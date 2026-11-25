Die Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067) steht am Mittwoch mitten im Ausverkauf der KI-Werte: Im US-Handel an der Nasdaq notierte sie am Nachmittag deutscher Zeit bei rund 238 Dollar, etwa fünf bis sechs Prozent unter dem Vortagesschluss von 252,29 Dollar (Quellen: TickerSpark, Blockonomi, 25.11.2026). Auslöser sind der Nasdaq-Einbruch von knapp vier Prozent und eine Warnung des Analysehauses Bernstein, die Amazons Cloud-Sparte AWS direkt trifft. Diese Amazon Aktienanalyse ordnet ein, was an der Warnung dran ist, was die Zahlen des dritten Quartals sagen und wie die Amazon Aktienprognose des Marktes aussieht.
Amazon Aktienanalyse: AWS wächst um 39 Prozent, die Aktie fällt trotzdem auf rund 238 Dollar – wie viel Warnsignal steckt im Kurs?
Die Amazon Aktie verliert im KI-Ausverkauf rund fünf bis sechs Prozent. Die Amazon Aktienanalyse zeigt, warum Rekordzahlen aus dem Cloud-Geschäft nicht reichen, was Bernsteins Warnung bedeutet und wie die Amazon Aktienprognose der Analysten aussieht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- Ticker
- AMZN
- ISIN
- US0231351067
- Börse
- Nasdaq (USD)
- Sektor
- E-Commerce, Cloud, Werbung
Stand: 25.11.2026, Intraday-Kurs im US-Handel (Nasdaq), Quellen TickerSpark/Blockonomi; Schlusskurs bei Redaktionsschluss nicht bestätigt
Der Auslöser
Was ist bei der Amazon Aktie passiert, und warum fällt sie so stark?
Am Mittwoch rutschte der Nasdaq 100 zeitweise um rund vier Prozent ab, der Halbleiterindex SOX verlor rund sieben Prozent (Reuters via MarketScreener, 25.11.2026). Hinter dem Ausverkauf stehen Zweifel, ob die schuldenfinanzierten Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur sich auszahlen, dazu eine US-Inflation, die mit 3,8 Prozent (PCE, Oktober) weiter über dem Ziel liegt und Zinserhöhungsfantasie nährt, sowie neue US-Zollvorschläge gegen 14 Handelspartner.
Für die Amazon Aktie kommt eine hausgemachte Sorge hinzu. Bernstein verweist laut Medienberichten darauf, dass die Webaktivität auf nutzungsbasierten Cloud-Plattformen, darunter AWS, Mitte bis Ende November rund 16 Prozent unter dem Niveau des dritten Quartals gelegen habe. Kunden würden Updates einfrieren und Workloads abschalten; das könne das Umsatzwachstum im ersten Quartal 2027 um mehrere hundert Basispunkte bremsen (MoneyCheck, Blockonomi, 25.11.2026). Es handelt sich um eine Indikator-Schätzung eines Dritten, nicht um Unternehmenszahlen. Gemeldete Verkäufe von Topmanagern im Wert von rund 16,6 Millionen Dollar im Rahmen von 10b5-1-Plänen (23.11.) verstärkten die Nervosität; solche Pläne sind vorab festgelegt und kein Beleg für eine geänderte Einschätzung.
Die Bewegung ist Teil eines steilen Wochenverlaufs: Am 19.11. schloss die Aktie laut Blockchain.News bei 273,27 Dollar, am 20.11. bei 246,82 Dollar (StockAnalysis). Vom 52-Wochen-Hoch bei 287,20 Dollar sind es damit knapp 17 Prozent Abstand.
Das Geschäft
Wie verdient Amazon sein Geld?
Amazon ruht auf drei Säulen. Der Onlinehandel samt Logistik und Marketplace bringt den größten Umsatz, aber vergleichsweise dünne Margen. Die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) ist der Gewinnmotor: Sie steuerte im dritten Quartal etwa 17,8 Milliarden Dollar Betriebsergebnis bei, bei einer Marge von rund 38,7 Prozent. Hinzu kommen das Werbegeschäft und Abonnements wie Prime. Für Anleger entscheidet derzeit vor allem eine Frage: Wie lange wächst AWS schnell genug, um die enorme KI-Investitionswelle zu rechtfertigen?
