Nach einer am 10. November eingereichten Prospektänderung bietet Anthropic 825 Millionen Class-A-Aktien in einer Spanne von 70 bis 78 US-Dollar an; zusätzlich kaufen AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia und TSMC in einer Privatplatzierung Aktien für 26 Mrd. US-Dollar zum Ausgabepreis. Laut einem Bericht vom 12. November, der sich auf Bloomberg beruft, war das Angebot rund sechsfach überzeichnet; das Volumen des IPO selbst liegt bei mehr als 64 Mrd. US-Dollar. Die Preisfestsetzung wird für Mittwochabend erwartet. Die Financial Times berichtete laut Investing.com, die Banken erwögen sogar einen Preis über der Spanne.

Am heutigen Dienstag folgte eine weitere Prospektänderung: Demnach halten Amazon nach dem Börsengang 14,7 Prozent und Google 13,7 Prozent des gesamten Aktienkapitals, zusammen rund 28 Prozent (Stocktwits, 17.11.2026). Stimmrechte erhält Amazon damit nicht, denn die Beteiligung besteht aus stimmrechtslosen Class-N-Aktien. Jeder Dollar Kursbewegung bei Anthropic verändert den Wert von Amazons Paket um rund 1,9 Mrd. US-Dollar.

Am Montag war die Amazon Aktie noch um 3,34 Prozent auf 257,75 US-Dollar gefallen. Als Gründe nannte Motley Fool neue US-Auflagen für den Zugang zu KI-Chips in Teilen Asiens und Brasiliens sowie den Fehlstart einer Vulcan-Rakete, mit der 40 Satelliten für Amazons Internetdienst Leo verloren gingen.