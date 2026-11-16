Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN).
Amazon.com Aktie: Starkes Wachstum hat seinen Preis
Der Onlinehandel- und Cloud-Gigant wächst kräftig und steigert die operative Effizienz
Amazon.com habe im GQ3 2026 erneut ein starkes Quartal vorgelegt. AWS beschleunigte das Wachstum weiter und bleibe der wichtigste Wachstumsmotor des Konzerns. Klassische Cloud-Migrationen, die steigende KI-Nachfrage, eigene Chips und langfristige Vereinbarungen mit großen KI-Anbietern würden die Planbarkeit künftiger Umsätze verbessern. Auch das Handelsgeschäft habe seine Effizienz deutlich gesteigert, während das internationale Segment den profitablen Wachstumskurs fortgesetzt habe. Der Preis für diese Dynamik bleibe ein außergewöhnlich hoher Kapitalbedarf. Der beschleunigte Ausbau von Rechenzentren, eigener Infrastruktur und KI-Kapazitäten belaste den Free Cashflow erheblich und gehe mit einer deutlich höheren Verschuldung einher. Hinzu kämen regulatorische Risiken, die mit AWS und dem Werbegeschäft zunehmend wichtige Ergebnistreiber betreffen würden. Auch Amazon LEO verursache hohe Vorlaufkosten und Umsetzungsrisiken. Insgesamt würden jedoch die positiven Aspekte überwiegen, da Amazon.com in seinen zentralen Wachstumsfeldern eine starke operative Dynamik zeige, die Profitabilität verbessere und seine Position entlang der gesamten Cloud- und KI-Wertschöpfungskette ausbaue.
Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung und das Kursziel von USD 310 für die Amazon.com-Aktie bekräftigt. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz und sei sowohl im Vergleich zur eigenen Historie als auch in Bezug auf den Sektor sowie Markt zu verstehen, wobei es sich bei den Zahlen um Konsens- und eigene Schätzungen handele, heißt es in der Studie, (Analyse vom 16.11.2026)
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Offenlegungen
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