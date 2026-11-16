Amazon.com Aktie: Starkes Wachstum hat seinen Preis

Amazon.com habe im GQ3 2026 erneut ein starkes Quartal vorgelegt. AWS beschleunigte das Wachstum weiter und bleibe der wichtigste Wachstumsmotor des Konzerns. Klassische Cloud-Migrationen, die steigende KI-Nachfrage, eigene Chips und langfristige Vereinbarungen mit großen KI-Anbietern würden die Planbarkeit künftiger Umsätze verbessern. Auch das Handelsgeschäft habe seine Effizienz deutlich gesteigert, während das internationale Segment den profitablen Wachstumskurs fortgesetzt habe. Der Preis für diese Dynamik bleibe ein außergewöhnlich hoher Kapitalbedarf. Der beschleunigte Ausbau von Rechenzentren, eigener Infrastruktur und KI-Kapazitäten belaste den Free Cashflow erheblich und gehe mit einer deutlich höheren Verschuldung einher. Hinzu kämen regulatorische Risiken, die mit AWS und dem Werbegeschäft zunehmend wichtige Ergebnistreiber betreffen würden. Auch Amazon LEO verursache hohe Vorlaufkosten und Umsetzungsrisiken. Insgesamt würden jedoch die positiven Aspekte überwiegen, da Amazon.com in seinen zentralen Wachstumsfeldern eine starke operative Dynamik zeige, die Profitabilität verbessere und seine Position entlang der gesamten Cloud- und KI-Wertschöpfungskette ausbaue.