Mit seiner aktuellen Aktienanalyse vom 23. November 2026 bleibt Brad Erickson von RBC Capital Markets ausgesprochen zuversichtlich hinsichtlich der weiteren Entwicklung von Amazon.com. Das bestätigte Rating "outperform" und das unveränderte Kursziel 330 USD signalisieren gegenüber dem jüngsten NASDAQ-Schlusskurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 29,21%. Der Zukauf von Decart-Technologie adressiert mit der Verbesserung der Recheneffizienz eine zentrale Herausforderung der gesamten KI-Branche. Gleichzeitig verfügt Amazon.com mit AWS, dem Werbegeschäft, eigenen KI-Prozessoren und seiner gewaltigen Handelsinfrastruktur über mehrere potenziell bedeutende Wachstumstreiber. Entscheidend wird jedoch sein, ob der Internetgigant seine milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz nachhaltig monetarisieren kann. Der intensive Wettbewerb und die hohen Kapitalanforderungen bleiben erhebliche Risikofaktoren. Gelingt Amazon.com der wirtschaftliche Durchbruch bei effizienteren KI-Dienstleistungen, könnten sich daraus zusätzliche Möglichkeiten für steigende Gewinne und eine langfristige Neubewertung der Aktie ergeben. Die nächste große Revolution bei Amazon.com könnte sich deshalb nicht im digitalen Einkaufswagen, sondern tief im Inneren seiner Rechenzentren abspielen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 24. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.