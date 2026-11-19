Anthropic hat seinen Börsengang bei 83 Dollar je Aktie festgelegt, über der Spanne von 70 bis 78 Dollar; platziert wurden 980 Millionen Aktien für rund 81,3 Milliarden Dollar, dazu kommt eine Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar. Der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT beginnt am Donnerstag. Für Amazon ist das doppelt relevant: als Aktionär mit einem rund 18 Milliarden Dollar teuren Engagement und als Cloud-Anbieter, bei dem Anthropic laut TipRanks mindestens 110 Milliarden Dollar von Mai 2026 bis April 2036 gebucht hat – etwa ein Fünftel des Auftragsbestands.

Wie hoch Amazons wirtschaftlicher Anteil tatsächlich ist, ist in den Quellen nicht einheitlich: Während TipRanks 14,7 Prozent nennt, ist laut Motley Fool und Heygotrade die Beteiligung durch Wandelanleihen auf 12 Prozent begrenzt. Außerdem handelt es sich um Buchgewinne ohne Verkauf. Nach Berechnungen von Trefis verändert 1 Dollar Kursbewegung bei ANT den Wert um rund 1,9 Milliarden Dollar.