Mio. USD an. Das ist beim Mittelwert ein Minus von rund 37% zum Vorquartal. Üblich ist in diesem Quartal saisonal nur ein Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Marge soll mit 59,0% bis 60,25% (bereinigt) dagegen stabil bleiben. Die laufenden Kosten bleiben mit 57,5 bis 59,5 Mio. USD hoch, was den Gewinn des Unternehmens im Schlussquartal massiv unter Druck setzt.

Als Ursache nennt Firmenchef Fermi Wang die Speicherkrise. Die schon im dritten Quartal im Konsumgütergeschäft sichtbare Schwäche habe sich auf alle Märkte ausgeweitet. Der drastische Preisanstieg und die Knappheit bei Speicherchips führten dazu, dass Kunden Aufträge verschieben, verzögern oder stornieren. Nach Angaben des Managements handelt es sich überwiegend um Verschiebungen und nur zum kleineren Teil um Stornierungen.