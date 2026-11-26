Ambarella entwickelt KI-Chips, die Videobilder direkt im Gerät auswerten, etwa in Sicherheitskameras, Autos und vernetzten Geräten. In jedem dieser Produkte steckt neben dem Chip auch Arbeitsspeicher. Der ist knapp und teuer geworden, weil die Hersteller ihre Kapazität auf Rechenzentren für künstliche Intelligenz lenken.

Die Folge beschrieb Firmenchef Fermi Wang in der Telefonkonferenz: Kunden verschieben, verzögern oder stornieren Aufträge. Nach Angaben des Managements handelt es sich überwiegend um Verschiebungen. Besonders betroffen ist das Geschäft mit Konsumgütern, das rund die Hälfte des Umsatzes ausmacht.