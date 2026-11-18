Rückblick: Die Aktie von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) erholte sich nach dem Zahlentief bei 229,36 USD Ende Oktober zügig und kletterte bereits Anfang November bis auf 275,34 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
Amazon.com Aktie: Neuer Anlauf - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Dort hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt, die sich im Ausverkauf der Technologiewerte zu Wochenbeginn verstärkt hätten. Das Papier sei dabei unter den 10er-EMA zurückgefallen und habe vom Hoch aus rund 6% abgegeben. Am Dienstag habe der Titel mit einem Tief bei 254,00 USD den 50er-EMA und die Oberkante der Ichimoku-Wolke getestet, sich aber im weiteren Verlauf wieder erholt und sei mit einem Plus von 0,05% bei 257,89 USD aus dem Handel gegangen.
Ausblick
Halte der 50er-EMA bei 256,64 USD, könne die Aktie einen neuen Anlauf über den 10er-EMA bei 261,18 USD in Richtung des Hochs bei 275,34 USD nehmen. Rückenwind würden die saisonalen Daten liefern, denn vom 29. Oktober bis zum 29. November habe die Aktie in sieben der vergangenen zehn Jahre zugelegt, im Median um 3,35%. In diesem Jahr liege sie im laufenden Fenster bisher knapp 6% im Plus. Falle das Papier dagegen unter das Dienstagstief bei 254,00 USD, rücke der 200er-EMA bei 247,45 USD in den Fokus. Darunter liege die nächste Unterstützung erst am Zahlentief bei 229,36 USD. (Analyse vom 18.11.2026)
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