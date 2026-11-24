Die Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) nimmt wieder Fahrt auf – und hinter den Kulissen des amerikanischen Internetgiganten könnte sich ein entscheidender technologischer Fortschritt anbahnen. Während die Wall Street nach den jüngsten Turbulenzen im KI-Sektor wieder verstärkt auf Wachstumswerte setzt, bekräftigt einer der renommiertesten Internetanalysten seine optimistische Einschätzung für Amazon.com. Brad Erickson von RBC Capital Markets hat in seiner aktuellen Aktienanalyse vom 23. November 2026 das Rating "outperform" bestätigt und das Kursziel 330 USD unverändert beibehalten. Die Amazon.com-Aktie beendete den Montagshandel an der NASDAQ mit einem Kursgewinn von 3,5% bei 255,39 USD. Gemessen daran signalisiert das Kursziel 330 USD ein attraktives rechnerisches Aufwärtspotenzial von 29,21%. Im Mittelpunkt der aktuellen Aktienanalyse steht der Zukauf von Technologie des KI-Spezialisten Decart. Damit könnte Amazon.com eine entscheidende Stellschraube im milliardenschweren Wettbewerb um leistungsfähigere und effizientere künstliche Intelligenz betätigen. Doch welche wirtschaftlichen Möglichkeiten ergeben sich daraus für den Internetgiganten? Und kann Amazon.com seine gewaltigen Investitionen in KI-Infrastruktur tatsächlich in nachhaltig steigende Gewinne verwandeln?
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Amazon.com-Aktienanalyse: Brad Erickson setzt auf effizientere künstliche Intelligenz
Die aktuelle Aktienanalyse von Brad Erickson beschäftigt sich insbesondere mit der strategischen Bedeutung des Zukaufs von Decart-Technologie. Nach Einschätzung des Analysten von RBC Capital Markets habe Amazon.com damit einen wichtigen Ansatzpunkt zur Verbesserung kritischer Rechenkapazitäten und ihrer Effizienz adressiert. Die gesamte Technologiebranche sei gegenwärtig auf der Suche nach Möglichkeiten, künstliche Intelligenz effizienter zu entwickeln und einzusetzen. Entsprechend groß sei der Bedarf an technologischen Verbesserungen. Genau hier könnte sich für Amazon.com eine außergewöhnlich interessante wirtschaftliche Perspektive eröffnen. Denn im Wettbewerb um die Vorherrschaft bei künstlicher Intelligenz entscheidet längst nicht mehr ausschließlich die Anzahl verfügbarer Hochleistungsprozessoren. Mindestens ebenso wichtig ist die Frage, wie effizient die vorhandenen Rechenressourcen genutzt werden können. Brad Erickson von RBC Capital Markets hält vor diesem Hintergrund am Rating "outperform" und am Kursziel 330 USD fest.
Decart-Technologie: Amazon.com arbeitet am nächsten großen KI-Hebel
Der Zukauf von Decart-Technologie könnte sich langfristig als strategisch bedeutender Schritt erweisen. Die Entwicklung und der Betrieb moderner KI-Anwendungen erfordern enorme Rechenkapazitäten. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Energieversorgung, Datenverarbeitung und die wirtschaftliche Auslastung milliardenschwerer Rechenzentren. Technologien, die eine effizientere Nutzung dieser Infrastruktur ermöglichen, könnten deshalb einen erheblichen wirtschaftlichen Mehrwert schaffen. Aus redaktioneller Sicht liegt der besondere Reiz für Amazon.com darin, dass selbst vergleichsweise geringe Effizienzsteigerungen angesichts der gewaltigen Dimensionen des Cloud-Geschäfts erhebliche finanzielle Auswirkungen haben könnten. Gelingt es dem Unternehmen, mit vorhandenen Rechenressourcen zusätzliche Kundenanfragen zu bearbeiten oder die Kosten einzelner KI-Anwendungen zu reduzieren, könnte dies langfristig sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch die Profitabilität verbessern. Allerdings lassen sich die konkreten finanziellen Auswirkungen des Technologiezukaufs derzeit noch nicht zuverlässig beziffern.