Die Zahlen
Wie gut waren die Zahlen aus dem dritten Quartal?
Amazon meldete am 29.10.2026 für das dritte Quartal einen Umsatz von 201,9 Milliarden Dollar (+12 Prozent) und ein Betriebsergebnis von 28,1 Milliarden Dollar (+61 Prozent; Marge 13,9 Prozent). AWS wuchs um 39 Prozent auf 46,0 Milliarden Dollar, das schnellste Tempo seit fast fünf Jahren. Der Nettogewinn sank dagegen um zwei Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar, weil das Vorjahr einen Sonderertrag aus der Anthropic-Beteiligung von 9,5 Milliarden Dollar enthielt (Quellen: Vested Finance, MoneyCheck).
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|201,9 Mrd. USD
|+12 %
|Betriebsergebnis
|28,1 Mrd. USD
|+61 %
|Nettogewinn
|20,7 Mrd. USD
|−2 %
|AWS-Umsatz
|46,0 Mrd. USD
|+39 %
|AWS-Betriebsergebnis
|17,8 Mrd. USD
|–
|Investitionen (Capex)
|77,3 Mrd. USD
|–
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal. Capex je Quartal; über zwölf Monate werden Werte zwischen 210,7 und 215,2 Mrd. USD genannt (Quellen widersprechen sich).
Quelle: Vested Finance, MoneyCheck (Meldung vom 29.10.2026)
Der Haken liegt im Cashflow: Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate wird mit minus 42,4 Milliarden Dollar nach plus 14,8 Milliarden Dollar im Vorjahr angegeben (MoneyCheck; andere Quelle nennt minus 34,8 Milliarden Dollar für ein Quartal). Die Gesamtschulden werden auf rund 272 Milliarden Dollar beziffert, etwa das Doppelte des Vorjahres. Für das vierte Quartal stellt Amazon einen Umsatz von 240 bis 247 Milliarden Dollar (+12 bis +16 Prozent) und ein Betriebsergebnis von 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Auf die Zahlen reagierte die Aktie nach Angaben von Vested Finance mit einem Minus von rund sieben Prozent.
Die Bewertung
Ist die Amazon Aktie nach dem Rücksetzer noch teuer?
Beim Kurs von 246,82 Dollar vom 20.11. lag das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate bei rund 20, das erwartete KGV bei rund 25, das EV/EBITDA bei etwa 15,6 (StockAnalysis). Ein anderer Anbieter nennt für 2026 ein KGV von 19,3 und für 2027 von 23,2 (t-online). Beim aktuellen Kurs von rund 238 Dollar liegen die Werte etwas niedriger; eine genaue Neuberechnung steht aus. Ein belastbarer Vergleich mit Microsoft und Alphabet konnte aus den geprüften Quellen nicht gezogen werden. Zur Einordnung: Beide Konzerne stehen im selben KI-Ausverkauf; die Bewertungsfrage stellt sich für alle Hyperscaler mit hohen Investitionen gleichermaßen.
|Kennzahl
|Wert
|KGV (letzte zwölf Monate)
|19,95
|KGV (erwartet)
|24,96
|EV/EBITDA
|15,56
|Analysten gesamt
|62
|Kaufen-Einstufungen
|59
|Halten-Einstufungen
|3
|Verkaufen-Einstufungen
|0
|Durchschnittliches Kursziel
|326,51 USD
|Spanne der Kursziele
|230–405 USD
Bewertung bei einem Kurs von 246,82 USD (20.11.2026). Konsens: 45 Strong Buy, 14 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Ein anderer Anbieter nennt am 25.11. ein Durchschnittsziel von 323,05 USD und ein niedrigstes Ziel von 207 USD.
Quelle: StockAnalysis (Stand 20.11.2026), t-online, TradingKey (25.11.2026)
Die Analysten
Was sagen die Analysten zur Amazon Aktienprognose und was ändert die Bernstein-Warnung?
