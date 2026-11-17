Die Amazon Aktie (Ticker: AMZN, Nasdaq; ISIN: US0231351067) geht mit einem Dämpfer in die vielleicht wichtigste KI-Woche des Jahres: Am Montag schloss das Papier 3,34 Prozent tiefer bei 257,75 US-Dollar. Ausgerechnet der Börsengang von Anthropic, an dem Amazon laut den Börsenunterlagen mit mehr als 5 Prozent beteiligt ist, lastet derzeit auf dem Kurs – dazu kamen der Ausverkauf bei KI-Werten vor den Nvidia-Zahlen und der Verlust von 40 Satelliten für Amazons Internetdienst Leo. Diese Amazon Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Rücksetzer steckt, wie die Amazon Aktie bewertet ist und welche Szenarien Analysten für die Amazon Aktienprognose diskutieren. Umgerechnet zum Euro-Kurs von rund 1,10 US-Dollar entspricht der Schlusskurs rechnerisch etwa 234 Euro.
Amazon Aktienanalyse: Anthropic-Börsengang, Raketen-Panne, KI-Ausverkauf – wird die Milliarden-Beteiligung zum Kurstreiber?
Die Amazon Aktie fiel am Montag um 3,34 Prozent auf 257,75 US-Dollar. Am Donnerstag geht Anthropic an die Nasdaq, Amazon ist einer der größten Anteilseigner. Unsere Amazon Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und die Szenarien für die Amazon Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com Inc.
- Ticker
- AMZN (Nasdaq)
- ISIN
- US0231351067
- 52-Wochen-Spanne
- 196,00–287,20 USD
- 50-/200-Tage-Linie
- ca. 254,81 / 244,60 USD
- Nächster Termin
- Anthropic-Handelsstart am 19.11.2026
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 22:00 Uhr MEZ; Kennzahlen stockanalysis.com
Anthropic-Debüt am Donnerstag
Preisspanne 70 bis 78 US-Dollar, Preisfestsetzung am 18.11. erwartet, Handelsstart am 19.11. an der Nasdaq. Amazon zählt zu den größten Anteilseignern.
Rückschlag bei Leo
Beim Vulcan-Fehlstart am 15.11. gingen 40 Leo-Satelliten verloren. Amazon hat 38 Starts auf dieser Rakete gebucht.
Starkes Kerngeschäft
AWS wuchs im dritten Quartal um 39 Prozent auf 46,0 Mrd. US-Dollar – das höchste Tempo seit Jahren.
Analysten bleiben überzeugt
59 von 62 Analysten stufen die Amazon Aktie mit Kauf oder starkem Kauf ein, das Durchschnittsziel liegt bei 326,29 US-Dollar.
Was ist passiert?
Warum fällt die Amazon Aktie mitten in der Anthropic-Woche?
Eine schlechte Nachricht aus der Konzernzentrale in Seattle gab es am Montag nicht. Die Amazon Aktie geriet in einen Sog, der drei Ursachen hat.
Erstens der KI-Ausverkauf: Der Nasdaq Composite verlor am Montag 2,49 Prozent, der Halbleiterindex SOX sogar 5,28 Prozent. Nvidia fiel vor den heutigen Quartalszahlen um 4,12 Prozent, Alphabet um 4,07 Prozent. Die großen Cloud-Anbieter gelten als die wichtigsten Abnehmer von KI-Chips – und damit als erste Adresse, wenn Anleger am Ertrag der Milliardeninvestitionen zweifeln.
Zweitens die Positionierung vor dem Anthropic-Börsengang: Amazon und Alphabet halten laut den Börsenunterlagen jeweils mehr als 5 Prozent an dem KI-Entwickler. Das Research-Haus Vanda Research erwartet am ersten Handelstag Rekordkäufe von Privatanlegern von netto rund 250 Millionen US-Dollar – und hält es für möglich, dass ein Teil dieses Geldes aus großen Tech- und Rechenzentrumswerten abgezogen wird. Auffällig: Die beiden großen Anthropic-Aktionäre zählten am Montag zu den fünf schwächsten Dow-Werten.
Drittens der Raketen-Fehlstart: Eine Vulcan-Rakete des Boeing-Lockheed-Gemeinschaftsunternehmens United Launch Alliance (ULA) erreichte am Sonntag mit 40 Leo-Satelliten an Bord keine Umlaufbahn. Laut StockAnalysis war es der erste Totalverlust einer ULA-Mission; die Ursache ist offen. Für Amazon wiegt weniger die Hardware als der Zeitplan, denn die Untersuchung dürfte die Rakete für Monate am Boden halten.
Geschäftsmodell
Wie verdient Amazon sein Geld – und welche Rolle spielt Anthropic?
