Halte der 50er-EMA bei 256,64 USD, könne die Aktie einen neuen Anlauf über den 10er-EMA bei 261,18 USD in Richtung des Hochs bei 275,34 USD nehmen. Rückenwind würden die saisonalen Daten liefern, denn vom 29. Oktober bis zum 29. November habe die Aktie in sieben der vergangenen zehn Jahre zugelegt, im Median um 3,35%. In diesem Jahr liege sie im laufenden Fenster bisher knapp 6% im Plus. Falle das Papier dagegen unter das Dienstagstief bei 254,00 USD, rücke der 200er-EMA bei 247,45 USD in den Fokus. Darunter liege die nächste Unterstützung erst am Zahlentief bei 229,36 USD. (Analyse vom 18.11.2026)