Der Konsens ist ungewöhnlich einseitig: Von 62 Analysten, die StockAnalysis zum 20.11. zählt, stufen 59 mit Kaufen ein, drei mit Halten, keiner mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 326,51 Dollar, der Median bei 328 Dollar, die Spanne reicht von 230 bis 405 Dollar. Gegenüber dem Kurs von rund 238 Dollar wäre das ein Abstand von mehr als einem Drittel, doch Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Zu beachten ist: Die jüngsten Kursziel-Anpassungen stammen vom 17. bis 20.11., also vor dem heutigen Ausverkauf; Anpassungen nach der Bernstein-Warnung wurden bei der Recherche nicht gefunden.
Inhaltlich schraubte UBS seine Erwartungen an AWS nach unten: Das Wachstum 2027 sehen die Analysten bei 43 statt 48 Prozent, die Marge bei 40 statt 45 Prozent (Blockchain.News unter Berufung auf Yahoo, 19.11.2026). Der Markt diskutiert damit weniger das Ob als das Tempo des Cloud-Wachstums. Die GuruFocus-Schätzung eines fairen Werts von 260,36 Dollar (via MoneyCheck) ist ein weiterer Referenzpunkt, aber ebenfalls nur eine Modellrechnung.
Der Chart
Wie sieht die Charttechnik der Amazon Aktie aus?
Am 20.11. lag die 50-Tage-Linie bei 255,03 Dollar und die 200-Tage-Linie bei 245,15 Dollar, der RSI bei 42,3 (StockAnalysis). Am 25.11. nennt TradingKey einen RSI von 39,09 und einen negativen MACD. Beschreibend heißt das: Der Kurs von rund 238 Dollar liegt unter beiden Durchschnittslinien, die zuvor als Orientierung dienten, und der RSI nähert sich dem überverkauften Bereich unter 30, ohne ihn zu erreichen. Das Jahreshoch bei 287,20 Dollar markiert die obere Orientierung. Belastbare Unterstützungsmarken für den 25.11. liegen aus den geprüften Quellen nicht vor; Charttechnik beschreibt nur Vergangenes und ist keine Vorhersage.
Szenarien
Wie sieht die Amazon Aktienprognose im Markt aus?
Der Markt diskutiert im Wesentlichen zwei Lesarten. Die optimistische folgt dem Analystenkonsens: Das AWS-Wachstum bleibt hoch, die Investitionen zahlen sich über Jahre aus, und das durchschnittliche Kursziel von rund 327 Dollar gilt als Maßstab. Die vorsichtige Lesart folgt Bernstein und dem Kreditmarkt: Verlangsamt sich die Cloud-Nachfrage, während Zinsen und Schulden steigen, geraten die Bewertungen der Hyperscaler weiter unter Druck. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab; die Szenarien geben nur wieder, was Analysten und Marktteilnehmer diskutieren.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Amazon Aktie jetzt?
Kurzfristig stehen der Black Friday am 27.11. und der Cyber Monday am 30.11. an, die für das Handelsgeschäft des vierten Quartals zählen. Zudem bleiben die Entwicklung des Nasdaq 100, die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank und neue Daten zur Cloud-Nutzung im Blick. Die Zahlen zum vierten Quartal werden üblicherweise Ende Januar oder Anfang Februar vorgelegt; ein bestätigter Termin lag bei der Recherche nicht vor.
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon Aktienanalyse und Aktienprognose
Warum fällt die Amazon Aktie heute?
Die Amazon Aktie leidet unter dem KI-Ausverkauf an der Nasdaq, Zinssorgen nach hoher Inflation und der Warnung von Bernstein vor sinkender Cloud-Nutzung.
Wie hoch ist das Kursziel in der Amazon Aktienprognose?
Der Durchschnitt von 62 Analysten liegt laut StockAnalysis (20.11.2026) bei 326,51 Dollar, die Spanne reicht von 230 bis 405 Dollar. Anpassungen nach dem heutigen Ausverkauf sind noch nicht erfasst.
Wie schnell wächst AWS?
Im dritten Quartal um 39 Prozent auf 46,0 Milliarden Dollar, mit einer operativen Marge von rund 38,7 Prozent.
Wie teuer ist die Amazon Aktie?
Das erwartete KGV lag am 20.11. bei rund 25, das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate bei rund 20; beim niedrigeren aktuellen Kurs sind die Werte etwas geringer.
Wann legt Amazon die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal werden üblicherweise Ende Januar oder Anfang Februar veröffentlicht; ein Termin ist nicht bestätigt.
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