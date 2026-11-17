Die Amazon Aktie notiert am Dienstag an der Nasdaq bei 259,57 US-Dollar und damit 0,7 Prozent im Plus (16:28 Uhr MEZ, 10:28 Uhr New Yorker Zeit). Der Auslöser für das Interesse: Der für Donnerstag, 19. November, erwartete Börsengang von Anthropic, an dem Amazon (Ticker AMZN, ISIN US0231351067) nach einer neuen Fassung des Börsenprospekts rund 14,7 Prozent halten wird. Die Amazon Aktienanalyse zeigt: Die Beteiligung ist groß, ihr Effekt auf die Bilanz aber vielschichtiger, als die Schlagzeilen nahelegen. Rückenwind vom Markt gibt es nicht – der Nasdaq Composite verliert am Vormittag gut ein Prozent, der DAX schloss 2,08 Prozent tiefer, alle warten auf die Nvidia-Zahlen nach US-Börsenschluss.
Amazon Aktienanalyse: Anthropic-Debüt am Donnerstag, 14,7 Prozent Anteil – wie viel davon steckt schon im Kurs?
Die Amazon Aktie stemmt sich am Dienstag gegen den KI-Ausverkauf: Der Anthropic-Börsengang rückt näher, Amazon hält laut neuer S-1-Fassung 14,7 Prozent. Die Amazon Aktienanalyse ordnet Beteiligung, AWS-Zahlen, Bewertung und die Aktienprognose der Analysten ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com Inc.
- ISIN
- US0231351067
- Ticker
- AMZN (Nasdaq)
- Sitz
- Seattle, USA
- 52-Wochen-Spanne
- 196,13–287,16 USD
- KGV erwartet
- rund 27 (Forward-KGV, StockAnalysis, 13.11.)
- Umsatz Q3 2026
- 201,9 Mrd. USD (+12 %)
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027 (erwartet)
Stand: 17.11.2026, Kurs Nasdaq 16:28 Uhr MEZ; übrige Angaben mit Stand laut Text
Anthropic-IPO: Handelsstart am Donnerstag erwartet
Preisspanne 70 bis 78 US-Dollar je Aktie, 825 Millionen Aktien, Ticker „ANT“ an der Nasdaq; die Bewertung könnte bei bis zu 1,4 Billionen US-Dollar liegen.
Amazons Anteil: 14,7 Prozent, rund 135 bis 150 Mrd. US-Dollar wert
Gegenüber rund 18 Mrd. US-Dollar Einsatz. Mit umgewandelten Wandelanleihen wären es rechnerisch etwa 23,8 Prozent.
Buchwert ist schon hoch
Amazon hatte Anthropic-Vorzugsaktien und Wandelanleihen per 30. Juni bereits mit 190,4 Mrd. US-Dollar bilanziert – der IPO-Preis wird zum Realitätscheck.
AWS wächst so schnell wie lange nicht
Im dritten Quartal 2026 legte die Cloud-Sparte um 39 Prozent auf 46,0 Mrd. US-Dollar zu, die operative Marge des Konzerns erreichte mit 13,9 Prozent einen Rekord.
Kehrseite: negativer Free Cashflow
Rund 220 Mrd. US-Dollar Investitionen in diesem Jahr drücken den Free Cashflow auf minus 42,4 Mrd. US-Dollar (zwölf Monate).
Anthropic-Börsengang
Was ist bei der Amazon Aktie passiert – und warum jetzt?
Der KI-Entwickler Anthropic steht vor dem womöglich größten Börsengang der Geschichte. Laut Yahoo Finance soll der Handel am Donnerstag, 19. November, beginnen. Für Amazon ist das der Moment, in dem eine jahrelange Wette einen Marktpreis bekommt.
Nach einer am 10. November eingereichten Prospektänderung bietet Anthropic 825 Millionen Class-A-Aktien in einer Spanne von 70 bis 78 US-Dollar an; zusätzlich kaufen AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia und TSMC in einer Privatplatzierung Aktien für 26 Mrd. US-Dollar zum Ausgabepreis. Laut einem Bericht vom 12. November, der sich auf Bloomberg beruft, war das Angebot rund sechsfach überzeichnet; das Volumen des IPO selbst liegt bei mehr als 64 Mrd. US-Dollar. Die Preisfestsetzung wird für Mittwochabend erwartet. Die Financial Times berichtete laut Investing.com, die Banken erwögen sogar einen Preis über der Spanne.
