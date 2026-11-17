Die Bewertung ist für einen Konzern dieser Größe nicht überzogen, aber auch nicht billig. Auf Basis der vergangenen zwölf Monate errechnet sich bei 257,75 US-Dollar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 21; auf Basis der Gewinnschätzungen liegt es laut stockanalysis.com umgerechnet bei rund 26. Der Unterschied ist bezeichnend: Im zurückliegenden Gewinn stecken auch Sondereffekte, die Analysten in ihren bereinigten Schätzungen herausrechnen. Der Konsens erwartet für 2026 einen Umsatz von rund 829 Mrd. US-Dollar (+15,7 Prozent) und für 2027 von rund 959 Mrd. US-Dollar. Größte Schwachstelle bleibt der Cashflow: Wegen der Investitionen in Rechenzentren rechnen die Analysten für 2026 mit einem negativen freien Cashflow von rund 40 Mrd. US-Dollar.