Amazon Web Services: Die milliardenschwere Gewinnmaschine hinter der Amazon.com-Aktie
Während viele Verbraucher Amazon.com vor allem mit Onlinebestellungen, Prime-Mitgliedschaften und schnellen Paketlieferungen verbinden, liegt einer der wichtigsten fundamentalen Werttreiber des Unternehmens im Cloud-Geschäft. Amazon Web Services, kurz AWS, stellt Unternehmen weltweit digitale Infrastruktur, Rechenleistung, Datenbanken und KI-Dienstleistungen zur Verfügung. Mit der zunehmenden Verbreitung künstlicher Intelligenz könnte die Nachfrage nach diesen Angeboten langfristig erheblich steigen. Besonders attraktiv ist für Amazon.com die Möglichkeit, unterschiedliche Dienstleistungen innerhalb einer gemeinsamen Cloud-Infrastruktur zu vermarkten. Kunden, die zunächst einzelne KI-Anwendungen betreiben, könnten später zusätzliche Speicher-, Analyse- und Sicherheitsdienste benötigen. Dadurch eröffnet sich die Chance, den Umsatz je Kunde nachhaltig zu steigern. Die von Brad Erickson hervorgehobene Verbesserung der Recheneffizienz könnte dieses Geschäftsmodell zusätzlich unterstützen. Denn effizientere KI-Infrastruktur ermöglicht potenziell höhere Kapazitäten, wettbewerbsfähigere Preise und eine bessere wirtschaftliche Auslastung der Rechenzentren.
Amazon.com gegen Microsoft und Alphabet: Wer gewinnt den milliardenschweren Cloud-Krieg?
Amazon.com befindet sich mitten in einem der kostspieligsten technologischen Wettbewerbe der Wirtschaftsgeschichte. Microsoft und Alphabet investieren ebenfalls erhebliche Summen in Cloud-Infrastruktur, künstliche Intelligenz und eigene Halbleitertechnologien. Für die großen Cloud-Anbieter geht es darum, möglichst viele Unternehmen langfristig an ihre jeweiligen Plattformen zu binden. Amazon.com verfügt mit AWS über eine etablierte Kundenbasis und ein umfangreiches technologisches Ökosystem. Dennoch darf sich der Konzern keineswegs auf seiner bisherigen Marktposition ausruhen. Microsoft besitzt mit seinen Unternehmensanwendungen und seiner Cloud-Plattform Azure eine starke Ausgangslage. Alphabet wiederum verfügt über umfassende KI-Kompetenzen und eigene spezialisierte Prozessoren. Für Amazon.com könnte die konsequente Verbesserung der Recheneffizienz deshalb zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden. Je wirtschaftlicher AWS seine KI-Dienstleistungen bereitstellen kann, desto größer könnte der Spielraum für attraktive Kundenangebote und langfristig steigende Margen ausfallen. Die aktuelle Aktienanalyse von RBC Capital Markets lenkt den Blick damit auf einen zentralen wirtschaftlichen Aspekt des KI-Booms.
Amazon.com und Anthropic: Eine strategische Wette auf die Zukunft der KI
Ein weiterer wichtiger Baustein der langfristigen Investmentstory ist die Zusammenarbeit von Amazon.com mit dem KI-Unternehmen Anthropic. Die Partnerschaft eröffnet Amazon.com die Möglichkeit, seine Cloud-Infrastruktur mit leistungsfähigen KI-Modellen zu verbinden und zusätzliche Nachfrage nach Rechenkapazitäten zu generieren. Gleichzeitig könnte Amazon.com von einer weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des KI-Spezialisten profitieren. Allerdings bergen umfangreiche Engagements bei KI-Unternehmen auch Risiken. Die Entwicklung leistungsfähiger KI-Modelle ist kapitalintensiv und der Wettbewerb zwischen den führenden Anbietern nimmt kontinuierlich zu. Für Amazon.com wird deshalb entscheidend sein, ob sich die strategischen Beziehungen langfristig in profitable Cloud-Umsätze und nachhaltige wirtschaftliche Vorteile übersetzen lassen. Eine hohe Bewertung von KI-Beteiligungen allein ist noch kein Ersatz für tatsächlich erwirtschaftete Gewinne und freie Cashflows.
