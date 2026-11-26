Aktien des Tages AMZN aktien neutral E-Commerce

Amazon.com Aktie: GD200 knapp unterboten

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 14:04 2 Min. UBS

Amazon erholt sich vom November-Tief bei 235,96 USD, schließt aber knapp unter der 200-Tage-Linie.

Bild: Unsplash

Trotz einer starken Intraday-Erholung ist die Aktie von Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker: AMZN) gestern knapp unterhalb der 200-Tage-Linie aus dem Handel gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Nachdem die Kurse am vergangenen Freitag im Bereich der 200-Tage-Linie noch eine Unterstützung gefunden hätten, sei der GD200 gestern zeitweise klar unterboten worden. Dabei seien die Notierungen bereits mit einem Abwärts-Gap in den Handel gestartet und bis auf das neue November-Tief bei 235,96 USD zurückgefallen. Im weiteren Verlauf hätten sich die Kurse jedoch erholen und das Tagesminus bis zur Schlussglocke auf 3,1% eindämmen können. Ausblick: Im Chart der Amazon-Aktie müsse sich jetzt zeigen, ob es nach dem Rückfall unter die 200-Tage-Linie – wie schon im Juni, Juli und Oktober – zu einer erneuten Gegenreaktion oder aber zu weiteren Abgaben komme. Das Short-Szenario: Bedingt durch die lange untere Lunte im Tageskerzenchart sei auf dem Niveau des gestrigen Tagestiefs eine neue Unterstützung entstanden. Darunter sollte auf das Oktober-Tief bei 229,36 USD geachtet werden, ehe der doppelte Halt aus dem Juli- und dem Juni-Tief (226,17 USD/225,55 USD) in den Fokus rücken dürfte. Werde dieses Level unterboten, müsste mit einer Schließung des offenen Gaps vom 8. April gerechnet werden. Unterhalb von 213,77 USD (= Gap-Close) wären dann weitere Kursverluste in Richtung 200,00 USD nicht mehr auszuschließen. Das Long-Szenario: Oberhalb des GD200 (245,78 USD) sollte hingegen das neu entstandene Abwärts-Gap mit einem Hochlauf an die kurzfristige 50- und die mittelfristige 100-Tage-Linie (255,12 USD bzw. 255,34 USD) geschlossen werden. Darüber könnte sich im Anschluss weiteres Erholungspotenzial bis zum Oktober-Top bei 265,34 USD eröffnen, bevor sich die Blicke abermals auf den Widerstandsbereich rund um 275,00 USD richten würden. (Analyse vom 26.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.