Am heutigen Dienstag folgte eine weitere Prospektänderung: Demnach halten Amazon nach dem Börsengang 14,7 Prozent und Google 13,7 Prozent des gesamten Aktienkapitals, zusammen rund 28 Prozent (Stocktwits, 17.11.2026). Stimmrechte erhält Amazon damit nicht, denn die Beteiligung besteht aus stimmrechtslosen Class-N-Aktien. Jeder Dollar Kursbewegung bei Anthropic verändert den Wert von Amazons Paket um rund 1,9 Mrd. US-Dollar.
Am Montag war die Amazon Aktie noch um 3,34 Prozent auf 257,75 US-Dollar gefallen. Als Gründe nannte Motley Fool neue US-Auflagen für den Zugang zu KI-Chips in Teilen Asiens und Brasiliens sowie den Fehlstart einer Vulcan-Rakete, mit der 40 Satelliten für Amazons Internetdienst Leo verloren gingen.
Geschäftsmodell
Wie verdient Amazon sein Geld – und welche Rolle spielt Anthropic?
Amazon ruht auf drei Säulen: dem Onlinehandel samt Marktplatz für Drittanbieter, dem margenstarken Werbegeschäft und der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS). AWS liefert den größten Teil des operativen Gewinns und ist zugleich der Kanal, über den Amazon von Anthropic profitiert: Das Start-up nutzt AWS als wichtigen Cloud- und Trainingspartner. Laut Trefis (12.11.2026) hat sich Anthropic zu AWS-Ausgaben von mehr als 110 Mrd. US-Dollar bis 2036 verpflichtet.
Die Beziehung ist also doppelt: Amazon ist Anteilseigner und Lieferant. Steigt der Wert von Anthropic, gewinnt die Bilanz; wächst Anthropic, wächst der AWS-Umsatz. Umgekehrt hängen beide Effekte an derselben Frage – ob sich die enormen KI-Ausgaben am Ende rechnen.
Zahlen und Bewertung
Ist die Amazon Aktie nach dem Rücksetzer günstig bewertet?
Am 29. Oktober legte Amazon die Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 201,9 Mrd. US-Dollar, das operative Ergebnis sprang von 17,4 auf 28,1 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn sank dennoch leicht auf 20,7 Mrd. US-Dollar oder 1,89 US-Dollar je Aktie – im Vorjahresquartal hatten Anthropic-Bewertungsgewinne von 9,5 Mrd. US-Dollar vor Steuern das Ergebnis aufgebläht (Amazon).
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|201,9 Mrd. USD
|180,2 Mrd. USD
|AWS-Umsatz
|46,0 Mrd. USD (+39 %)
|–
|Operatives Ergebnis
|28,1 Mrd. USD
|17,4 Mrd. USD
|Operative Marge
|13,9 %
|–
|Nettogewinn
|20,7 Mrd. USD
|21,2 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie (verwässert)
|1,89 USD
|1,95 USD
|Operativer Cashflow (12 Monate)
|168,3 Mrd. USD
|130,7 Mrd. USD
|Free Cashflow (12 Monate)
|-42,4 Mrd. USD
|14,8 Mrd. USD
Quelle: Amazon, Quartalsbericht vom 29.10.2026
Für das vierte Quartal stellt das Management einen Umsatz von 240 bis 247 Mrd. US-Dollar (plus 12 bis 16 Prozent) und ein operatives Ergebnis von 28,5 bis 33,5 Mrd. US-Dollar in Aussicht. Die Investitionen sollen 2026 bei rund 220 Mrd. US-Dollar liegen – vor allem für Rechenzentren.
Bewertet ist die Amazon Aktie laut StockAnalysis (Stand 13.11.2026) mit einem KGV von rund 21,6 auf Basis der vergangenen zwölf Monate und einem Forward-KGV von rund 27. Für 2027 erwarten Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,92 US-Dollar; beim aktuellen Kurs entspricht das einem KGV von knapp 24. Zum Vergleich: Allein der Anthropic-Anteil entspricht nach Stocktwits-Rechnung 4,8 bis 5,4 Prozent des Amazon-Börsenwerts.
|Aktionär
|Anteil nach IPO
|Wert zur Spanne
|Investiert
|Anteil am eigenen Börsenwert
|Amazon
|14,7 %
|135–150 Mrd. USD
|rund 18 Mrd. USD
|4,8–5,4 %
|Alphabet (Google)
|13,7 %
|125–140 Mrd. USD
|23–33 Mrd. USD
|3,6–4,0 %
Werte zur IPO-Preisspanne von 70 bis 78 USD. Einsatz laut New York Times; Google-Einsatz laut Investing.com rund 23 Mrd. USD – Angaben weichen ab.