Trainium und Inferentia: Amazon.com will seine Abhängigkeit von NVIDIA reduzieren
Mit seinen eigenen KI-Prozessoren Trainium und Inferentia verfolgt Amazon.com eine weitere strategisch interessante Initiative. Die Entwicklung spezialisierter Halbleiter könnte dem Konzern dabei helfen, seine Infrastruktur besser auf bestimmte KI-Anwendungen abzustimmen und die Abhängigkeit von externen Hardwarelieferanten zu verringern. Gerade angesichts der enormen Nachfrage nach leistungsfähigen KI-Beschleunigern besitzt eine größere technologische Unabhängigkeit erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Amazon.com könnte langfristig sowohl von niedrigeren Infrastrukturkosten als auch von zusätzlichen Möglichkeiten zur Differenzierung seines Cloud-Angebots profitieren. Allerdings erfordert die Entwicklung eigener Prozessoren kontinuierliche Investitionen in Hardware, Software und technische Unterstützung. NVIDIA verfügt weiterhin über ein etabliertes Ökosystem, das für zahlreiche KI-Entwickler von großer Bedeutung ist. Amazon.com muss deshalb beweisen, dass seine eigenen Lösungen nicht nur technisch leistungsfähig, sondern auch wirtschaftlich attraktiv und für Kunden einfach einsetzbar sind.
Amazon.com-Aktie: Das Werbegeschäft als unterschätzter Renditeturbo
Neben dem Cloud-Geschäft verfügt Amazon.com mit seiner Werbesparte über einen weiteren attraktiven Wachstumstreiber. Der Konzern besitzt einen besonderen Vorteil gegenüber zahlreichen klassischen Internetplattformen: Viele Kunden besuchen Amazon.com bereits mit einer konkreten Kaufabsicht. Für Werbetreibende eröffnet dies die Möglichkeit, potenzielle Käufer unmittelbar vor einer Kaufentscheidung zu erreichen. Gleichzeitig kann Amazon.com seine umfangreichen Handelsaktivitäten mit digitalen Werbedienstleistungen verbinden. Das Geschäftsmodell besitzt damit das Potenzial, zusätzliche Erlöse zu generieren, ohne im gleichen Umfang neue physische Logistikkapazitäten aufbauen zu müssen. Künstliche Intelligenz könnte künftig dazu beitragen, Werbeanzeigen effizienter zu platzieren, Produktempfehlungen zu verbessern und Marketingkampagnen stärker zu automatisieren. Für die fundamentale Bewertung der Amazon.com-Aktie ist das Werbegeschäft deshalb ein wichtiger zusätzlicher Faktor. Es erweitert die Ertragsbasis des Konzerns und könnte langfristig zur Verbesserung der Gesamtprofitabilität beitragen.
Weihnachtsgeschäft: Amazon.com könnte von seiner gewaltigen Logistik-Infrastruktur profitieren
Mit dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft rückt auch das klassische Handelsgeschäft von Amazon.com wieder stärker in den Mittelpunkt. Die Aktionszeiträume rund um Black Friday und Cyber Monday bieten dem Internetgiganten die Möglichkeit, sein umfangreiches Produktsortiment und seine Logistik-Infrastruktur besonders intensiv auszulasten. Gleichzeitig könnte die zunehmende Automatisierung von Lagerhäusern und Lieferprozessen langfristig zur Verbesserung der Kosteneffizienz beitragen. Amazon.com verfügt über erhebliche Skalenvorteile, die kleineren Wettbewerbern nur schwer zugänglich sind. Allerdings bleibt der internationale Onlinehandel ein wettbewerbsintensives Geschäft. Anbieter wie Walmart, Temu und andere Handelsplattformen konkurrieren mit Amazon.com um die Aufmerksamkeit und Kaufkraft der Verbraucher. Hinzu kommen Risiken durch steigende Personalkosten, politische Handelsbeschränkungen und eine mögliche Abschwächung der Konsumnachfrage. Ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft könnte positive Impulse liefern, sollte jedoch nicht mit einer garantierten langfristigen Margenverbesserung gleichgesetzt werden.
