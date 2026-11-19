Die Amazon Aktie (ISIN: US0231351067, FSE: AMZ, NASDAQ: AMZN) ging mit Rückenwind in den großen Anthropic-Tag: Am Mittwoch, dem 18. November, stieg sie um rund 3,8 Prozent auf 267,74 Dollar, während der Dow Jones 1,1 Prozent verlor. Der Grund: Amazon hält laut TipRanks 1,92 Milliarden nicht stimmberechtigte Anthropic-Aktien, was 14,7 Prozent entspricht. Zum Ausgabepreis von 83 Dollar wären das rund 159 Milliarden Dollar. Die Amazon Aktienanalyse klärt, wie viel davon Buchgewinn ist, wie es um das Kerngeschäft steht und was die Amazon Aktienprognose der Analysten hergibt.
Amazon Aktienanalyse: Anthropic-Börsengang, 578 Milliarden Dollar Auftragsbestand - Wie viel KI-Fantasie steckt in der Amazon Aktie?
Die Amazon Aktie legte vor dem Anthropic-Börsengang am Mittwoch um rund 3,8 Prozent auf 267,74 Dollar zu. Die Amazon Aktienanalyse zeigt, was die Beteiligung wert ist, was die Zahlen sagen und wie die Amazon Aktienprognose der Analysten aussieht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com Inc.
- ISIN
- US0231351067
- Ticker
- AMZN (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones
- 52-Wochen-Spanne
- 196,00 bis 287,20 $ (Stand 16.11.)
- Nächste Zahlen
- Q4 2026 voraussichtlich Ende Januar/Anfang Februar (Termin unbestätigt)
Stand: 18.11.2026, Letzter Kurs 18.11.2026, laut Quelle nicht der offizielle Schlusskurs; Kurse vom 19.11. lagen um 11 Uhr MEZ nicht vor
Was ist bei der Amazon Aktie passiert?
Anthropic hat seinen Börsengang bei 83 Dollar je Aktie festgelegt, über der Spanne von 70 bis 78 Dollar; platziert wurden 980 Millionen Aktien für rund 81,3 Milliarden Dollar, dazu kommt eine Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar. Der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT beginnt am Donnerstag. Für Amazon ist das doppelt relevant: als Aktionär mit einem rund 18 Milliarden Dollar teuren Engagement und als Cloud-Anbieter, bei dem Anthropic laut TipRanks mindestens 110 Milliarden Dollar von Mai 2026 bis April 2036 gebucht hat – etwa ein Fünftel des Auftragsbestands.
Wie hoch Amazons wirtschaftlicher Anteil tatsächlich ist, ist in den Quellen nicht einheitlich: Während TipRanks 14,7 Prozent nennt, ist laut Motley Fool und Heygotrade die Beteiligung durch Wandelanleihen auf 12 Prozent begrenzt. Außerdem handelt es sich um Buchgewinne ohne Verkauf. Nach Berechnungen von Trefis verändert 1 Dollar Kursbewegung bei ANT den Wert um rund 1,9 Milliarden Dollar.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell hinter der Amazon Aktie?
Amazon besteht aus drei Säulen: dem Handel (Nordamerika und International), dem Cloud-Geschäft AWS und einem schnell wachsenden Werbegeschäft. Der Handel liefert Umsatz, AWS den Großteil des Gewinns: Im dritten Quartal kamen 17,8 der insgesamt 28,1 Milliarden Dollar operativen Ergebnisses aus AWS. Die KI-Nachfrage macht AWS zum Wachstumsmotor – und verlangt riesige Investitionen: Amazon plant 2026 Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar.
Was sagen die Zahlen in der Amazon Aktienanalyse?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Hinweis
|Umsatz
|201,9 Mrd. $
|+12 % zum Vorjahr
|AWS-Umsatz
|46,0 Mrd. $
|+39 %, Run-Rate 184 Mrd. $
|Operatives Ergebnis
|28,1 Mrd. $
|Marge 13,9 %
|AWS operatives Ergebnis
|17,8 Mrd. $
|Vorjahr 11,4 Mrd. $
|Nettogewinn
|20,7 Mrd. $
|1,89 $ je Aktie
Prime Day verschob sich größtenteils ins zweite Quartal; ohne diesen Effekt wäre das Wachstum laut Amazon rund 4 Prozentpunkte höher gewesen.
Quelle: Amazon-Quartalsbericht (29.10.2026), aboutamazon.com
Der Umsatz lag knapp unter der Konsenserwartung von 202,25 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie unter den erwarteten 1,97 Dollar; die Aktie gab nach den Zahlen nach. Der Auftragsbestand lag zum 30. September bei 578 Milliarden Dollar, überwiegend AWS (Trefis). Für das vierte Quartal stellt Amazon 240 bis 247 Milliarden Dollar Umsatz und 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar operatives Ergebnis in Aussicht. Beachtenswert: Der Free Cashflow der letzten zwölf Monate ist mit minus 42,4 Milliarden Dollar negativ, weil die Investitionen um 94,8 Milliarden Dollar stiegen, bei einem operativen Cashflow von 168,3 Milliarden Dollar.