Quelle: Stocktwits (17.11.2026), New York Times via Khaleej Times (11.11.2026)
Wichtig für die Einordnung: Ein großer Buchgewinn beim Börsengang ist keineswegs sicher. Laut Investing.com (12.11.2026) standen Anthropic-Vorzugsaktien und Wandelanleihen per 30. Juni bereits mit 190,4 Mrd. US-Dollar in Amazons Bilanz. Rechnet man die Wandelanleihen voll ein, käme Amazon zur Preisspanne auf etwa 244 bis 272 Mrd. US-Dollar. Ein Ausgabepreis am oberen Ende würde den bisherigen Ansatz also eher bestätigen als vervielfachen – künftige Kursschwankungen von Anthropic dürften Amazons Nettoergebnis aber spürbar bewegen.
Analysten
Was sagen Analysten zur Amazon Aktie vor dem Anthropic-Debüt?
Die Stimmung an der Wall Street ist klar positiv. Laut StockAnalysis (Daten von S&P Global, Stand 12.11.2026) stufen 45 von 62 Analysten die Aktie mit „Strong Buy“ ein, 14 mit „Buy“ und drei mit „Hold“; Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 326,29 US-Dollar, die Spanne reicht von 230 bis 405 US-Dollar. Nach den Quartalszahlen Ende Oktober hatten mehrere Häuser ihre positiven Einstufungen bestätigt.
Für 2026 erwarten die Analysten im Schnitt einen Umsatz von 829,2 Mrd. US-Dollar, für 2027 von 959,2 Mrd. US-Dollar – jeweils rund 16 Prozent Wachstum.
Charttechnik
Wo steht die Amazon Aktie im Chart?
Mit rund 260 US-Dollar notiert die Amazon Aktie etwa zehn Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 287,16 US-Dollar vom 4. August und gut 30 Prozent über dem Tief von 196,13 US-Dollar vom 18. Februar. Innerhalb einer Woche ist der Kurs von über 270 auf unter 258 US-Dollar gerutscht; die Zone um 256 bis 258 US-Dollar (Tagestief bzw. Schluss am Montag) ist damit die nächste Marke, die Anleger beobachten. Nach oben bildet der Bereich um 270 US-Dollar, das Niveau vor dem jüngsten Rücksetzer, eine Hürde.
Aktienprognose
Amazon Aktienprognose: Welche Szenarien sehen Analysten?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de ausdrücklich nicht ab. Die folgenden Spannen stammen von Dritten: Das durchschnittliche Analysten-Kursziel von 326,29 US-Dollar liegt rund 26 Prozent über dem aktuellen Kurs. Das optimistischste Ziel im Konsens beträgt 405 US-Dollar, das vorsichtigste 230 US-Dollar und damit gut elf Prozent unter dem heutigen Niveau (StockAnalysis, Stand 12.11.2026).
Welches Szenario sich durchsetzt, dürfte kurzfristig an zwei Ereignissen hängen: den Nvidia-Zahlen heute Abend, die als Stimmungstest für den gesamten KI-Handel gelten, und der Preisfestsetzung bei Anthropic. Laut Yahoo Finance erwarten Analysten von Nvidia einen Gewinn je Aktie von 2,47 US-Dollar bei 109,15 Mrd. US-Dollar Umsatz; den Bericht verantwortet nach dem Rücktritt von Jensen Huang in der Vorwoche die bisherige Finanzchefin Colette Kress als Interimschefin.
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Wann geht Anthropic an die Börse? Laut Yahoo Finance wird der Handelsstart an der Nasdaq für Donnerstag, 19. November 2026, erwartet; die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 US-Dollar je Aktie.
Wie viel von Anthropic gehört Amazon? Nach der Prospektänderung vom 17. November rund 14,7 Prozent des Aktienkapitals, zur Preisspanne etwa 135 bis 150 Mrd. US-Dollar wert. Investiert hat Amazon rund 18 Mrd. US-Dollar.
Bringt der Börsengang der Amazon Aktie einen Milliardengewinn? Nicht zwingend in der Gewinn- und Verlustrechnung: Amazon hatte die Positionen per 30. Juni bereits mit 190,4 Mrd. US-Dollar bilanziert. Entscheidend sind Ausgabepreis und späterer Kursverlauf.
Wie lautet die Amazon Aktienprognose der Analysten? 62 Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von 326,29 US-Dollar (Spanne 230 bis 405 US-Dollar), Stand 12.11.2026. Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Wann legt Amazon die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal werden für den 4. Februar 2027 erwartet.
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