Der Konsens ist ungewöhnlich einseitig: Von 62 Analysten, die StockAnalysis zum 20.11. zählt, stufen 59 mit Kaufen ein, drei mit Halten, keiner mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 326,51 Dollar, der Median bei 328 Dollar, die Spanne reicht von 230 bis 405 Dollar. Gegenüber dem Kurs von rund 238 Dollar wäre das ein Abstand von mehr als einem Drittel, doch Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Zu beachten ist: Die jüngsten Kursziel-Anpassungen stammen vom 17. bis 20.11., also vor dem heutigen Ausverkauf; Anpassungen nach der Bernstein-Warnung wurden bei der Recherche nicht gefunden.

Inhaltlich schraubte UBS seine Erwartungen an AWS nach unten: Das Wachstum 2027 sehen die Analysten bei 43 statt 48 Prozent, die Marge bei 40 statt 45 Prozent (Blockchain.News unter Berufung auf Yahoo, 19.11.2026). Der Markt diskutiert damit weniger das Ob als das Tempo des Cloud-Wachstums. Die GuruFocus-Schätzung eines fairen Werts von 260,36 Dollar (via MoneyCheck) ist ein weiterer Referenzpunkt, aber ebenfalls nur eine Modellrechnung.