Amazon ist drei Unternehmen in einem: der weltgrößte Onlinehändler mit Marktplatz und Prime-Abo, ein schnell wachsender Werbekonzern und mit Amazon Web Services (AWS) der größte Cloud-Anbieter der Welt. Der Handel bringt den Umsatz, AWS den Großteil des Gewinns: Im dritten Quartal erzielte die Cloud-Sparte einen operativen Gewinn von 17,8 Mrd. US-Dollar – fast zwei Drittel des Konzernergebnisses von 28,1 Mrd. US-Dollar.
Anthropic ist für Amazon gleich doppelt wichtig. Als Anteilseigner profitiert der Konzern von jeder Höherbewertung des KI-Entwicklers. Als Infrastrukturpartner verdient AWS daran, dass Anthropic seine Claude-Modelle auf Amazons Rechenzentren trainiert und betreibt. Berichten zufolge hat Amazon seine Beteiligung zuletzt um weitere 5 Mrd. US-Dollar aufgestockt und sich im Gegenzug umfangreiche Cloud-Aufträge gesichert. Jeder Dollar, den Anthropic für Rechenleistung ausgibt, kann so zum Teil bei AWS ankommen.
Der Börsengang
Was bedeutet der Anthropic-IPO für die Amazon Aktie?
Anthropic hat die Preisspanne für seine Aktien auf 70 bis 78 US-Dollar festgelegt. Am oberen Ende entspräche das Berichten zufolge einer Bewertung von bis zu rund 1,4 Billionen US-Dollar; das Emissionsvolumen könnte bis zu 64,4 Mrd. US-Dollar erreichen. Die Preisfestsetzung wird für Mittwoch erwartet, der erste Handelstag an der Nasdaq ist für Donnerstag, den 19. November, geplant. Alphabet zeichnet zusätzlich in einer Privatplatzierung Anthropic-Aktien für rund 10 Mrd. US-Dollar.
Eine einfache Überschlagsrechnung zeigt die Dimension: Schon eine Beteiligung von 5 Prozent wäre bei einer Bewertung von 1,4 Billionen US-Dollar rund 70 Mrd. US-Dollar wert – das entspräche etwa 2,5 Prozent des gesamten Börsenwerts von Amazon. Ein Marktpreis macht diesen Wert erstmals täglich sichtbar. Die Kehrseite: Schwankt die Anthropic-Aktie, schwanken auch Amazons Bewertungsgewinne in der Gewinn- und Verlustrechnung. Das kann die ausgewiesenen Quartalsergebnisse künftig deutlich unruhiger machen.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Amazon Aktie?
Operativ lieferte Amazon im dritten Quartal solide: Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 201,9 Mrd. US-Dollar, AWS wuchs um 39 Prozent. Für das vierte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft stellt das Management einen Umsatz von 240 bis 247 Mrd. US-Dollar und einen operativen Gewinn von 28,5 bis 33,5 Mrd. US-Dollar in Aussicht. Die Börse reagierte nach dem Bericht dennoch mit einem Minus von rund 7 Prozent – wegen der hohen Investitionen und schwächerer Werte im Werbegeschäft.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz Q3 2026
|201,9 Mrd. USD
|+12 %
|AWS-Umsatz Q3 2026
|46,0 Mrd. USD
|+39 %
|AWS operativer Gewinn Q3
|17,8 Mrd. USD
|–
|Operativer Gewinn Konzern Q3
|28,1 Mrd. USD
|–
|Umsatzprognose Q4 2026
|240–247 Mrd. USD
|–
|Prognose operativer Gewinn Q4
|28,5–33,5 Mrd. USD
|–
|Investitionen 2026 (Plan)
|ca. 220 Mrd. USD
|–
|Free Cashflow (12 Monate)
|ca. -42 Mrd. USD
|–
Ausblick Q4 laut Unternehmen; Capex-Plan laut Q3-Kommunikation. Free Cashflow der letzten zwölf Monate laut coinpaper.com mit Bezug auf SEC-Unterlagen.
Quelle: Amazon, Quartalsmitteilung Q3 2026 (8-K Exhibit 99.1); coinpaper.com
Die Bewertung ist für einen Konzern dieser Größe nicht überzogen, aber auch nicht billig. Auf Basis der vergangenen zwölf Monate errechnet sich bei 257,75 US-Dollar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 21; auf Basis der Gewinnschätzungen liegt es laut stockanalysis.com umgerechnet bei rund 26. Der Unterschied ist bezeichnend: Im zurückliegenden Gewinn stecken auch Sondereffekte, die Analysten in ihren bereinigten Schätzungen herausrechnen. Der Konsens erwartet für 2026 einen Umsatz von rund 829 Mrd. US-Dollar (+15,7 Prozent) und für 2027 von rund 959 Mrd. US-Dollar. Größte Schwachstelle bleibt der Cashflow: Wegen der Investitionen in Rechenzentren rechnen die Analysten für 2026 mit einem negativen freien Cashflow von rund 40 Mrd. US-Dollar.
|Kennzahl
|Amazon
|Alphabet (A)
|Schlusskurs 16.11.
|257,75 USD
|283,72 USD
|Tagesveränderung 16.11.
|-3,34 %
|-4,07 %
|Umsatzwachstum Q3
|+12 %
|+25 %
|Cloud-Wachstum Q3
|+39 % (AWS)
|+103 % (Google Cloud)
|KGV (12 Monate)
|ca. 21
|ca. 15
|Anteil an Anthropic
|über 5 %
|über 5 %
Kurse Schluss 16.11.2026. KGV auf Basis der letzten zwölf Monate, für Amazon auf den Schlusskurs umgerechnet. Cloud- und Umsatzwachstum Q3 2026 im Jahresvergleich.