Amazon.com-Aktienanalyse: Die größten Risiken hinter der glänzenden KI-Story
Trotz der optimistischen Aktienanalyse von Brad Erickson und des bestätigten Rating "outperform" sollten Anleger die Risiken der Amazon.com-Aktie keineswegs unterschätzen. Besonders die enormen Investitionen in Rechenzentren, Halbleiter und Energieversorgung könnten den freien Cashflow vorübergehend erheblich belasten. Sollten die erwarteten KI-Umsätze langsamer wachsen als ursprünglich angenommen, könnte sich die wirtschaftliche Rendite dieser Investitionen als enttäuschend erweisen. Gleichzeitig besteht die Gefahr eines intensiveren Preiswettbewerbs zwischen AWS, Microsoft Azure und Google Cloud. Technologische Fortschritte könnten zwar die Kosten künstlicher Intelligenz reduzieren, aber auch zu sinkenden Preisen für entsprechende Dienstleistungen führen. Hinzu kommen regulatorische Risiken, kartellrechtliche Untersuchungen und die Abhängigkeit des Handelsgeschäfts von der allgemeinen Konsumentwicklung. Die redaktionelle Chancen-Risiken-Abwägung zeigt deshalb, dass nicht allein die Größe des KI-Marktes entscheidend ist. Amazon.com muss beweisen, dass die zusätzlichen Investitionen langfristig einen angemessenen finanziellen Ertrag erwirtschaften.
Amazon.com-Kursziel 330 USD: So viel Potenzial sieht Brad Erickson
Die aktuelle Amazon.com-Aktienanalyse im Überblick: Analysehaus RBC Capital Markets, Analyst Brad Erickson, Analysedatum 23. November 2026, Rating "outperform" (unverändert), Kursziel 330 USD (unverändert), NASDAQ-Schlusskurs vom Montag 255,39 USD (+3,5%). Das rechnerische Aufwärtspotenzial beträgt 29,21%. Bei Erreichen des Kursziels 330 USD würde die Amazon.com-Aktie gegenüber dem aktuellen Schlusskurs um 74,61 USD je Anteilsschein zulegen. Ein hypothetisches Investment von 10.000 USD könnte damit rechnerisch auf rund 12.921 USD anwachsen, sofern das Kursziel tatsächlich erreicht würde und Steuern, Gebühren sowie Währungseffekte unberücksichtigt blieben. Das Rating "outperform" und das Kursziel 330 USD von Brad Erickson unterstreichen die weiterhin positive Einschätzung von RBC Capital Markets, stellen jedoch keine garantierte Rendite dar.
Fazit: Amazon.com könnte zum großen Gewinner des Wettlaufs um effizientere KI werden
Mit seiner aktuellen Aktienanalyse vom 23. November 2026 bleibt Brad Erickson von RBC Capital Markets ausgesprochen zuversichtlich hinsichtlich der weiteren Entwicklung von Amazon.com. Das bestätigte Rating "outperform" und das unveränderte Kursziel 330 USD signalisieren gegenüber dem jüngsten NASDAQ-Schlusskurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 29,21%. Der Zukauf von Decart-Technologie adressiert mit der Verbesserung der Recheneffizienz eine zentrale Herausforderung der gesamten KI-Branche. Gleichzeitig verfügt Amazon.com mit AWS, dem Werbegeschäft, eigenen KI-Prozessoren und seiner gewaltigen Handelsinfrastruktur über mehrere potenziell bedeutende Wachstumstreiber. Entscheidend wird jedoch sein, ob der Internetgigant seine milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz nachhaltig monetarisieren kann. Der intensive Wettbewerb und die hohen Kapitalanforderungen bleiben erhebliche Risikofaktoren. Gelingt Amazon.com der wirtschaftliche Durchbruch bei effizienteren KI-Dienstleistungen, könnten sich daraus zusätzliche Möglichkeiten für steigende Gewinne und eine langfristige Neubewertung der Aktie ergeben. Die nächste große Revolution bei Amazon.com könnte sich deshalb nicht im digitalen Einkaufswagen, sondern tief im Inneren seiner Rechenzentren abspielen.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 24. November 2026
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