Amazon Q4 2026: Umsatz-Prognose des Unternehmens
Mrd. $
- Prognose des Unternehmens
Quelle: Amazon-Quartalsbericht (29.10.2026)
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Umsatz
|Q3 2026 (Ist)
|201,9
|Q4 2026 (Prognose, Spanne)
|240–247
Ist die Amazon Aktie günstig bewertet?
|Unternehmen
|KGV (letzte 12 Monate)
|KGV (erwartet)
|Amazon
|21,6
|27,0
|Microsoft
|26,4
|24,4
|Alphabet
|15,4
|21,5
|Walmart
|46,4
|42,8
Kursbasis: Amazon 267,74 $ (18.11.), Microsoft 17.11., Alphabet und Walmart 13.11. Shopify wegen veralteter Daten (27.10.) nicht aufgeführt.
Quelle: stockanalysis.com (Statistikseiten, November 2026)
Weitere Kennzahlen laut stockanalysis.com (Stand 18.11.): KUV 3,62 und EV/EBITDA 16,7. UBS nennt ein erwartetes KGV von etwa 25, gegenüber einem Fünfjahresdurchschnitt von 48 (Yahoo Finance, 17.11.2026). Der Vergleich zeigt: Amazon ist günstiger bewertet als Walmart, aber höher als Alphabet.
Was sagen Analysten zur Amazon Aktienprognose?
Laut stockanalysis.com (November 2026) bewerten 62 Analysten die Aktie: 45 mit Strong Buy, 14 mit Buy und 3 mit Hold, kein Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 326,29 Dollar, der Median bei 328 Dollar, die Spanne reicht von 230 bis 405 Dollar. 24/7 Wall St. (18.11.2026) kommt auf 61 Analysten mit leicht abweichender Verteilung und denselben 326,29 Dollar. Ausgehend vom Kurs von 267,74 Dollar wären das rund 22 Prozent Abstand. Dies sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Was zeigt der Chart der Amazon Aktie?
Der Kurs liegt über der 50-Tage-Linie (254,81 Dollar) und der 200-Tage-Linie (244,60 Dollar); der RSI von 57,4 gilt als neutral (stockanalysis.com, 18.11.2026). Als Widerstand wird die Zone um 275 Dollar beobachtet, wo der Kurs am 9. und 11. November gedreht hat, darüber das 52-Wochen-Hoch bei 287,20 Dollar. Unterstützungen liegen um 254 bis 257 Dollar und bei rund 245 Dollar.
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Amazon Aktie?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Diskutiert wird: Erstens, dass ein gelungener ANT-Start die Beteiligung sichtbar aufwertet und die KI-Erzählung stützt. Zweitens, dass ein schwacher Start oder fallende ANT-Kurse die Buchgewinne drücken. Drittens, dass der Blick ohnehin auf AWS-Wachstum und Investitionen liegt: UBS hat nach Angaben von Yahoo Finance zuletzt die AWS-Wachstumsschätzung für 2027 auf 43 Prozent gesenkt (zuvor 48 Prozent). Der Markt prüft also, ob die KI-Investitionen die Renditen tragen.
Was beobachten Anleger bei der Amazon Aktie jetzt?
Erstnotiz und Kursverlauf von Anthropic (ANT) ab Donnerstag, 15:30 Uhr MEZ.
Black Friday (27.11.) und Cyber Monday (30.11.) als Test für das Weihnachtsgeschäft.
Entwicklung der AWS-Auslastung und der Investitionen.
Zahlen zum vierten Quartal, voraussichtlich Ende Januar bis Anfang Februar.
FAQ: Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Warum steigt die Amazon Aktie vor dem Anthropic-Börsengang? Amazon hält rund 14,7 Prozent an Anthropic (laut TipRanks) und liefert die Cloud-Infrastruktur; höhere Bewertung wirkt sich bilanziell aus.
Wie lautet die Amazon Aktienprognose der Analysten? Der Konsens laut stockanalysis.com liegt bei durchschnittlich 326,29 Dollar (Spanne 230 bis 405 Dollar).
Zahlt die Amazon Aktie eine Dividende? In den geprüften Quellen ist keine Dividende ausgewiesen; Amazon ist traditionell ein Wachstumswert.
Wann legt Amazon neue Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal werden üblicherweise Ende Januar oder Anfang Februar veröffentlicht; ein Termin lag nicht vor.
Ist die Amazon Aktie ein Kauf? Diese Amazon Aktienanalyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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