Quelle: Yahoo Finance, stockanalysis.com, Quartalsmitteilungen Q3 2026
Analysten
Was sagen die Analysten zur Amazon Aktienprognose?
An der Wall Street ist die Einschätzung bemerkenswert einhellig. Laut stockanalysis.com (Daten von S&P Global, Stand 12. November) bewerten 45 von 62 Analysten die Amazon Aktie mit „Strong Buy“, 14 mit „Buy“ und nur 3 mit „Hold“ – ein Verkaufsvotum gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 326,29 US-Dollar, der Median bei 328 US-Dollar. Die Spanne reicht von 230 bis 405 US-Dollar. Gemessen am Schlusskurs vom Montag entspricht der Durchschnitt einem Abstand von gut 26 Prozent. Mehrere Häuser haben ihre positiven Einstufungen in den Tagen nach den Quartalszahlen bestätigt.
|Einstufung
|Anzahl
|Strong Buy
|45
|Buy
|14
|Hold
|3
|Sell / Strong Sell
|0
|Kursziel Durchschnitt
|326,29 USD
|Kursziel Spanne
|230–405 USD
Quelle: stockanalysis.com (S&P Global), Stand 12.11.2026
Charttechnik
Wie steht die Amazon Aktie im Chart?
Anders als viele Chipwerte ist das Chartbild der Amazon Aktie noch intakt. Mit 257,75 US-Dollar notiert sie gut 1 Prozent über der 50-Tage-Linie bei rund 254,81 US-Dollar und rund 5 Prozent über der 200-Tage-Linie bei etwa 244,60 US-Dollar. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 287,20 US-Dollar fehlen gut 10 Prozent, das 52-Wochen-Tief liegt bei 196,00 US-Dollar. Entscheidend ist kurzfristig die Zone um die 50-Tage-Linie: Ein nachhaltiger Bruch würde das Bild eintrüben und die 200-Tage-Linie als nächste Unterstützung in den Blick rücken. Nach oben wäre die Marke von 266,66 US-Dollar – der Schlusskurs vom Freitag vor dem Rutsch – eine erste Hürde.
Szenarien
Wie sieht die Amazon Aktienprognose in den Szenarien des Marktes aus?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden derzeit vor allem drei Lesarten diskutiert. Im optimistischen Szenario bestätigt Nvidia heute Abend die anhaltend hohe KI-Nachfrage, Anthropic startet stark, und die Anleger rechnen Amazons Beteiligung und das AWS-Geschäft höher ein – das obere Ende der Analystenziele bei 405 US-Dollar steht für diese Sichtweise. Das Basisszenario des Konsenses spiegelt das Durchschnittsziel von 326,29 US-Dollar wider: weiter kräftiges AWS-Wachstum bei hohem, aber finanzierbarem Investitionstempo. Im vorsichtigen Szenario enttäuschen Nvidia oder Anthropic, die Zweifel an der KI-Rendite nehmen zu, und der negative freie Cashflow rückt stärker in den Fokus – das niedrigste Analystenziel liegt bei 230 US-Dollar und damit unter dem aktuellen Kurs.
Termine
Was sollten Anleger der Amazon Aktie jetzt beobachten?
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Warum ist die Amazon Aktie gefallen?
Die Amazon Aktie schloss am 16.11.2026 mit -3,34 Prozent bei 257,75 US-Dollar. Belastet haben der KI-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen, die Positionierung vor dem Anthropic-Börsengang und der Verlust von 40 Leo-Satelliten beim Vulcan-Fehlstart.
Wie viel von Anthropic gehört Amazon?
Laut den Börsenunterlagen hält Amazon mehr als 5 Prozent an Anthropic. Die genaue Quote wird mit dem Börsengang transparenter.
Was sagt die Amazon Aktienanalyse der Wall Street?
Laut stockanalysis.com (Stand 12.11.2026) stufen 59 von 62 Analysten die Aktie mit Kauf oder starkem Kauf ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 326,29 US-Dollar.
Wie ist die Amazon Aktienprognose für 2026 und 2027?
Der Konsens erwartet für 2026 einen Umsatz von rund 829 Mrd. US-Dollar und für 2027 von rund 959 Mrd. US-Dollar. Kursprognosen Dritter reichen von 230 bis 405 US-Dollar; aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Amazon Aktie gehandelt?
Die Amazon Aktie notiert an der Nasdaq unter dem Ticker AMZN, die ISIN lautet US0231351067.
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