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Amazon.com Aktie: Nach Anthropic-IPO hebt Oppenheimer das Kursziel auf 310 Dollar!

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 11:17 3 Min.

Amazons Anthropic-Beteiligung ist für Oppenheimer rund 25 USD je Amazon-Aktie wert – das Kursziel steigt auf 310 USD.

Bild: Unsplash

Für Jason Helfstein ist der Börsengang von Anthropic rund 25 USD je Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker: AMZN) wert. In seiner Amazon.com-Aktienanalyse vom 20. November 2026 hebt der Analyst von Oppenheimer das Kursziel von 285 auf 310 USD an und bestätigt das Rating "outperform". Die Amazon.com-Aktie schloss am Freitag um 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit bei 246,82 USD, ein Minus von 10,55 USD oder 4,10%. Am Montag holte sie vorbörslich einen Großteil des Verlusts auf. Um 04:47 Uhr US-Ostküstenzeit notierte sie bei 256,60 USD, ein Plus von 9,78 USD oder 3,96% gegenüber dem Freitagsschluss. Wie Jason Helfstein auf 339 Milliarden USD kommt Der Börsengang von Anthropic liefert Oppenheimer einen Marktpreis für eine Beteiligung, die Amazon bereits hält. Jason Helfstein begründet die Anhebung so (aus dem Englischen übersetzt): "Nach dem Börsengang von Anthropic erhöhen wir unser AMZN-Kursziel von 285 auf 310 USD, um den Wert von Amazons Beteiligung abzubilden." Die Rechnung hängt an zwei Größen. Würden sämtliche von Amazon gehaltenen Anthropic-Wertpapiere in Aktien umgewandelt, entfielen auf Amazon nach Schätzung von Oppenheimer rund 3,5 Milliarden Anthropic-Aktien. Bei dem von Jason Helfstein angesetzten Kurs von 97 USD je Anthropic-Aktie ergäbe sich ein Beteiligungswert von rund 339 Milliarden USD. Wie stark dieser Wert schwanken kann, zeigt eine einfache Rechnung: Bewegt sich der Anthropic-Kurs um einen Dollar, verändert sich der rechnerische Bruttowert von Amazons Position bei vollständiger Umwandlung um rund 3,5 Milliarden USD. Kursziel 310 USD: Warum Oppenheimer einen Abschlag ansetzt Jason Helfstein berücksichtigt den Beteiligungswert mit einem "Holdingabschlag von 15%" (aus dem Englischen übersetzt). Von den geschätzten 339 Milliarden USD fließen damit rechnerisch rund 288 Milliarden USD in die Bewertung ein. Pro Amazon.com-Aktie setzt Oppenheimer dafür rund 25 USD an. Genau dieser Betrag erklärt den Sprung vom bisherigen Kursziel bei 285 USD auf das neue Kursziel von 310 USD. Für Anleger ist entscheidend, woher dieser Aufschlag kommt. Der Börsengang macht den Wert der Anthropic-Beteiligung am Markt ablesbar. Geld fließt Amazon durch die bloße Neubewertung seiner Position zunächst keines zu. Zugleich können Anleger nun beobachten, wie sich eine wesentliche Annahme der Amazon.com-Aktienanalyse verändert: Steigt der Anthropic-Kurs über die angesetzten 97 USD, gewinnt die Beteiligung auf dem Papier an Wert. Fällt er darunter, sinkt ihr rechnerischer Beitrag. Was nach der vorbörslichen Erholung übrig bleibt Vom Freitagsschluss bei 246,82 USD bis zum Kursziel von 310 USD beträgt der Abstand 63,18 USD oder rund 25,6%. Beim vorbörslichen Kurs von 256,60 USD verbleiben 53,40 USD oder rund 20,8%. Die Erholung hat den Abstand zum Ziel also bereits um fast fünf Prozentpunkte verringert. Jason Helfstein bleibt mit dem Rating "outperform" zuversichtlich. Wie viel die KI-Beteiligung zu dieser Einschätzung beiträgt, lässt sich bei Oppenheimer ungewöhnlich genau beziffern: rund 25 USD je Amazon.com-Aktie. Schicken Sie den Artikel Ihren Börsenfreunden. Wenn im Gruppenchat wieder jemand fragt, was bei Amazon 25 Dollar wert ist, hat diesmal ausnahmsweise niemand ein Ladekabel bestellt. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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