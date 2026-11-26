Am Montag kostete die Ambarella Aktie noch 55,56 Dollar. Am Dienstag fiel sie um 20 Prozent auf 44,47 Dollar, am Mittwoch um weitere 19,8 Prozent. Rechnerisch bleiben rund 35,70 Dollar, mehr als ein Drittel weniger als zu Wochenbeginn. Auslöser ist eine Umsatzprognose, die weit unter allen Erwartungen liegt. Bemerkenswert ist die Begründung: Ambarella stellt selbst keinen Speicher her und wird trotzdem zum Opfer der Speicherknappheit.
Ambarella Aktie: Minus 20 Prozent, zwei Tage in Folge – wie die Speicherkrise einen KI-Chipentwickler trifft, der gar keinen Speicher baut
Die Ambarella Aktie bricht am Mittwoch erneut um fast 20 Prozent ein. Der Chipentwickler erwartet im laufenden Quartal nur noch 70 bis 75 Millionen Dollar Umsatz, nach 115 Millionen im Vorquartal. Schuld sind teure Speicherchips bei den Kunden.
Die Ursache
Kunden kürzen, weil Speicher fehlt
Ambarella entwickelt KI-Chips, die Videobilder direkt im Gerät auswerten, etwa in Sicherheitskameras, Autos und vernetzten Geräten. In jedem dieser Produkte steckt neben dem Chip auch Arbeitsspeicher. Der ist knapp und teuer geworden, weil die Hersteller ihre Kapazität auf Rechenzentren für künstliche Intelligenz lenken.
Die Folge beschrieb Firmenchef Fermi Wang in der Telefonkonferenz: Kunden verschieben, verzögern oder stornieren Aufträge. Nach Angaben des Managements handelt es sich überwiegend um Verschiebungen. Besonders betroffen ist das Geschäft mit Konsumgütern, das rund die Hälfte des Umsatzes ausmacht.
Die Rechnung
Die Kosten bleiben, der Umsatz bricht weg
In der Mitte der Prognose sinkt der Umsatz zum Vorquartal um rund 37 Prozent. Die laufenden Kosten sollen mit 57,5 bis 59,5 Millionen Dollar dagegen kaum sinken. Auch für das erste Halbjahr des folgenden Geschäftsjahres rechnet das Management mit Schwäche, Wachstum soll erst in der zweiten Jahreshälfte mit neuen Chipgenerationen zurückkehren.
Auf der Habenseite stehen 282,8 Millionen Dollar an Barmitteln und Wertpapieren sowie ein positiver Cashflow im abgelaufenen Quartal. Für die Ambarella Aktie zählt nun, ob die verschobenen Aufträge tatsächlich zurückkommen.
Die Ambarella Aktie zeigt die Kehrseite des KI-Booms: Was Rechenzentren an Speicher aufsaugen, fehlt der übrigen Elektronikbranche.
Häufige Fragen zur Ambarella Aktie
Warum stürzt die Ambarella Aktie ab?
Das Unternehmen erwartet im vierten Geschäftsquartal nur 70 bis 75 Millionen Dollar Umsatz. Erwartet worden waren rund 112 Millionen Dollar.
Was hat Speicher damit zu tun?
Die Kunden brauchen für ihre Geräte Arbeitsspeicher. Weil der knapp und teuer ist, kürzen sie die Produktion und damit die Bestellungen bei Ambarella.
Wie viel Geld hat Ambarella?
Ende Oktober 2026 lagen Barmittel und Wertpapiere bei 282,8 Millionen Dollar.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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